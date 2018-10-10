2018-10-10T15:58:12+03:00
Спорт

Дзюба – о скандале с Кокориным и Мамаевым: Есть программа Малахова, пусть там это обсуждают

После тренировки в Калининграде нападающий и главный тренер сборной ответили на вопросы журналистов
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Станислав Черчесов и Артем Дзюба по-разному отреагировали на вопрос об инциденте.Станислав Черчесов и Артем Дзюба по-разному отреагировали на вопрос об инциденте.Фото: Александр КАТЕРУША
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Сегодня сборная России продолжила свою подготовку к предстоящему в четверг матчу со Швецией в рамках Лиги Наций. Ровно полдень футболисты вышли на поле стадиона в Калининграде, где прошла последняя предматчевая тренировка. Среди прилетевших игроков не хватало только Алана Дзагоева. Из-за проблемы с икроножной мышцей полузащитник ЦСКА остался в гостинице и занимался в зале с физиотерапевтом. Зато к команде вновь присоединился вратарь «Зенита» Андрей Лунев, который пропустил тренировку накануне. Впрочем, на пресс-конфренции по окончании занятия наставник сборной Станислав Черчесов объявил, что защищать ворота в завтрашнем матче будет не Лунев, а Маринато Гилерме.

- Мы не хотим рисковать, потому что и себе не поможем, и клубам навредим, - объяснил Черчесов. – По участию Дзагоева вопрос еще не решен, но если все останется как есть, то он не будет включен даже в заявку.

Андрей Лунев (на заднем плане) на тренировку вышел, но ворота в матче займет Маринато Гилерме Фото: Александр КАТЕРУША

Андрей Лунев (на заднем плане) на тренировку вышел, но ворота в матче займет Маринато ГилермеФото: Александр КАТЕРУША

Журналисты не могли не поинтересоваться отношением членов сборной к скандалу с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Реакция Станислава Черчесова оказалась ожидаемой.

- Тема, конечно, неприятная, но нас никак не касается. Мы говорим о футболе и подготовке к матчу, - отрезал тренер сборной.

Артем Дзюба выступил чуть более эмоционально.

- Мы здесь для того, чтобы радовать страну. Наконец –то нам удалось показать, что мы не зажравшиеся, а люди, которые хотят побеждать, - заявил нападающий. - Мы отдадим все, и не хотим сейчас сваливаться ни в какие другие темы. Есть программы с Малаховым, там пусть это (скандал – Ред.) обсуждают. У нас не может быть никаких разговоров и обсуждений даже между собой.

Намек на то, что некоторые по-прежнему списывают успехи сборной на чемпионате мира на везение и фарт, задел Дзюбу за живое.

- Обижает, что наш труд вы называете удачей. Можно Испанию обыграть на фарте? Дойти до четвертьфинала? – перешел в атаку Артем. - Для меня это волшебные моменты, я этим наслаждаюсь. И хочу, чтобы эта сказка длилась дольше. После чемпионата мира мы в менталитете поменялись, стали более уверенны. Матч будет серьезный и мы настраиваемся серьезно. Шведы - такие же четвертьфиналисты чемпионата мира, как и мы. И, конечно, мы хотим победить дома при своих болельщиках.

Напомним, матч Россия-Швеция начнется в четверг в 21:45 по калининградскому времени. Прямую трансляцию будет вести Первый канал.

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