Городские джунгли: Как живут калининградцы в домах, заросших диким виноградом

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-12T18:15:23+03:00

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В течение всего этого года в соцсетях появляются фотографии одной и той же калининградской многоэтажки с улицы Фрунзе, заросшей до самой крыши диким виноградом. Каждый раз после очередной публикации этих снимков горожане спорят, хорошо ли жить в квартире, окна которой закрывает лоза и листья. Иногда даже появляются предположения, что открывать окна там практически невозможно, так как в квартиру тут же проникнут тучи мошкары, а кто-то даже считает, что по виноградным лианам в окна могут забраться крысы. Корреспонденты «Комсомолки» нашли в Калининграде еще несколько похожих домов и проверили, как живется в этих каменных джунглях.

Городские джунгли на улице Фрунзе.Фото: Иван МАРКОВ

Самый постоянный во временном жилье

Дом №58-58А на улице Фрунзе относится к маневренному фонду, и живут тут люди из расселенных жилищ со всего города. Как известно, дома маневренного фонда часто похожи на студенческие общежития, коридоры и лестничные площадки которых никто не желает приводить в порядок. Внутри тут довольно темно, а растения, как известно, любят свет, поэтому виноград лезет по фасаду, причем, по пути наименьшего сопротивления. Там, где никто его не рубит и не подрезает, виноград ведет себя как хозяин и проникает туда, куда захочет. Надо сказать, что это даже многим нравится. И речь не только о тех, кто останавливается напротив, чтобы сфотографироваться на красивом фоне, есть жильцы, которым соседство с развесистым растением доставляет истинное удовольствие.

- Этот угол виноград не зря выбрал, - делится впечатлениями жительница третьего этажа этого дома Людмила Владимировна, ее балкон полностью увит лианами. – Даже когда сильный пронизывающий ветер, в этом уголке всегда тихо, вот он тут и «заколосился». Мне это очень нравится! Да и не только мне. Вон видите, опять кто-то с нашим виноградом фотографируется.

- А есть у вас доме те, кого эти заросли раздражают?

- В основном, никто не вандалит, – отвечает женщина. – Вот только тут, на втором и третьем этаже, все подъездные окна заросли, поэтому в коридоре очень темно, и люди, похоже, вырывать растения начали, ствол повредили. Дело в том, что усы этого винограда надо направлять вовремя, иначе он выйдет из-под контроля. У меня на балконе все нормально, обзор не закрывается, а на втором этаже соседи на балкон выйти уже не могут, потому что у них полностью все заросло. Не балкон, а настоящие тропические джунгли!

В некоторых квартирах первого и второго этажа сегодня никто не живет. На дверях одной из них, например, до сих пор красуется надпись, сделанная мелом: «2 февраля принудительно выселяем. Администрация». Несколько квартир опечатаны. По всей видимости, пустуют многие помещения не меньше года, так как их окна сквозь заросли рассмотреть невозможно. А вот одна «дикая» и поросшая снаружи квартира все-таки имеет своего жильца, правда, пообщаться с ним не получилось. Бородатый и длинноволосый человек ответил на стук в дверь лязганьем замков, высунулся лишь на секунду, после чего рявкнул, что общаться ни с кем не желает и грохнул дверью перед нашим носом.

Московский проспект, 20.Фото: Иван МАРКОВ

Маскировка для «панельки»

Зато в коридоре встречаем приветливую женщину в халате, зовут ее Галина Семенова, и ей заросли не мешают (правда, до ее окна они еще не достают).

- Дело в том, что дом сам по себе не ремонтировался, наверное, никогда. Пусть он и временное жилище для многих, но все равно всем хочется красоты и уюта, - говорит Семенова. – Виноград этот маскирует страшные бетонные стены, и большинству жителей нравится, но есть тут, правда, несколько жильцов, которые мусор прямо в окно выбрасывают, и он застревает в этой чаще. Выглядит это не очень, и убрать сложно.

