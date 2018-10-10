«Поколение М»: В Калининграде собрали «космических» роботов

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-10T10:38:59+03:00

Поучаствовать в увлекательном конкурсе от МТС смогли ребята в возрасте от 11 до 14 лет

Изменить размер текста: A A

Работа по созданию роботов кипела на фестивале инженерно-технического творчества «Цифровое будущее России», который состоялся в Калининграде в минувшее воскресенье. Пространство во Дворце спорта «Юность» разделили на семь зон: возрастную (от 4, от 8 и от 11 лет), игровую площадку, зону для родителей, выставку инженерно-технического творчества и турнирную зону «Янтарный робот».

В рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М» компания МТС провела региональный этап конкурса на выставке инженерно-технического творчества. В нем мог принять участие любой ребенок в возрасте от 11 до 14 лет, придумав и спроектировав робота, который поможет в освоении космоса либо в быту космонавтов на орбитальных станциях. Детская фантазия, как известно, не знает границ, поэтому интересных вариантов было не перечесть. Юные конструкторы разработали даже беспилотные аппараты с возможностью записи видео и роботов, способных помогать в транспортировке грузов. Победителем калининградского этапа стал Максим Жирух, который создал космического робота «Марсоход».

.

Все участники конкурса также примут участие в федеральном этапе. Для этого после сборки участникам конкурса нужно было записать ролик с демонстрацией работы своего робота и выложить видео на сайт проекта «Поколение М». Главный приз победителю - супервозможность пройти настоящую стажировку в одной из лучших российских робототехнических школ.

Ребята помладше (от 6 до 10 лет) без дела тоже не сидели. Им предложили нарисовать своего робота для участия в импровизированной выставке. Кроме того, можно было посоперничать в настольных играх, поиграть с настоящими роботами, провести химические эксперименты и даже научиться работать паяльником. В общем, развлечения на любой вкус, а эмоции били через край.

.

- На выставке мне понравился робот, с которым можно поиграть, отвечая на его вопросы и выбирая нужные карточки, мне бы хотелось в будущем самому создать дома такого, - поделился с нами впечатлениями 8-летний Дима Жуков.

Отметим, что каждый рисунок также будет размещен на сайте проекта «Поколение М». За собранные на портале голоса, а также за «лайки» и репосты в соцсетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта.

- Приятно видеть, что, как и в прошлом году, робототехнический конкурс «Поколение М» пользовался большой популярностью среди юных калининградцев, - отметила директор филиала МТС в Калининградской области Анна Хлевтова. - В Калининградской области подрастает настоящее «цифровое поколение». Ребята не только интересуются современными технологиями, но и стараются сделать свой вклад в их развитие.