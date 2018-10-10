2018-10-10T17:21:14+03:00
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Улетают на юг: в Калининградской области продолжается массовая миграция птиц

В специальные научные ловушки на Куршской косе угодили 2 тысячи 500 пернатых
Ольга ГОНЧАРОВА
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Желтоголовый королек - самая маленькая птица не только в России, но и в Евразии!Желтоголовый королек - самая маленькая птица не только в России, но и в Евразии!Фото: Ольга Гончарова
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Калининградскую область массово покидают перелетные птицы. Летят в жаркие страны на зимовку журавли, гуси и другие теплолюбивые птахи. А в национальном парке «Куршская коса» проводятся Всемирные дни наблюдения птиц. Понаблюдать за пернатыми на косе приезжают взрослые и дети со всей Калининградской области. В экологической акции 7 и 8 октября участвовали 265 человек, вооруженные биноклями, фотокамерами и атласами-определителями.

- Сейчас миграция птиц над Куршской косой в самом разгаре. В погожий день в ловушку на полевом стационаре «Фрингилла» попадается от 500 до 1 тысячи 600 птиц. Например, 6 октября зарегистрировано 2 тысячи 500 птиц, - рассказывает пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. - Основную массу пернатых составляют зяблики, желтоголовые корольки и различные виды синиц. Это большая синица, лазоревка, гаички и самая мелкая синица фауны Россиимосковка. Над косой стоит постоянный птичий гомон. Среди неумолкаемого щебета четко проявляется звонкое «ци-ци-ци» – индикатор синичьего племени. Пролетая над косой, мелкие воробьинообразные держатся у кромки леса. Они периодически останавливаются для кормежки, выискивая в ветвях мелких насекомых.

- В эти дни миграционный поток самый большой в году. На юг летят стаи взрослых птиц с многочисленным потомством, но уже через несколько недель птиц будет не так много, и к началу ноября ловушки будут свернуты до весны, - отметили в пресс-службе парка.

Кстати, синички улетают на юг с птенцами, а самцы остаются зимовать. Кормить самцов можно только в декабре, после того как они останутся в одиночестве.

Напомним, акция «Всемирные Дни наблюдений птиц» проводится ежегодно и объединяет сотни тысяч людей более чем в 70 странах мира.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Пионерский прилетели самые маленькие птицы в Евразии

Пернатые крохи залетают прямо на балкон и совсем не боятся человека! Такую птичку-невеличку я фотографировала с расстояния 5 сантиметров, она даже глазом не моргнула, смотрела на меня и даже позволила прикоснуться к своим ярким перышкам. Верх у птички был зеленовато-оливковый, низ сероватый, на крыле выделяются две белые поперечные полоски. Вдоль темени жёлтая с чёрными каёмками полоса. Вокруг глаза тонкое кольцо белых коротких пёрышек. Клюв тонкий и заострённый. Фото я показала калининградскому орнитологу, ученому БФУ имени Канта Геннадию Гришанову:

- Это желтоголовый королек, самая маленькая птица не только в России, но и в Евразии! Очень интересная мелкая певчая птица, живет в хвойных лесах. Особенность этой птицы — яркая золотисто-жёлтая полоска на темени, «корона», отсюда научное и русское название. Своим шарообразным сложением она похожа на пеночек. Очень короткий хвост, короткая шея и большая голова.

Длина тела у корольков от 7 до 10 сантиметров, а весят они всего 4—8 граммов. Корольки очень дружелюбны, но очень прожорливы. Пищу глотают целиком, а в день съедают вдвое больше собственного веса. Желтоголовый королек является национальной птицей Люксембурга, а в Германии птаху забавно прозвали «зимний золотой петушок».

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