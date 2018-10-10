2018-10-10T17:30:19+03:00
Общество

В Калининграде нерегулируемых переходов оказалось в 10 раз больше, чем регулируемых

Где будет переход и как он заработает, решает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в мэрии совместно с ГИБДД
Светлана БАРОН
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В Калининграде действует более 1200 нерегулируемых переходов, регулируемых - 135.В Калининграде действует более 1200 нерегулируемых переходов, регулируемых - 135.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде действует более 1200 нерегулируемых переходов, и только 135 «зебр» - регулируемые. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» рассказал начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения администрации города Александр Химич.

По словам чиновника, время пешеходной фазы для светофоров рассчитывается по определенной формуле: полторы секунды на один метр полосы «зебры» плюс пять секунд для людей с ограниченными физическими возможностями.

- Иногда мы уменьшаем или добавляем время, в зависимости от интенсивности потока. Например, на площади Победы преимущество дается автомобилистам, чтобы исключить пробки. Но основные принципы организации перехода — создание условий для пешеходов и велосипедистов, - заявил Химич.

Где будет переход и как он заработает, решает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в мэрии совместно с ГИБДД. Однако горожане могут (и должны!) вносить свои предложения. Если вас не устраивает место или работа вашего перехода, аргументируйте свою позицию в электронной приемной администрации Калининграда. Именно после просьб калининградцев отрегулировали работу светофоров на ул. 9 Апреля и перекрестке улиц Дзержинского-Энергетиков.

Программу «Говорит Калининград» о неудобных переходах слушайте ЗДЕСЬ.

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