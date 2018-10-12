Виновного в гибели 5 человек директора МУПа в Краснознаменске отправили в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-12T11:36:14+03:00

В этом доме в Краснознаменске в прошлом году угарным газом насмерть отравились пять человек. Фото: Архив "КП"

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Калининградский областной суд изменил чрезмерно мягкий приговор в отношении директора МУП Краснознаменсктеплосеть», признанного виновным в гибели пятерых человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, трагедия в Краснознаменске произошла в апреле 2017 года. В одном из домов на улице Калининградской произошло повышенное скопление угарного газа в опасной для жизни концентрации. В результате погибли 35-летний мужчина, его 26-летняя сестра с пятилетним сыном, а также соседи-пенсионеры - 88-летний горожанин и его 63-летняя супруга.

Как установили следствие и суд, 44-летний директор МУПа не организовал должным образом выполнение работ по проверке тяги в засоренных строительным мусором дымоходах того самого дома. Коммунальщик признал себя виновным поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. Краснознаменский районный суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно.

В прокуратуре посчитали, что назначенное наказание является несправедливым и подали апелляционное представление в областной суд, который удовлетворил требования.

В результате приговор районного суда был отменен, директора МУПа назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание коммунальщик будет в колонии общего режима.