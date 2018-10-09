2018-10-09T20:05:57+03:00
Телевизор

«О, май Кант!»: В Калининграде снова снимают «Ревизорро»

Ведущая шоу Настасья Самбурская поделилась фотографиями из нашего города
Михаил ЯНОВСКИЙ
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В подписи к этому снимку Настасья отметила, что «Кант был великим философом».В подписи к этому снимку Настасья отметила, что «Кант был великим философом».Фото: Instagram.com
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Догадаться о том, что Самбурская прилетела в Калининград, легко можно по Instagram актрисы и ведущей. Во-первых, в статусе о местонахождении у Настасьи указан «Кёнигсберг, Калининградская область, Россия» (именно так). Во-вторых, Самбурская опубликовала снимок на фоне могилы Канта, заметив, что «Кант был великим философом». А еще на одном снимке Настасьи с Кафедральном собором на заднем плане стоит хэштег #ревизорро.

Никаких других подробностей о съемках пока нет. На сайте популярного проекта указано лишь, что в новом сезоне «Настасья проберется на кухни бюджетных кафе и дорогих ресторанов, проверит чистоту гостиничных номеров и окажется по ту сторону рыночных прилавков. Она не побоится угроз и просроченных продуктов и не позволит ввести себя в заблуждение…».

Напомним, что программу «Ревизорро» снимали в Калининграде уже дважды, причем первый раз к нам приезжала с инспекцией Ольга Романовская. Тогда ей «посчастливилось» найти в кафе при КГТУ дохлую мышь. Кроме того, под проверку попали ресторан «Алые паруса», кафе «Фест» и хостел «Oh, my Kant».

Настасья Самбурская в прошлый раз была у нас в феврале нынешнего года. Ведущая заглянула на Балтийский рынок и в ресторан «Рыбный клуб».

Самым же скандальным стали съемки другой программы канала «Пятница». В 2016 году ведущий шоу «Магаззино» Александр Молочко посетил Центральный рынок и заявил, что Калининград — первый город, в котором мясо не проходит проверку на нитраты. Правда, другие специалисты, включая представителей Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции, потом усомнились в методах работы Молочко.

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