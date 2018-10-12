Про «Фэйсбук», поздний ужин и крепкие выражения: Что сказал Черчесов после игры сборной

СЕГОДНЯ 02:05 2018-10-12T02:13:50+03:00

По окончании матча Россия-Швеция (0:0), который прошел в Калининграде, главный тренер ответил на вопросы журналистов

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Из-за позднего времени начала матч Лиги Наций Россия-Швеция завершился практически в полночь по калининграскому времени. Когда на пресс-конференцию пришел главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов, на календаре была уже пятница. Тем не менее, наставник национальной команды выглядел вполне бодрым.

- Мы знали, что будет такая игра, - в привычной уверенной манере отметил Ччерчесов. - Я и на установке сказал игрокам: надо будет терпеть, свободых зон практичеки не будет. Нельзя было раскрываться. Нужен был гол, чтобы игра стала более открытой. Мы настраивались выиграть, игра, можно сказать, была за 6 очков.

- Арест Кокорина и Мамаева в день игры отразился на настроении в сборной?

- Мы эту тему ни одной секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком далеко копаете. Я говорю только о том, чем я занят сейчас.

- Как себя чувствует Дзагоев, который прилетел, но не попал в заявку?

- Алан как человек себя чувствует хорошо. Как спорсмен - не очень.

- Вы несколько раз по ходу матча не сдержали эмоций…

- Два… Нет, три раза такое было. Надеюсь, судья понял мои осетинские выражения (улыбается).

- Игра завершилась в полночь по калининградскому времени. Во сколько будет отбой у команды?

- Ужин будет поздний. Надо быстро восстанавливаться. Отходим ко сну кто-то раньше, кто-то позже. До 11 утра поспят, в 11.15 начнем тренировку.

- В «Фэйсбуке» уже появились негативные коментария болельщиков по прошедшей игре. Вы читаете их?

- «Фэйсбук» это что такое? «Бук» я знаю, Это по-английски, кажется, «книга». Я не знаю, кто чем недоволен…Я Инстаграм завел не потому, что я хочу там быть. Просто много фейковых [аккаунтов ] появилось, умные люди посоветовали открыть свой. Всё остальное забудьте.

-Вы сами свой Инстаграм ведете?

- Честно - не знаю, как туда заходить.

- Как оцените поддержку болельщиков, которых на стадионе сегодня было больше 30 тысяч?

- Трибуны были великолепны, гнали нас вперед все 90 минут. Спасибо, Калининград!