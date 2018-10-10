Программистам нравится жить у моря: под Светлогорском построят деревню для айтишников

СЕГОДНЯ 20:11 2018-10-10T20:23:47+03:00

Как признался Антон Алиханов, никто не ожидал, что так много специалистов захотят переехать в область и работать на нашем побережье. Фото: Александр КАТЕРУША

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Шестой всероссийский форум «ПРОФ-IT.2018» стартовал вчера в Светлогорске. Открыл его полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который, будучи помощником президента, стоял у истоков форума. В этот раз в «Янтарь холле» Щеголев появился в качестве почетного гостя.

- На информатизаторов, к сожалению, смотрят как на системных администраторов, людей, которые умеют строить локальные сети, заказывают новые компьютеры, устанавливают на них программы и следят за тем, чтобы эти программы не сбоили. На самом деле все это в прошлом, - заявил полпред. - Информационные технологии стали частью базовой инфраструктуры, но это отрасль очень интеллектоемкая и интеллектопроизводящая. Она позволяет интеллект производить и внедрять по всей стране с большим успехом.

Щеголев отметил, что молодые люди сегодня стремятся поступать на IT-специальности, которые пользуются все больше популярностью.

- Это становится модной тенденцией и правильно! – продолжает Игорь Щеголев. – Молодые люди не мыслят жизни без информационных технологий, как наше поколение не мыслит жизнь без электричества и горячей воды. Если спросить у этих людей, что для них лучше – отключить на 10 дней горячую воду или интернет – ответ будет очевиден.

К счастью, ни воду, ни свет, ни интернет в «Янтарь холле» не отключали, и форум успешно продолжился.

Выступая на открытии, губернатор Антон Алиханов рассказал, что к 2020 году есть планы открыть факультет «Computer science» на базе БФУ имени Канта, который наряду с КГТУ работает в IT-сфере.

- Сейчас с IT-разработчиками мы подготовили несколько образовательных программ. Вузам со стороны регионального бюджета помогаем оборудованием, дорогостоящей литературой. Готовы работать не только с выпускниками, уже сформировавшимися специалистами, но и с теми, кого обучаем, - сказал Антон Алиханов.

Рассказал губернатор и о том, что под Светлогорском появится деревня для IT-специалистов.

- Как въезжаешь в Светлогорск, не доезжая города, чуть-чуть справа, огромные поля раскинулись. Сейчас это поля, но с учетом того, насколько айтишники, переезжающие сюда, хотят жить рядом с морем, мы решили выделить больше 10 гектаров под реализацию концепции IT-деревни, отдельного IT-кластера, возможно, с выставочным центром, - сказал Антон Алиханов.

Деревня разместится на площади чуть больше 10 гектаров.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам главы региона, уже готовится инвестиционный совет для того, чтобы утвердить этот проект и начать его реализовывать в следующем году.

- Конечно, мы не готовы были к такому количеству айтишников, которые вдруг ринулись в Калининградскую область и хотят, понятно почему, около моря поселиться и заниматься своими разработками, - признал губернатор.

Под проект «деревни» уже есть и потенциальный инвестор, однако его имя пока не называют.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» проводится Экспертным центром электронного государства при поддержке Администрации Президента РФ c 2013 года. За эти годы он стал ведущей площадкой страны по обмену опытом между регионами и тиражированию лучших региональных практик в сфере цифровой трансформации. Форум способствует внедрению в регионах проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан и повышение эффективности государственного управления.

В этом году ключевая тема форума - «Цифровые технологии – качество жизни, безопасность и доверие к государству». В рамках мероприятия пройдут секции, посвященные импортозамещению в сфере ИКТ, перспективам цифровой трансформации государственного управления, использованию механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов в сфере ИТ. Также пройдет традиционный конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT». Победителей в девяти номинациях из 41 проекта определит региональное жюри, в которое войдут представители от субъектов РФ и федеральные эксперты.