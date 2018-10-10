Очевидцы: В Гусеве разбирают старинные казармы 33-летнего фузилерного полка

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-10T14:51:13+03:00

Уже снесена столовая советской постройки, ремонт которой был проведен в прошлом году, демонтирована часть складов довоенной постройки... Фото: предоставлено очевидцем

Уже разобрана часть складов и столовая, построенная в советское время

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Жители Гусева уже несколько месяцев наблюдают, как на территории военного городка на улице Ленина ведутся работы по демонтажу зданий.

- На территорию, конечно, попасть невозможно, - сообщает «Комсомолке» один из очевидцев, - но внутрь постоянно заезжает строительная техника, которая потом вывозит бой кирпича, деревянные перекрытия и прочий строительный мусор.

По словам жителей, уже сегодня снесена столовая советской постройки, ремонт которой был проведен еще в прошлом году, демонтирована часть складов довоенной постройки, а также сломаны перекрытия, выбиты рамы и снесена крыша у одного из зданий казарм.

Тем не менее, согласно размещенным у строительного забора информационным щитам, на территории проходит не снос, а реконструкция. Об этом же сообщает и начальник отдела информационного обеспечения Балтийского региона Роман Мартов.

- Ничего там не происходит такого, - заявил Мартов. - Ведется ремонт казарменного фонда, и все. Никаких нарушений там нет.

- Нам сообщают, что у одного здания уже крышу разобрали, и стены ломают...

- Вероятно, будут ремонтировать. Нет, ничего там не будут ломать, там все будут приводить в порядок и ремонтировать старый казарменный фонд. Просто все переоборудуют, - ответил начальник отдела информационного обеспечения.

Июнь 2016 года, здание еще целое.Фото: Иван МАРКОВ

Напомним, ранее военный городок Минобороны, где находтся бывшие казармы 33-летнего фузилерного полка собирались передать администрации Гусева, чтобы построить там студенческий кампус. Правда, вскоре переговоры остановились, зато на территории появилась строительная техника компании «Фаворит», которая начала забивать сваи на плацу перед казармами. Тем не менее, после ряда публикаций в СМИ работы остановились, и строительная техника исчезла. Однако в июле на территории казарм появилась техника уже других подрядчиков.

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