«Балтийские сезоны»-2018: Полеты над зрителями и падение с 10-метровой высоты

СЕГОДНЯ 20:53 2018-10-09T20:53:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Показ «Реверса» в Светлогорске был потрясающим. Это история о самых низких и высоких человеческих порывах, которые проявляются в экстремальной ситуации. По оценке критиков, динамичное действо, не вписывается в рамки ни одного театрального жанра. Актеры стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах, трюки... Над экспериментальным спектаклем работала команда профессионалов, включая канадского хореографа с мировым именем Дебры Браун и немецкого художника по свету Иохима Барта.

Перед началом спектакля в Театре эстрады «Янтарь Холл» журналисты встретились с режиссерами «Реверса...» артистами цирка, актерами Андреем Кольцовым и Ириной Дрожжиной. Создатели рассказали, как рождался уникальный театральный эксперимент, в котором заняты 15 акробатов, причем все они - непрофессионалы. Это девушки и парни, которых набирали буквально с улицы.

О команде

- У нас нет ни одного артиста, кто пришел со своим жанром, номером. Мы не брали готовый трюк, надевая на артиста костюм! Серьезным был отбор. Месяц проходил кастинг, в течение этого времени мы не говорили человеку, подходит он нам или нет. Присматривались. Смотрели, как ведет себя артист в коллективе, как реагирует на стрессовую ситуацию, как расслабляется после репетиций. Например, как партнер ловит девочку, которая падает с высоты 10 метров. Все исполняется без страховки, на чистом риске. Это постоянная включенность артиста в процесс, постоянное пребывание в моменте! Даже после того, как он отыграет свою роль, остается действующим лицом и актером. В отличие от цирковых программ, наши артисты не уходят со сцены от первой до последней минуты, а это 1 час 15 минут. Они играют, рассказывают часть своей истории. Работают без передышек до конца. Главное, нам удалось найти ребят, которые стали акробатами и драматическими актерами, артистами пластического театра. Мы ими гордимся и восхищаемся. Универсалы! Каждый работает на пределе физических возможностей. Ребята ведут внутреннюю драматургию, добавляя к ней сумасшедшую, головокружительную акробатику. Очень талантливая команда.

О жизни на сцене

- У нас нет наигранных ролей. Мы не ставили артиста в рамки характера, о котором он представления не имеет. Создавали такую атмосферу, чтобы он жил на сцене. Мы работали с актером как с личностью. По мере создания спектакля мы корректировали драматическую линию. Был создан общий скелет, общее настроение, цветовая гамма. Во время репетиций приходили новые решения. Сложностей было много. Артистов мы подбираем под проект, с определенными навыками. Это умение быть собранным и гибким в исполнении, умение слушать и слышать, принимать правильные решения в критических ситуациях, действовать осознанно, а не интуитивно. Наш актер – умный актер, пригодный для командной работы, отвечающий за себя и партнеров.

О декорациях, тренировках и реквизите

- Как создавались декорации и костюмы? На подоконнике. Мы прорисовали, как и что мы хотим. Большую часть, придумали от идеи до ее реализации, сделали сами. Выступали в качестве тренеров. Понимаете, девочки, которые летают на шестах, никогда этим не занимались. Надо было научить. Потратили несколько месяцев на обучение ребят. Каждый их наших артистов освоил новый жанр. Некоторые жанры мы придумывали, надеемся они войдут в энциклопедию циркового искусства. Реквизит тоже эксклюзивный. Например, брусья на которых артистов буквально перемалывает как на мельнице. Финальные акценты делали наши художники по костюмам, декораторы. Но общая стилизация соответствовала тому, что мы у себя изначально нарисовали в голове. Идея была амбициозная, на стыке жанров. И нам поверили, пошли на авантюру.

О сюжете

- Сюжет четко просматривается. Люди попадают в замкнутое пространство. И каждый додумает сам. Мы не даем четких ответов. Люди открывают дверь, входят, закрывают — обратно хода нет. Все действо связано с нашими страхами быть запертыми, борьба со своими фобиями, познание себя. И все без слов, через пластику движений. Но как таковой постановочной хореографии, нет. Артисты не играют, они живут. И финал открыт. Приходит понимание, как далеко мы заходим в своих животных желаниях, в попытке найти выход, пренебрегая человеческим существом.

О музыке

- Музыку написал композитор Михаил Мищенко. Это 75-минутный саундтрек. Классика в современной «упаковке». Волшебная музыка. Хотя есть моменты, музыка прерывается, должна быть просто тишина.

О планах

- Площадка «Янтарь холла» прекрасно для нас подходит и напоминает родные стены. Артисты говорят, комфортно, как дома. Отличная сцена, отличный зал. Мы в восторге. После гастролей в Калининграде отправляемся с «Реверсом» в Индию, где пройдут дни российского искусства, а затем начнем работать над новым проектом. Следующим будет «воздушный» спектакль. Опять предстоит долгий кастинг. Мы надеемся привезти новую работу на «Балтийские сезоны» в следующем году. Калининград и Светлогорск – прекрасные города, сюда хочется возвращаться.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Следующее в программе фестиваля - сказочное комедийное шоу «Хоуш-Ма-Хоуш» (12+). Постановку покажут 20 октября на сцене Калининградского областного музыкального театра. Начало в 19.00.

Организаторами крупномасштабного культурного проекта «Балтийские сезоны» являются Министерство культуры России, правительство Калининградской области и Российское государственное театральное агентство.