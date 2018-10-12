Про «Фэйсбук», поздний ужин и крепкие выражения: Что сказал Черчесов после игры сборной
Из-за позднего времени начала матч Лиги Наций Россия-Швеция завершился практически в полночь по калининграскому времени. Когда на пресс-конференцию пришел главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов, на календаре была уже пятница. Тем не менее, наставник национальной команды выглядел вполне бодрым.
- Мы знали, что будет такая игра, - в привычной уверенной манере отметил Ччерчесов. - Я и на установке сказал игрокам: надо будет терпеть, свободых зон практичеки не будет. Нельзя было раскрываться. Нужен был гол, чтобы игра стала более открытой. Мы настраивались выиграть, игра, можно сказать, была за 6 очков.
- Арест Кокорина и Мамаева в день игры отразился на настроении в сборной?
- Мы эту тему ни одной секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком далеко копаете. Я говорю только о том, чем я занят сейчас.
- Как себя чувствует Дзагоев, который прилетел, но не попал в заявку?
- Алан как человек себя чувствует хорошо. Как спорсмен - не очень.
- Вы несколько раз по ходу матча не сдержали эмоций…
- Два… Нет, три раза такое было. Надеюсь, судья понял мои осетинские выражения (улыбается).
- Игра завершилась в полночь по калининградскому времени. Во сколько будет отбой у команды?
- Ужин будет поздний. Надо быстро восстанавливаться. Отходим ко сну кто-то раньше, кто-то позже. До 11 утра поспят, в 11.15 начнем тренировку.
- В «Фэйсбуке» уже появились негативные коментария болельщиков по прошедшей игре. Вы читаете их?
- «Фэйсбук» это что такое? «Бук» я знаю, Это по-английски, кажется, «книга». Я не знаю, кто чем недоволен…Я Инстаграм завел не потому, что я хочу там быть. Просто много фейковых [аккаунтов ] появилось, умные люди посоветовали открыть свой. Всё остальное забудьте.
-Вы сами свой Инстаграм ведете?
- Честно - не знаю, как туда заходить.
- Как оцените поддержку болельщиков, которых на стадионе сегодня было больше 30 тысяч?
- Трибуны были великолепны, гнали нас вперед все 90 минут. Спасибо, Калининград!