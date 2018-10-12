Сколько платить и как экономить: 10 наивных вопросов об отопительном сезоне в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-12T13:53:40+03:00

Заместитель гендиректора "Калининградтеплосети" рассказал о тарифах, долгах, способах экономии на тепле и о многом другом

Изменить размер текста: A A

Накануне гостем радио "Комсомольская правда" стал заместитель директора муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» Дмитрий Ротарь. Он ответил на вопросы радиослушателей.

Отопительный сезон в Калининграде уже начался?

- Для социальных объектов - да, для всех остальных начнется в понедельник, 15 октября. Все трубы, сети, станции проверены. Предприятие готово к отопительному сезону на 100%.

Почему нельзя включать и отключать отопление, исходя из погоды?

- В конце и начале отопительного сезона потребители делятся на тех, кому жарко и тех, кому холодно. Нам уже звонили: «Почему включили, на улице 20 градусов!» Но невозможно подключить встроенный на первом этаже детсад или библиотеку и не трогать дом, ведь это единая система. Решение о начале отопительного сезона принимается в администрации города. А что касается отключений, то большие станции нельзя запускать и останавливать по желанию - они выводятся в определенный режим, это не котел.

Прокомментируйте утверждение, что Калининградская область вошла в топ регионов с самой высокой стоимостью гигакалории.

- Непонятно, какие базовые цифры взяли исследователи. Например, в Калининграде базовый тариф - 2342 рубля. А в том же Балтийске, который топится на мазуте, цена за гигакалорию выше. И что анализируется — тариф для населения или предприятий? Наш тариф — это расчет расходов: сколько необходимо на топливо, электроэнергию, воду, зарплаты сотрудникам, замену техники. Кроме того, рост тарифов ограничен индексами, в этом году это 3,4 %.

Сколько зарабатывают сотрудники котельных?

- Кочегары — порядка 16 тысяч рублей. Мастера — до 28 тысяч рублей. Сколько платить — не мы решаем, зарплаты утверждаются специальной службой.

Почему нельзя платить за отопление весь год, чтобы ежемесячные платежи были меньше?

- Каждый регион решает для себя. Наш сохранил вот такой режим оплаты. Если установлен прибор учета - оплата идет за фактическое потребление, и это самая честная история, лучше, чем норматив. Нам тоже так удобнее, ведь расходы мы несем в текущем периоде. Иначе зимой придется залезать в кредиты, а летом, собирая выручку, гасить их.

Дмитрий Ротарь в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАРКОВ

Как экономить на отоплении?

- Во многих домах этим летом заменили регуляторы температуры. Жители более 400 домов могут на сайте «Калининградтеплосети» смотреть, сколько потребляет их дом. На интерактивной карте будет видно, кто превышает норматив — они будут в красном зоне. Это важный индикатор и для Управляющих компаний, и для жителей.

Сколько калининградцы должны «Теплосети»?

- Порядка 900 миллионов рублей. Организации мы можем отключать, а с горожанами задача стоит обращаться в суд. Нехватку средств перекрываем с помощью кредитов.

Как обстоит ситация с износом сетей?

- Износ - примерно 30% сети, мы определяем самые проблемные и постепенно меняем. Этим летом 15 км сети заменили. Кроме того, за последний год мы поменяли порядка 14 автомобилей — ЗИЛы, самосвалы, которые завозят уголь и вывозят шлак. Многие работали с 70-х годов прошлого века.

Недавно стало известно, что калининградские новостройки больше не будут подключать к газоснабжающим сетям, так как область выбрала лимит у "Газпромтрансгаз Санкт-Петербург". Теперь новостройки будут подключаться к вам?

- Да. Вновь вводимые, реконструируемые объекты и так по несколько десятков в год к нам подключаются.

На каком топливе сейчас работают наши котельные?

- У нас 50 угольных котельных и 18 газовых станций, при этом 95% ресурса вырабатывается на газе, и за ближайшие три года мы должны полностью отказаться от угольных котельных.

Полностью программу «Прямая линия» с Дмитрием Ротарем слушайте ЗДЕСЬ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мэрия решила не ждать, пока по-настоящему похолодает

В четверг мэрия Калининграда объявила о том, что тепло в жилые начнут подавать в понедельник, 15 октября.

- В Калининграде около 2,3 тысяч многоквартирных домов с центральным отоплением. Подать тепло во все дома в течение одного дня невозможно. Этот процесс займет 2-3 дня, - объяснили в комитете городского хозяйства.

Напомним, до 2016 года городские власти не могли начинать отопительный сезон, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд не удерживалась на отметках ниже +8 градусов. Однако затем законодательство изменилось и теперь смотреть на термометр чиновникам не обязательно.

О намерениях приступить к подаче тепла в мэрии заговорили еще в конце сентября.

- Город практически готов к зиме. Мы посовещались и решили не ждать положенных пяти дней в нормативе. Будем смотреть по прогнозу и при необходимости включать, - заявил тогда председатель комитета городского хозяйства Игорь Билич.

Так и вышло. Ниже +8 среднесуточная температура в октябре не опускалась ни разу, но решение о старте отопительного сезона уже принято. В результате в понедельник батареи в квартирах начнут прогреваться в то же самое время, когда за окном в Калининграде будет +18 градусов. Разве что по ночам уже действительно холодает и температура опускается до +10 и чуть ниже.

Специалисты просят калининградцев не вмешиваться в процесс отладки, не допускать самовольного регулирования подачи теплоносителя – это может отодвинуть срок начала отопительного периода, как в вашем доме, так и в соседних.

В мэрии напоминают, что запуск систем отопления проводят управляющие компании своими силами, или по договорам с «Калининградтеплосетью». В случае если в вашем доме будут возникать проблемы с отоплением, в первую очередь нужно обращаться в свою управляющую компанию. Именно она несет ответственность за функционирование системы отопления в отдельно взятом многоквартирном доме.

НА ЗАМЕТКУ

В жилищных отделах администрации Калининграда готовы принимать обращения калининградцев по поводу ненадлежащей работы систем отопления:

- жилищный отдел Московского района, тел: 923-807;

- жилищный отдел Ленинградского района, тел: 923-599;

- жилищный отдел Центрального района, тел: 923-639.

В «Калининградтеплосети» круглосуточно работает диспетчерская служба, тел: 667-105, 667-107.