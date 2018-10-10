Спецкостюм и велосипед: как живет первый в России котошеф из Зеленоградска

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-10T18:28:40+03:00

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В Зеленоградске уже полгода работает котошеф — человек, который отвечает за прокорм пушистых обитателей «котофейни» на Курортном проспекте. Для узнаваемости Светлане Логуновой выдали специальную форму — зеленый брючный костюм с нашивкой на груди и шляпой. Правда, как рассказала сама Светлана в эфире радио «Комсомольская правда», пушистые подопечные куда лучше узнают ее голос и велосипед, на котором она привозит еду.

- Без велосипеда мне никуда, я живу на велосипеде. Ведь кормлю животных не только в сквере: где вижу голодных, туда и еду. В Зеленоградске меня давно знают. Когда конкурс на должность котошефа объявили, стали искать «Свету на велосипеде», - смеется Светлана.

Туристы замечают, что балтийские котики крупные, красивые и ухоженные. Неспроста: их волонтеры и лечат, и стерилизуют. Ежедневно с 12 до 13 котошеф должна покормить своих подопечных, навести порядок в сквере. Правда, сами хвостатые к этому времени никак не привыкнут - больше приходят утром и вечером. Хотите всех их увидеть — подходите в 17-18 часов, советует женщина. Но предупреждает: коты не любят шума, боятся кричащих детей. За работу мэрия выделяет котошефу около шести тысяч рублей. Спонсоры дают «китикет». Но сухой корм подходит не всем, потому приходится покупать продукты за свой счет.

- Есть у нас один старенький кот без зубов, он жевать почти не может. Я им часто варю вермишель с курицей - вы бы видели, как кушают! Молоко теплое ношу им, - говорит Светлана.

Котошеф в гостях у радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАРКОВ

Дома у Светланы четыре кота и три собаки. Кошек еще слепыми в коробочке подкинули - выкормила. Говорит, что взяла бы больше, если бы было куда. Светлана Логунова — обычный человек, у нее есть дети и муж, который помогает по возможности. А «добрые» горожане регулярно подбрасывают все новых подопечных в котофейню.

- Где кормят — туда и подбрасывают. А ведь зима впереди, и у них нет там места для ночлега, прячутся в недострое рядом. Буду говорить об этом в мэрии, жалко ведь, - говорит женщина.

Светлана Логунова констатирует, что зеленоградцы привыкли к своим красивым котам, многим животные только мешают: «грязь от них». Подвалы от кошек закрыли, теперь там расплодились крысы.

- Есть такие, что и травят, об угол за лапы головой могут... Все это мы знаем. Бороться бесполезно — у таких людей просто нет души. А у полиции своих дел хватает, хоть и есть статья о жестоком обращении с животными… Но коты, как и мы, имеют право на жизнь, на еду, на счастье! Имеют право жить рядом с нами, - говорит Светлана.

Зеленоградский котошеф признается, что зарплата у нее номинальная, потому она вынуждена выйти на обычную работу - в детский сад. Должности обещает совмещать. А 13 октября приглашает всех на День оранжевой тыквы в Зеленоградске: в этот день в котофейне организуют сбор средств для местных котиков. Вообще, если хотите помочь — заходите в группу во «Вконтакте» «Бездомные животные Зеленоградска». Также деньги можно опустить в копилку зоомагазина на центральном рынке города.

Полное интервью с котошефом из Зеленоградска слушайте ЗДЕСЬ.