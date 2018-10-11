Газета последних немцев Калининграда: «Новое время» оказалось ярким, но недолгим

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-11T12:28:36+03:00

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Она называлась «Neue Zeit», что в переводе означает «Новое время». Печатный орган для немецкого населения бывшей Восточной Пруссии. В эпоху, когда пресса считалась важным идеологическим инструментом, любая газета создавалась всерьез и надолго. Однако «Новое время» оказалось кратковременным.

Не роскошь, а необходимость

«Neue Zeit» появилась на свет не в самое простое время в истории нашего края. 1947 год, новая советская область делает первые шаги по переходу от жизни в статусе Особого военного округа к функционированию в «штатском» режиме. Кругом разруха, неразбериха, неустроенность. Ну, какое может быть новое печатное издание, когда не хватает воды и электричества, не всегда удается купить даже хлеба? Однако тогда рассуждали по-другому: все трудности – временные, а идеологическую работу надо вести. И без того с выпуском немецкой газеты затянули сверх всякой меры. Шутка ли, два года после войны минуло, оставшиеся здесь пруссаки уже по-русски худо-бедно заговорили, а специального СМИ для них все еще нет!

Однако появление «Neue Zeit» вызвало и другую реакцию. Дескать, раз уж стали выпускать немецкую газету, значит, не окончательно еще решен вопрос по дальнейшей судьбе этой земли. И у новоиспеченных калининградцев возникала неуверенность в будущем, они чувствовали себя здесь «временщиками». А у немцев, напротив, появилась надежда, что им не придется покидать родину. Ведь далеко не все хотели уезжать.

Немцы в бывшем городе Кранц, переименованном в Зеленоградск, наверняка тоже читали «Neue Zeit».Фото: Государственный архив Калининградской области

«Боевой листок» газетного формата

Сначала редакции «Neue Zeit» выделили помещение в Центральном немецком клубе на улице Барнаульской. Тогда население еще не особо хорошо ориентировалось в новых топонимах. А уж немцы и подавно. Потому, хотя в официальных выходных данных газеты значился адрес: Калининград, Барнаульская, 2, рядом стояло прежнее название – Lange Reihe. Впрочем, в то время это было обычной практикой. Скажем, сообщая адрес областного радиокомитета, уточняли: улица Комсомольская – бывшая Луизеналлее.

На Барнаульской «Neue Zeit» выпустила свои первые 15 номеров. А затем перебралась под крыло «Калининградской правды» на Сталинградский проспект (ныне – проспект Мира, 5). В обращении к читателям и этот адрес пришлось продублировать кёнигсбергским ориентиром.

Не знаю, уцелел ли до наших дней хотя бы один экземпляр первого номера «Neue Zeit». Я смог разыскать подшивку, начиная лишь с № 4 – за 6 июля 1947-го. Не нашлось нигде и сведений о том, когда именно родилась газета, какого числа начала издаваться. Известно, правда, что поначалу, в июле-октябре 1947-го, она выходила дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Едва ли при выпуске первых трех номеров график выхода был иным. И тогда, получается, №1 увидел свет 26 июня 1947 года.

Первые номера «Neue Zeit» внешне больше напоминали боевой листок – одна маленькая страница. На большой формат перешли только с 18 сентября, но по-прежнему на одном листе. Тогда же впервые была объявлена подписка на газету: месячная стоила один рубль, восемьдесят копеек. В рознице цена экземпляра была 20 копеек.

«Тракторфюрер Алешин»

О чем же писала эта «газета национального назначения»? В основном – о том же, что и вся остальная тогдашняя советская пресса. Только на немецком языке. С непривычки режут глаз пассажи типа «фюрер геноссе Сталин» или «тракторфюрер Алешин». Даже когда знаешь, что «фюрер» – не имя собственное, в переводе это может означать и «вождь», и «водитель». В «Neue Zeit» таких фюреров – чуть не в каждой заметке…

Вместе с тем немало места уделялось и тому существу, для которого слово «фюрер» стало чуть ли не вторым именем. Из номера в номер печатались свидетельства очевидцев о его бесславном финале – серия публикаций называлась «Последние дни Гитлера». Часто газета обращалась и к теме нацистских преступлений.

Однако бывали в «Neue Zeit» и совсем другие материалы. Например, 24 июля 1948-го она рассказала о начавшихся в области съемках кинофильма «Встреча на Эльбе». К слову, в этой ленте наряду с послевоенным Калининградом оказалась увековечено и само издание. В одном из эпизодов в кадре требовалась какая-нибудь немецкая газета. И киношники, не мудрствуя, взяли подвернувшийся под руку номер «Neue Zeit».

Но все-таки, думается, в первую очередь читатели искали рубрику «Требуются на работу». Для них это был шанс на жизнь. Некоторым помогала выживать сама «Neue Zeit». Как вспоминала работавшая там журналист Мария Кубарева, среди техперсонала редакции и типографии было много немцев. Кое-кто из числа читательского актива писал в газету, получая гонорары.

Один из экземпляров газеты фигурировал в известном советском кинофильме «Встреча на Эльбе».Фото: кадр из фильма

«Закрыть за ненадобностью»

Когда создавалась «Neue Zeit», никто в Калининграде не предполагал, что это ненадолго. Уже 11 октября 1947 года Сталин подписал постановление о депортации в советскую зону оккупации Германии коренного населения бывшей Восточной Пруссии. Спустя всего 11 дней из Калининграда в «неметчину» отправился эшелон с первой партией выселяемых.

Тем не менее, быстро провести столь масштабную операцию было невозможно, так что активная ее фаза растянулась на целый год. Делалось все в режиме секретности, и во избежание эксцессов раньше времени о своей судьбе никто знать был не должен. Поэтому обреченная на скорую кончину газета продолжала выходить, как ни в чем не бывало. Даже объявили подписку на следующий, 1948 год: квартальная - 5 рублей 40 копеек, полугодовая – 10.80.

Однако чем дальше, тем больше было косвенных признаков близкого финала. Перестали появляться анонсы мероприятий Немецкого клуба и программа радиопередач для немцев. Исчезли объявления о приеме на работу. Не производилась подписка на второе полугодие…

Не удивительно, ведь потенциальных читателей «Neue Zeit» становилось все меньше. И вот 23 сентября 1948 года вышло постановление ЦК ВКП(б) о том, что на базе упраздняемого за ненадобностью издания организуется молодежная газета «Калининградский комсомолец». Последний номер «Neue Zeit» вышел 13 октября того же года (во всяком случае, более поздних номеров мне отыскать не удалось). Никаких «прощальных слов» к аудитории, обычный набор тем. А уже 29 октября, в день 30-летия ВЛКСМ, увидел свет № 1 «Калининградского комсомольца». Причем его первым редактором стал Василий Руденко – бывший редактор «Neue Zeit».