Возможно, в таком одичалом виде дом простоит совсем недолго. Сегодня сразу в нескольких квартирах муниципалитет проводит ремонт, готовясь принять еще несколько человек из расселяемых домов. Пока неизвестно, захотят ли они жить в таких кущах, но, скорее всего, кто-то возьмется за топор и секатор и разрушит эту экосистему.

В Калининграде есть и другие многоэтажки, по стенам которых уже в течение нескольких десятилетий карабкается виноград. Их сразу несколько на Московском проспекте (например, дома №№ 20, 42, 64, 74), сразу два подъезда подряд обрастают на Красноярской, четыре этажа виноград захватил на одном из домов улицы Минской. Есть места, где вьющиеся растения уже уничтожены. Например, во время ремонта коммунальщики срубили украшения стены панельного дома перед гостиницей «Калининград», а также у ЗАГСа на Зарайской улице. Кроме того, ликвидировано и озеленение фасада Кафедрального собора на острове Канта.

Московский проспект, 42.Фото: Иван МАРКОВ

Природные жалюзи

«Комсомолке» удалось отыскать и одного из инициаторов партизанского озеленения. Наталья Михайловна Козлова 20 лет назад посадила дикий виноград перед своей многоэтажкой, и ее соседи, даже после того, как растение поднялось аж до седьмого этажа, остаются очень довольными.

- У меня мама в соседнем доме живет, и виноград этот рос в бочке на балконе у нее. Когда он стал метра полтора где-то, я решила его забрать и посадить у подъезда. Мы тогда буквально недавно переехали в Калининград из Севастополя, и очень хотелось двор озеленить, потому что он был серым и мрачным. Я вишню посадила, которую на даче выкопала, сирень, цветы всякие пыталась разводить. Но цветы постоянно вытаптывали, и они как-то не очень прижились, а вот все остальное разрослось хорошо.

- Никто не покушался на ваш виноград?

- Раза два мне его обрезал кто-то прямо под корень. Правда, так и не удалось выяснить, кто именно. Зато растение настолько живучее оказалось, что снова пустило побеги. Никто из соседей мне ни разу на виноград не пожаловался. Дело в том, что у нас очень солнечная сторона, и все жильцы используют жалюзи, вот и листья работают как дополнительная защита от света.

Надо сказать, что предварительные переговоры с соседями Наталья Михайловна все-таки провела, объяснив, как можно направить лозу вокруг окна и как подрезать мешающие ветки.

- Я сама на седьмом этаже живу, и только в этом году виноград к моему балкону подобрался, а один из соседей даже дал винограду волю, и он ему все окно закрыл, - говорит Козлова.

Геннадий Лапин привык к полумраку.Фото: Иван МАРКОВ

Мы проверили, действительно ли этому соседу нравится жить за зеленой стеной. Оказалось, что так и есть. Бывший моряк Геннадий Федорович Лапин в доме №42 живет с момента его постройки, но до сих пор не знает, кто посадил виноград. Листья закрывают его окна плотной завесой, из-за которой практически ничего не видно, однако пенсионеру это нисколько не мешает.

- Кто-то говорит, что мошки какие-то могут быть из-за этой зелени, но у меня в квартире ничего такого нет, - говорит Лапин. - Птички – да, их очень много прилетает, особенно сейчас, когда ягоды поспели. Мне они не мешают нисколько. Что касается света, мне его тоже хватает. Те, кто ниже или выше живут, обрезают ветки, потому что хотят больше света, а я не хочу.

Напоследок дадим совет от Натальи Козловой тем, кто хочет и свою многоэтажку украсить подобным образом:

- Упорство нужно, - говорит Наталья Михайловна. – С соседями работу нужно проводить обязательно. Потому что даже у нас вначале перед домом просто пустота была, и мусор везде валялся. А сейчас, например, один из соседей лавочку напротив подъезда сделал. Дело в том, что многие наши дома не очень красивы сами по себе, они друг от друга практически ничем не отличаются. А с такими растениями появляется какая-то особенность, отличительная черта. Я сейчас иногда даже замечаю, что наш дом начали фотографировать.