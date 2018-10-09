На благо людей и в согласии с природой: Так оценивают калининградцы работу нефтяников в самом западном регионе России

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-09T11:34:40+03:00

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Добыча нефти - всегда в зоне повышенного внимания. В нашем регионе аварий в этой сфере, к счастью, не случалось. Однако в мировой практике их было уже немало. И вред, наносимый природе, порой оказывался катастрофическим. В связи с этим на круглом столе не раз говорилось, что как раз для ЛУКОЙЛа безопасность производства - превыше всего. Сохранение окружающей среды - одна из приоритетных задач компании.

На мероприятии присутствовал заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Роман Балашов. Он отметил большую роль ЛУКОЙЛа в социально-экономическом развитии области, особо выделив те проекты, которые компания реализует совместно с образовательными учреждениями региона и Министерством обороны (Соглашение о сотрудничестве и шефских связях ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» и корвета Балтийского флота «Стерегущий»).

- ЛУКОЙЛ ведет свой бизнес ответственно, считает себя обязанным наряду с местными властями быть в ответе за социально-экономическое развитие региона, - подчеркнула и председатель областной думы Марина Оргеева. – Мы за это признательны и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

- Начиная с 2001 года ЛУКОЙЛ потратил в области миллиард 90 миллионов на развитие инфраструктуры, медицины, школ, садиков, спорта и многое другое, - сказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» Юрий Кесслер. - Хочу заверить, что и впредь мы будем не просто работать в этом направлении, но и всячески развивать его.

Круглый стол не случайно проходил в конференц-зале Музея Мирового океана. ЛУКОЙЛ - его давний партнер. Правда, генеральный директор ММО Светлана Сивкова предпочитает слово «друг»:

- Успехи нашего музея становятся возможны во многом благодаря таким вот друзьям, как ЛУКОЙЛ, - отметила Светлана Сивкова. — Например, не знаю, как бы мы без поддержки ЛУКОЙЛа перевели в 2017 году к нам из Санкт-Петербурга плавучий маяк «Ирбенский».

По словам замминистра здравоохранения области Ларисы Беляевой, трудно переоценить и помощь ЛУКОЙЛа калининградской медицине. Достаточно вспомнить то, что компания выделила 120 миллионов рублей на реконструкцию детской областной больницы.

Глава общественной организации «Ковчег» Роман Аранин рассказал о том, как ЛУКОЙЛ своими грантами поддерживает инвалидов. Так, в рамках проекта «Море с тобой» уже немало колясочников не только впервые в жизни увидели Балтику, но и искупались в ней. «Это просто космос!» - так говорят они о своих ощущениях, не в силах сдержать слезы.

- А мне хотелось бы отметить издательскую деятельность ЛУКОЙЛа, - сказал директор национального парка Анатолий Калина. – Сперва была выпущена энциклопедия о косе - книга, без преувеличения, уникальная. А в прошлом году к 30-летию нашего парка вышел великолепный фотоальбом.

Уже 15 лет производственный экологический мониторинг месторождения Кравцовское (D6) проходит при участии специалистов Атлантического отделения Института океанологии имени Ширшова. Его директор Вадим Сивков подчеркнул, что все рекомендации ЛУКОЙЛ-КМН не просто выполняет, а делает это даже «чересчур строго». И в итоге уже стал законодателем мод на европейском уровне: применяемая ЛУКОЙЛом на платформе D6 технология «нулевого сброса» по рекомендации Хельсинкской комиссии стала обязательной для всех стран, ведущих нефтедобычу на Балтике.

Конечно, на круглом столе не могли совсем обойти собственно тему добычи нефти. В области на сегодня 25 месторождений на суше и одно на морском шельфе. По качеству наша нефть - одна из лучших в стране. И в ближайших планах - поиск новых месторождений на суше, а также развитие шельфовых месторождений D33 и D41. Причем на D41 начало добычи ожидается уже в декабре.