В Калининграде нерегулируемых переходов оказалось в 10 раз больше, чем регулируемых
В Калининграде действует более 1200 нерегулируемых переходов, и только 135 «зебр» - регулируемые. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения администрации города Александр Химич.
По словам чиновника, время пешеходной фазы для светофоров рассчитывается по определенной формуле: полторы секунды на один метр полосы «зебры» плюс пять секунд для людей с ограниченными физическими возможностями.
- Иногда мы уменьшаем или добавляем время, в зависимости от интенсивности потока. Например, на площади Победы преимущество дается автомобилистам, чтобы исключить пробки. Но основные принципы организации перехода — создание условий для пешеходов и велосипедистов, - заявил Химич.
Где будет переход и как он заработает, решает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в мэрии совместно с ГИБДД. Однако горожане могут (и должны!) вносить свои предложения. Если вас не устраивает место или работа вашего перехода, аргументируйте свою позицию в электронной приемной администрации Калининграда. Именно после просьб калининградцев отрегулировали работу светофоров на ул. 9 Апреля и перекрестке улиц Дзержинского-Энергетиков.
Программу «Говорит Калининград» о неудобных переходах слушайте ЗДЕСЬ.