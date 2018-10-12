Калининградскую область литовцы захотели купить за 20 евро

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-12T14:48:48+03:00

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Литовская серебряная монета номиналом 20 евро с изображением моста королевы Луизы со стороны Советска стала поводом для нового всплеска рассуждений о возможных притязаниях Литвы на Калининградскую область. Правда, позже, выяснилось, что не со стороны Советска, что это ныне не существующая арка с литовской стороны, и страсти немного поутихли. Оказалось, на самом деле не все так просто.

Выпущенную еще в апреле этого года монету Центробанк Литвы посвятил 150-летию Вильгельма Сторосты – прусского философа и драматурга. Литовцы его называют Видунасом и считают национальным достоянием культуры. Дьявол, как обычно, в деталях. Точнее, в описании монеты от самого ЦБЛ: «На аверсе изображена Погоня (всадник с герба Литвы – Ред.) на мосту королевы Луизы в Тильже (именно так, в Тильже, т.е. в Советске, а не с литовской стороны, в городке Панемуне)». Эдакая аллюзия на стремление Видунаса соединить Большую и Малую Литву.

Новая литовская монета достоинством 20 евро.Фото: Delfi.lt

- Без сомнений, мы счастливы, что Малая Литва оказалась на наших коллекционных монетах, - заявил председатель комиссии Центробанка Литвы Дэйвис Станкявичюс на презентации новинки в марте.

С территории сегодняшней Калининградской области в Литву пришла и письменность, и первая светская книга на литовском языке, и много чего еще. И ранее литовские власти поддерживали понятие «Малая Литва». Но очень деликатно. Есть «Совет Малой Литвы», финансируемый государством. Есть памятник в Клайпеде, где арка того самого моста лишена одной опоры – как бы той самой «утерянной Малой Литвы». Есть еще один памятник: скульптура женщины, обнимающей ребенка – он тоже символизирует «Малую Литву». Есть одноименная газета.

И вот теперь довольно двусмысленная монета.