2018-10-08T20:49:29+03:00
Общество

Под Калининградом восстановили памятник погибшим в Первой мировой

Конструкцию весом более тонны удалось собрать при помощи ручных лебедок
Иван МАРКОВ
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Так монумент стал выглядеть после завершения работ.Так монумент стал выглядеть после завершения работ.Фото: Иван МАРКОВ
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6 октября на окраине поселка Московское Багратионовского района группа калининградских и багратионовских краеведов, реконструкторов и просто неравнодушных людей занималась восстановлением памятника погибшим в Первой мировой войне. Десятку человек при помощи веревок, рычагов и ручных лебедок удалось сначала поднять из оврага один из элементов памятника, а потом, установив строительные леса, сложить монумент из четырех частей.

По словам организаторов выезда, о том, что под поселком Московское есть фрагменты некоего разрушенного памятника, стало известно от местных жителей три года назад. Правда, руки до восстановления дошли только к 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Первые два выезда были организованы 22 и 29 сентября, когда были обнаружены все фрагменты, расчищена площадка и засыпана яма перед памятником, а уже 6 октября волонтеры приехали со всем необходимым инструментом.

Чтобы выполнить непростую "операцию", понадобились усилия десятка человек. Фото: Иван МАРКОВ

Чтобы выполнить непростую "операцию", понадобились усилия десятка человек.Фото: Иван МАРКОВ

- Как феникс из пепла поднялся обелиск немецким жителям поселка Шромбенен (ныне Московское - Ред.) и еще нескольких окрестных поселков, погибшим на разных фронтах Первой мировой, - подводит итоги восстановления один из участников выезда Альберт Адылов. - В ближайший месяц, к столетнему юбилею окончания войны дополним его информационным щитом о русских участниках - желтых кирасирах, кавалергардах, гвардейских конноартиллеристах - боя в поселке 29-30 августа 1914 года, и получится, мне кажется, неплохое место памяти.

Тем временем, архивной информации по поводу восстановленного памятника пока нет, как нет и его довоенных фотографий. Неизвестна и дата его разрушения, хотя общественники предполагают, что оно произошло в 70-е годы прошлого века. На обелиске с нескольких сторон есть следы от пуль разного калибра, а также один из гранитных фрагментов имеет значительный скол. Однако после восстановления появилась возможность прочитать все фамилии жителей, увековеченных на этом памятнике. Известно, что они были из пяти населенных пунктов: Шромбенена, Понитта (сегодня не существует), Бёгена (сегодня – Минино), Кляйн Лаута (сегодня – Сергеево) и Гросс Лаута (сегодня – Невское).

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