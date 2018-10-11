Маммология в «Арс медика»: Комплексный подход и золотой стандарт

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-11T10:50:21+03:00

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15 октября - Всемирный день борьбы против рака молочной железы. Символично, что именно в октябре один из крупных медицинский центр в Калининградской области «Арс медика» открывает еще одно направление - маммологию. 15 октября - Всемирный день борьбы против рака молочной железы. Символично, что именно в октябре один из крупных медицинский центр в Калининградской области «Арс медика» открывает еще одно направление - маммологию. Онколог-маммолог, врач УЗД, рентгенолог Виктория КУДЕЛИНА рассказала, как за один визит калининградки смогут получить подробный анализ состояния своего здоровья.

- Виктория Юрьевна, расскажите, что представляет собой маммология в «Арс медика»?

- Мы предлагаем комплексный подход в оценке здоровья молочных желез. Речь идет о комплексе исследований молочной железы: это осмотр и консультация врача, это ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов, это маммография в лучшем ее исполнении, а также все виды биопсии.

Степень разрешения цифрового маммографа с томосинтезом позволяет послойно посмотреть молочную железу, детализировать очаги, вызывающие сомнение, выявить онкопатологию на ранней стадии. Исследование на оборудовании такого уровня считается «золотым стандартом» в маммологии.

Такой подход экономит время пациентов и бережет их нервы: спасает от изматывающих ожиданий, от беспокойств перед той или иной процедурой.

Онколог-мамолог Виктория Куделина

- Вы говорите, что пациентка может получить оценку здоровья молочных желез за один прием. Сколько реально это занимает времени?

- Прием пациенток у нас организован таким образом, что женщина проходит комплекс исследований в одном месте, и в течение получаса-часа получает заключение врача. Так что теперь калининградкам не нужно искать, где сделать маммографию, где - ультразвуковое исследование, а где - получить консультацию онколога-маммолога. Все можно сделать в одном месте, за один прием - в «Арс медика».

- Часто онкологи говорят, что молочная железа - это конечная мишень. Что корни проблемы нужно искать в репродуктивной системе женщины. Вы согласны с этой точкой зрения?

- Случаи бывают разные. Да, заболевание молочной железы может происходить на фоне каких-то патологий репродуктивной системы женщины. Бывает, что заболевание молочных желез передается по наследству. Бывает, что на прием к маммологу приходит женщина после ушиба или травмы. Нашим пациенткам важно понимать, что в «Арс медика» помощь - и маммологическая, и гинекологическая - организована таким образом, что квалифицированные и опытные врачи, а также все необходимое оборудование сконцентрированы в одном месте.

- Можно ли в «Арс медика» пройти только маммографию? Без консультации врача?

- Да, это возможно. Единственное, что мы можем отказать женщинам, не достигшим 35-летия. По приказу Минздрава России, маммографию проводят женщинам старше этого возраста. Тем, кто моложе, предлагается ультразвуковое исследование.

- Кроме исследований молочных желез, наблюдаете ли пациенток с маммологическими заболеваниями?

- Перед собой мы ставим две важнейшие задачи - выявлять как можно раньше заболевания молочных желез и, конечно, наблюдать пациенток. Чем раньше выявлено онкозаболевание, тем легче его победить.

- График работы уже сформирован?

- Мы только начинаем работу, поэтому пока ведем прием по потребностям пациенток. В любом случае при записи на консультацию или маммографию регистраторы сориентируют, помогут подобрать удобное время.

- Накануне Всемирного дня борьбы против рака молочной железы важно напомнить калининградкам, когда не стоит откладывать маммографию?

- Не стоит откладывать маммографию при наличии уплотнений в молочной железе, увеличении или изменении формы молочной железы, появлении болезненности, увеличении лимфоузлов в подмышечной области, изменении кожи на груди.

И главное: если женщине уже исполнилось 40 лет, она обязательно должна проходить маммографию один раз в год.

Будьте внимательны к себе и своевременно обращайтесь за помощью!

НАШ АДРЕС

«АРС МЕДИКА» В КАЛИНИНГРАДЕ (маммология):

Московский проспект, 50 (1-й этаж, правое крыло).

Телефон 8 (4012) 777-057.

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