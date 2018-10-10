Сборная России в Калининграде: фото со стюардессой, автографы и первая тренировка

СЕГОДНЯ 02:35 2018-10-10T02:43:27+03:00

Во вторник национальная команда прилетела в наш город, а сегодня впервые выйдет на поле стадиона

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В Калининград сборная России прибыла за двое суток до игры - уже во вторник вечером самолет с командой на борту приземлился в «Храброво». Выйти некоторые футболисты смогли не сразу: судя по официальному Твиттеру сборной, стюардессы «Аэрофлота» не упустили возможность сфотографироваться с нападающим Артемом Дзюбой.

В "Храброво" самолет со сборной приземлился в седьмом часу вечера.Фото: Twitter.com

Вскоре автобус с командой остановился у входа в отель «Рэдиссон», где оба дня будут жить футболисты и персонал. Игроков и здесь дожидались болельщики, правда, дать автографы и сфотографироваться согласились не все.

Вратарь Маринато Гилерме и главный тренер Станислав Черчесов у входа в отель.Фото: Александр Подгорчук

Как сообщает сайт РФС, в среду ровно в полдень игроки сборной начнут тренировку на стадионе «Калининград». Продлится она всего час, после чего состоится пресс-конференция с участием главного тренера Станислава Черчесова и одного из игроков команды.

Шведы выйдут тренироваться на нашем стадионе гораздо позже - в 18:30. Занятие тоже продлится час, после чего к журналистам выйдут главный тренер Янне Андерссон и два игрока команды.

Игра начнется в четверг, 11 октября, в 21:45 по калининградскому времени. Прямую трансляцию встречи будет вести Первый канал. Рядом со стадионом на острове за три часа до игры откроется фан-зона, куда смогут бесплатно попасть все желающие.

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Полный список игроков, вызванных на матч Россия-Швеция

Сборная России:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань).

Сборная Швеции:

Вратари: Кристоффер Нурдфельдт ("Суонси Сити" Уэльс), Робин Ульсен ("Рома" Италия), Карл-Юхан Юнссон ("Генгам" Франция).

Защитники: Людвиг Аугустинссон ("Вердер" Германия), Андреас Гранквист ("Хельсинборг" Швеция), Эмиль Крафт ("Амьен" Франция), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед" Англия), Микаэль Лустиг ("Селтик" Шотландия), Сотириос Папаяннопулос ("Копенгаген" Дания), Мартин Ульссон ("Суонси Сити" Уэльс).

Полузащитники: Джимми Дурмаз ("Тулуза" Франция), Себастьян Ларссон, Кристофер Ульссон (оба - "АИК" Швеция), Маркус Роден ("Кротоне" Италия) Густав Свенссон ("Сиэтл Саундерс" США), Эмиль Форсберг ("РБ Лейпциг" Германия), Оскар Хильемарк ("Дженоа" Италия), Альбин Экдаль ("Сампдория" Италия).

Нападающие: Себастьян Андерссон ("Унион" Германия), Маркус Берг ("Аль-Айн" ОАЭ), Йон Гвидетти ("Алавес" Испания), Микаэль Ишак ("Нюрнберг" Германия), Виктор Классон ("Краснодар" Россия), Кристоффер Петерсон ("Хераклес" Нидерланды), Исаак Кисе Телин ("Байер" Германия).