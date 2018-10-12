Последняя тренировка сборной в Калининграде: Дзюба остался в отеле, а Головину пели песни

СЕГОДНЯ 21:47 2018-10-12T21:54:22+03:00

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Матч Лиги Наций Россия-Швеция завершился на калининградском стадионе практически в полночь. В гостиницу футболисты попали еще позже, но в 11:15 в пятницу - как и планировалось - команда появилась на стадионе «Локомотив».

На открытую тренировку приехали все, кроме Артема Дзюбы. Нападающий остался в гостинице заниматься по индивидуальной программе в тренажерном зале. Зато на поле вышел Алан Дзагоев, который из-за проблем с икроножной мышцей не попал даже в заявку на минувший матч.

Денис Черышев успевал не только автографы раздавать, но и отвечать на вопросы.Фото: Александр Подгорчук

К приезду футболистов трибуны «Локомотивы» были заполнены до отказа. Приглашение посмотреть на тренировку получили ребята из футбольных школ Калининграда. Всего, считая родителей, за занятиями футболистов наблюдали около тысячи человек.

Станислав Черчесов разделил команду на две группы. Игроки запаса принялись отрабатывать упражнения и устроили двухстороннюю игру. Основные звезды сборной, отыгравшие накануне матч со шведами, получили более простую программу и первые минут десять-пятнадцать просто совершали пробежку.

Каждый раз стоило футболистам приблизиться к трибунам, как калининградские мальчишки и девчонки начинали «заряжать»:

- Фернандес! Марио! Распишись на мяче!

- Денис! Черышев! Пожалуйста, автограф! Ну пожа-а-алуйста!

Чаще всего ребята звали полузащитника Александра Головина. В какой-то момент трибуны дружно запели «Мало Головин, мало мало Головин!», а один из юных футболистов при приближении Александра чуть не плача заявил:

- Я только из-за тебя футболом занимаюсь!

Но на игроков крики и мольбы во время тренировки почти не действовали. Они лишь приветливо махали рукой.... и бежали наматывать очередной круг. Затем уселись в кружок и стали делать забавные упражнения.

Мечты поклонников сборной сбылись после того, как Станислав Черчесов объявил тренировку завершенной. Весь основной состав дружно направился к трибунам и - началось! Футболисты оставляли росписи на мячах, фотографиях, клочках бумаги. Кто-то из пацанов протягивал свои спортивные кофты (теперь их точно никогда не будут стирать). Ну и, разумеется, селфи. Фернандес, Черышев, Дзагоев, Головин, Джикия - да практически все звезды послушно наклонялись, обнимались и улыбались в камеры сотен смартфонов.

Марио Фернандес, кажется, успел расписаться всем без исключения, из-за чего ушел с поля одним из последних.Фото: Александр Подгорчук

Под конец этого марафона футболисты вспотели едва ли не больше, чем во время тренировки. Одним из последних, на подгибающихся ногах, поле покинул Марио Фернандес, который, как и во время матчей, кажется успел «отработать» весь фланг, пройдя вдоль трибун от начала до конца.

В три часа дня сборная уже была в аэропорту «Храброво», откуда улетела в Сочи. Будем надеяться, национальная команда еще заглянет к нам в гости.