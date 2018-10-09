Немецкие липы, премьера урн и ликвидация магазинов: Власти назвали новые сроки сдачи улицы Баранова

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-09T17:48:21+03:00

Работы на 400-метровом участке улицы от Горького до Партизанской закончатся уже в этом месяце Фото: Иван МАРКОВ

До конца октября рабочие должны уложить плитку и выполнить все работы на отрезке до Партизанской улицы

Изменить размер текста: A A

«Подрядчик все успеет»

Во вторник утром вице-премьер правительства Калининградской области Гарри Гольдман вместе подрядчиками выехал проконтролировать ремонт на улице Баранова. Журналистам Гольдман заявил, что работы на 400-метровом участке улицы от Горького до Партизанской закончатся уже в этом месяце.

- Подрядчик закончит в октябре первую очередь реконструкции улицы Профессора Баранова от улицы Горького до улицы Партизанской, - заявил Гольдман. - Соответственно, мы все это к концу октября выполним и сдадим. По проценту выполненных работ к концу октября это будет процентов сорок от общей массы. Ну и сразу же параллельно у нас будут идти все согласования по второй части проекта. Чтобы меньше было эксцессов, мы сейчас уже начинаем эту работу и, в принципе, за неделю-две мы ее закончим и, после того, как сдадим первую часть, постараемся приступить ко второй.

Журналисты, увидев, что работы только-только возобновились, засомневались по поводу того, что подрядчик успеет в срок сдать объект.

- Мы успеем, - уверил Гольдман. – Подрядчику гарантийные письма все написаны, он обещает все успеть.

Гольдман добавил, что снятое брусчатое покрытие на отрезке от Горького до Партизанской улицы восстанавливаться не будет, его заменит тротуарная клинкерная плитка.

- Здесь все, как по проекту, будет. Тут полностью все будет в плитке, исторической красной. Дальше, где дорога будет (на отрезке от Партизанской по Пролетарской улицы – Ред.), там планируется мощение брусчаткой.

В задержке виноваты торговцы

Кроме укладки плитки подрядчику предстоит уложить сети (часть работ уже выполнена), высадить деревья и обустроить клумбу с подпорными стенками. Но если все будет сделано так быстро, то у журналистов тут же возник резонный вопрос: «Почему так долго ничего не делалось?»

Гарри Гольдман сообщил, что снятое брусчатое покрытие на отрезке от Горького до Партизанской улицы восстанавливаться не будетФото: Иван МАРКОВ

- Мы же все знаем эту историю, - начал отвечать Гольдман, - просто еще раз повторимся, уходя в прошлое: когда мы начинали реконструкцию, у нас предприниматели, которые имели свои объекты в собственности, говорили, что они их реконструируют. Реконструкция подразумевала, что они пристроятся к стене Центрального рынка, и в единообразном стиле, как это сделано во второй части, переоформят свои павильоны. По мере того, как они начали получать согласования для получения разрешения на реконструкцию, они столкнулись с тем, что Центральный рынок отказался подписывать им эти документы. Соответственно, стало невозможно пристроить, и было принято решение о выкупе этих объектов. Все это время мы были в переговорном процессе. Сейчас мы их выкупили, и по проекту «Стрелки» здесь будет благоустройство. Никаких объектов малой торговли тут не будет.

О выкупной стоимости торговых точек Гарри Гольдман говорить отказался, сославшись на коммерческую тайну, однако добавил, что цены торговцев устроили.

- Это же абсолютно добровольный процесс. Если они продали, то они, конечно, согласились, - заявил Гольдман.

200 лип и премьера урн

Более конкретные детали реконструкции журналисты обсудили уже с советником губернатора Вячеславом Генне. По его словам, с фасада рынка в ближайшее время уберут всю проводку.

- Это требование соответствует административному законодательству, связанному с эксплуатацией фасадов согласно их паспортам, - заметил Генне.

Далее внимание бывшего главного архитектора журналисты обратили на магазины рядом с ТРЦ «Эпицентр», которые на улице Баранова почему решили сохранить.

- Пока остаются, но, конечно, в планах их будем демонтировать. Пока мы пытаемся вместе с собственниками привести их в порядок, в какое-то единообразие: убрать карниз, профнастил заменить на какой-то другой материал, у каждого собственника есть крыльцо, которое то влево, то вправо, а у нас должно быть решение по нормальной входной группе.

Тем не менее, с выкупом оставшихся торговых точек у правительства области пока есть проблемы.

- Торговые точки в собственности вместе с землей, к сожалению, - отметил Генне. – В лихие 90-е все узаконивали. Остальные-то оценили и выкупили, их не просто демонтировали. А на эти пока просто денег нет. Финансирование-то у нас на благоустройство выдано, а не на выкуп.

Рассказал Вячеслав Генне и про привезенные деревья.

- У нас предполагается высадка порядка 200 лип, которые будут создавать аллею. Это взрослые деревья, они имеют штамб в 2-2,5 метра, крону высотой 3,5 метра. Одно дерево стоит около 20 с чем-то тысяч рублей. По каталогу дерево стоит тысячу евро, а нам продают по 310 евро, по-моему. Это та самая компания из Германии, которая делала у нас высадку вязов – питомник Lorberg. Они сажали деревья на Садовом кольце в Москве. Проектировщики «Стрелки» прислали к нам инженера, который для наших урбанизированных условий и требований, связанных с формированием будущей кроны, чтобы человек, попадая сюда, мог просматривать насквозь всю улицу. Нам порекомендовали конкретно вот этот тип липы и плюс цену хорошую дали.

Также Генне сообщил, что к концу недели рабочие уложат приствольные чугунные решетки на той части улицы, где благоустройство уже закончено. Кроме того, на улице будут установлены велопарковки под цвет урн.

- Черняховск делает нам урны, приствольные решетки, велопарковки и болларды. Болларды – это такие ограничители, которые не будут пускать автомобили на пешеходную часть, у нас они будут веретенообразными. А урны станут премьерой. Они индивидуальные и разработаны для этой улицы. Мы взяли хороший аналог в Польше, сделали копию, чуть-чуть ее модернизировали. Там очень подробные нюансы есть, связанные с ее обслуживанием. Их около 70 у нас тут будет.

Напомним, перенос сроков окончания стройки на Баранова производился уже неоднократно, в частности, в апреле этого года в комитете архитектуры и строительства мэрии города заявляли, что реконструкция отрезка улицы от Горького до Партизанской закончится к 15 мая. Правда, тогда планы мэрии провалились из-за протестов работников Центрального рынка. Новый срок сдачи всей улицы перенесен на 2019 год.