2018-10-10T18:28:40+03:00
Общество

Спецкостюм и велосипед: как живет первый в России котошеф из Зеленоградска

Светлана Логунова кормит бездомных кошек и получает за труды шесть тысяч рублей в месяц
Светлана БАРОН
Поделиться:
Светлана Логунова в фирменном костюме.Светлана Логунова в фирменном костюме.Фото: Кристина Черемушкина
Изменить размер текста:

В Зеленоградске уже полгода работает котошеф — человек, который отвечает за прокорм пушистых обитателей «котофейни» на Курортном проспекте. Для узнаваемости Светлане Логуновой выдали специальную форму — зеленый брючный костюм с нашивкой на груди и шляпой. Правда, как рассказала сама Светлана в эфире радио «Комсомольская правда», пушистые подопечные куда лучше узнают ее голос и велосипед, на котором она привозит еду.

- Без велосипеда мне никуда, я живу на велосипеде. Ведь кормлю животных не только в сквере: где вижу голодных, туда и еду. В Зеленоградске меня давно знают. Когда конкурс на должность котошефа объявили, стали искать «Свету на велосипеде», - смеется Светлана.

Туристы замечают, что балтийские котики крупные, красивые и ухоженные. Неспроста: их волонтеры и лечат, и стерилизуют. Ежедневно с 12 до 13 котошеф должна покормить своих подопечных, навести порядок в сквере. Правда, сами хвостатые к этому времени никак не привыкнут - больше приходят утром и вечером. Хотите всех их увидеть — подходите в 17-18 часов, советует женщина. Но предупреждает: коты не любят шума, боятся кричащих детей. За работу мэрия выделяет котошефу около шести тысяч рублей. Спонсоры дают «китикет». Но сухой корм подходит не всем, потому приходится покупать продукты за свой счет.

- Есть у нас один старенький кот без зубов, он жевать почти не может. Я им часто варю вермишель с курицей - вы бы видели, как кушают! Молоко теплое ношу им, - говорит Светлана.

Котошеф в гостях у радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАРКОВ

Котошеф в гостях у радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАРКОВ

Дома у Светланы четыре кота и три собаки. Кошек еще слепыми в коробочке подкинули - выкормила. Говорит, что взяла бы больше, если бы было куда. Светлана Логунова — обычный человек, у нее есть дети и муж, который помогает по возможности. А «добрые» горожане регулярно подбрасывают все новых подопечных в котофейню.

- Где кормят — туда и подбрасывают. А ведь зима впереди, и у них нет там места для ночлега, прячутся в недострое рядом. Буду говорить об этом в мэрии, жалко ведь, - говорит женщина.

Светлана Логунова констатирует, что зеленоградцы привыкли к своим красивым котам, многим животные только мешают: «грязь от них». Подвалы от кошек закрыли, теперь там расплодились крысы.

- Есть такие, что и травят, об угол за лапы головой могут... Все это мы знаем. Бороться бесполезно — у таких людей просто нет души. А у полиции своих дел хватает, хоть и есть статья о жестоком обращении с животными… Но коты, как и мы, имеют право на жизнь, на еду, на счастье! Имеют право жить рядом с нами, - говорит Светлана.

Зеленоградский котошеф признается, что зарплата у нее номинальная, потому она вынуждена выйти на обычную работу - в детский сад. Должности обещает совмещать. А 13 октября приглашает всех на День оранжевой тыквы в Зеленоградске: в этот день в котофейне организуют сбор средств для местных котиков. Вообще, если хотите помочь — заходите в группу во «Вконтакте» «Бездомные животные Зеленоградска». Также деньги можно опустить в копилку зоомагазина на центральном рынке города.

Полное интервью с котошефом из Зеленоградска слушайте ЗДЕСЬ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Калининградец, который задушил и сжег свою подругу, получил восемь с половиной лет «строгача»
Калининградец получил год исправительных работ за кражу детской коляски
Дзюба: Мне интересно посмотреть Калининград, огромная честь приехать сюда
В четверг общественный транспорт в Калининграде будет работать до часа ночи
Черчесов о Стоцком: Я не знал, что он из Калининграда
Калининградка потребовала 200-тысячную компенсацию за упавшее на ее машину дерево
Калининградец планировал устроить взрыв в здании суда
В Калининграде организован бесплатный прием онкологов-маммологов
Московская пенсионерка обворовала янтарный магазин под Калининградом
Алан Дзагоев не вышел на тренировку сборной России в Калининграде
В Калининграде полицейские разыскали 15 без вести пропавших человек
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы планируется начать в 2019 году
Калининградец пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров
За первую неделю октября в Калининградской области от укусов клещей пострадало 82 человека
Калининградец взломал магазин ради двух тысяч рублей
Калининградец отсудил у автодилера 1 млн рублей за бракованный автомобиль
Калининградские кёрлингистки в составе сборной России завоевали бронзу на турнире в Швеции
Калининградская «Балтика» заплатила долги по налогам после вмешательства прокуратуры
Под Калининградом автомобилист прыснул в глаза другому из аэрозольного баллончика
Четыре улицы в Калининграде до конца дня остались без света
Осенью в Калининградской области на службу призовут 1200 человек
Бывший завод Heineken в Калининграде продали за 158 миллионов рублей
В Калининградской области зафиксировали 4 случая клещевого энцефалита
Епископ Калининградский и Балтийский проведет богослужение в праздник Покрова Богородицы