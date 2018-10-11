Калининградские волейболистки: Перед началом игры встаем в круг и кричим «Локо!»

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-11T14:58:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Женский волейбол вернулся в Калининград. Честь нашего города в российской Суперлиге будет защищать клуб «Локомотив». Первая игра на домашней арене – во Дворце спорта «Янтарный» состоится 16 октября. Впрочем, «Локо» успел провести уже четыре матча на предварительном этапе Кубка России, в заключительном матче первого тура всухую обыграв «Импульс» из Волгодонска.

На днях в студии радио «Комсомольская правда» побывали капитан калининградской команды Екатерина Орлова и ее подруга Юлия Подскальная. Девушки видные, ростом, соответственно, 194 и 190 см. Это волейбол, детка! Хотя в составе есть игроки и пониже, например, связующая Даша Рысева - у нее «всего-то» 1 метр 74 сантиметра. Кстати, спасибо спортсменкам, что смогли выкроить время для интервью в своем довольно плотном графике, ведь тренируются они дважды в день.

- А в перерывах между тренировками мы отсыпаемся, - рассказывают волейболистки. – Послеобеденный сон строго обязателен, иначе будем чувствовать постоянную усталость. Это настолько входит в привычку, что даже в отпуске продолжаешь жить в таком ритме.

Екатерину в спортивную школу по волейболу привела мама. А вот Юля до этого успела попробовать себя и в лыжах, и в баскетбол поиграла.

- Тренеры ходили по школам, заходили в класс и предлагали заняться тем или иным видом спорта, - вспоминает она. - Мне вообще было все интересно - и вязала, и плясала. Но судьба в итоге привела в волейбол.

- Наверное, помимо режима дня и какую-то специальную диету приходится соблюдать?

- Я себя ни в чем не ограничиваю, - признается Екатерина. - Хотя, конечно, стараюсь не есть картошку фри с майонезом, закусывая гамбургерами (смеется).

- Не будешь, конечно, каждый день вечером есть торты и пирожные, - поддерживает Юлия. - Но иногда можно себе позволить. А вообще, за нами следит доктор, и на выездах нам готовят только полезную еду.

- Считается, что калининградцам, все-таки, ближе название «Балтика», а ваш клуб называется «Локомотив». Самим-то нравится?

- Ну, поскольку у нас спонсор компания «Российский железные дороги», то все логично, - замечает Юлия. – Хотя главное даже не название, а чтобы мы играли хорошо! Перед самым началом игры собираемся в круг, кричим хором: «Локо»! Это заряжает…

- А на футбол ходили? На «Балтику»?

(Хором): - Нет, нам нельзя простужаться!