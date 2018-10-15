«Супер-пупер все будет!»: Как уникальный дом в Калининграде пытаются превратить в типовую постройку

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-15T15:39:38+03:00

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Как дом перестал быть «уникальным»

В пятницу 12 октября в редакцию «Комсомолки» поступило сообщение о том, что в доме №53-61 на улице Комсомольской, который ремонтируется по программе капремонта многоквартирных домов, строители сбивают остатки штукатурки вместе с лепниной. При этом, строителям из подрядной организации «Мириам» (эта компания в январе этого года выиграла конкурс на проведение работ) было известно, что здание является выявленным объектом культурного наследия. Известно это было и руководителю Фонда капитального ремонта Калининградской области Оксане Астаховой, которая еще 14 марта, анонсируя ремонт исторического дома на своей персональной странице в фейсбуке, назвала здание «уникальным». Выложив его фотографии, Астахова заявила, что построено оно в начале XX века.

- Уже в апреле начнется ремонт крыши и фасада этого красивейшего дома: будут восстановлены декоративные элементы, сохранены балкончики и зенитные окошки! – заявила чиновница. - По словам экспертов, такое окно в нашей области существует только в доме на Комсомольской и в здании ж/д вокзала в Калининграде.

Несмотря на всю уникальность здания (дом действительно один из красивейших в городе и практически не пострадал во время войны), лепнины на его главном фасаде уже практически не осталось. Рабочие действительно успели сбить отбойными молотками большую часть декоративных элементов вместе со штукатуркой. Правда, несколько неравнодушных жителей в течение последних месяцев пытались остановить варварские методы проведения работ, забрасывая мэрию города письмами, обесточивая строительное оборудование подрядчика и буквально закрывая дом своими телами.

Одно из зенитных окон в подъезде, которое тоже обещают отремонтировать.Фото: Иван МАРКОВ

Подрядчик, притворившийся обывателем

Корреспонденты «Комсомолки» выехали на стройплощадку, чтобы пообщаться с представителями подрядчика. Ими оказались несколько мужчин в кожаных куртках с картами и схемами в руках, правда, поначалу они решили соврать, что к ремонту отношения не имеют и «просто стоят и любуются зданием». Через некоторое время один из мужчин изменил показания, но свое имя он назвать все равно не согласился.

- Так, мы это уже проходили еще два месяца назад! – выкрикнул он и продолжил, время от времени матерясь. – Тут уже все-все-все были, и мы всем объяснили, что работы мы проводим как на памятнике исторического наследия. Как изначально здание было, таким оно и будет. Всю лепнину восстановим! Архитектурный вид сохраним! Такого квадратного убожества не будет. Супер-пупер все будет. А кто вам звонил и сказал, я знаю. Это, наверное, бабушка с первого этажа. Вот, можете пойти к ней и чаю попить. Она ж не понимает ничего. А мы тут ничего не нарушаем, вон, иди в фонд капитального ремонта и разберись сначала.

Утепление фасада, на котором уже нет барельефов.Фото: Иван МАРКОВ

Пока подрядчик надрывался, несколько рабочих вставляли в проемы подвальных окон пластиковые стеклопакеты. Еще несколько человек замазывали штукатуркой вылезающий из-под малярной сетки утеплитель. Мимо шли прохожие, которые, заметив результаты работ, на мгновение даже столбенели. Остолбенеть действительно было от чего: на месте исторического дома буквально за несколько дней появилась типовая постройка, похожая на классическую отштукатуренную хрущевку. Даже несмотря на то, что строители сегодня обещают вернуть лепнину, жителей это не успокаивает, так как они прекрасно понимают, что от исторического облика здания ничего не останется.

Обломками барельефов выбили окна

К слову, объяснения от Фонда капитального ремонта по поводу уничтожения исторического наследия последовали еще 30 августа, после того как рабочими были сбиты первые барельефы. Оксана Астахова написала в фейсбуке, что специалист ее организации «несколько дней обследовал каждый декор на данном доме», но результатом обследования стало почему-то продолжение демонтажа лепнины.

Строители обещают вернуть основания балконов, пока же кованые ограды держатся на веревках.Фото: Иван МАРКОВ

- К сожалению, большинство малых архитектурных [элементов] находится в критичном состоянии, - заявила руководитель фонда капремонта. - Однако, совершенно точно – при невозможности сохранить существующий элемент, его необходимо заформировать и восстановить полностью. Такое решение фонда согласовано со службой государственной охраны объектов культурного наследия. Произведена фотофиксация расположения всех декоров на фасаде дома с целью недопущения возможности их утраты.

Помимо того, что дом памятником архитектуры теперь можно назвать с большой натяжкой, жители жалуются и на несоблюдение строителями элементарной техники безопасности. Так, с начала ремонта в одной из квартир 53-го подъезда рабочие успели расколотить сразу три окна. Причем, окна выбили и в квартире дочери бывшего главного архитектора Калининграда Владимира Ходаковского, ушедшего в 1965 году со своего поста в знак протеста против сноса Королевского замка.

- Нам они три окна разбили, а еще одно – соседу, - рассказывает Татьяна Громыко. - Причем, у нас в двух окнах еще старые рамы, а в третьем – стеклопакет. Значит, все окно менять надо, видимо. Дело в том, что ночи сейчас холодные, поэтому мерзнем. Дальше я ни к кому не ходила и не спрашивала, поэтому та же картина, возможно, и в других подъездах. Я, конечно, несмотря на то, что дочь архитектора, в стройке не очень понимаю, но если рабочие окна поразбивали, значит, с качеством что-то не то, мне кажется.

Подъезд Громыко – единственный, в котором не сохранилось внутреннего убранства. Дело в том, что именно сюда во время войны попала бомба, и восстановили его советские строители под руководством Владимира Ходаковского только в 1959 году. Тем не менее, барельефы на фасаде тут были в полном порядке. Однако для сегодняшних строителей лепнина ценностью не является.

- Они огромные куски отбивали, - пытается изобразить руками их размер Громыко. - Мне кажется, барельефы сохранить можно было, но рабочие сбрасывали их на землю с высоты третьего этажа. Если же о строительном мусоре говорить, но на других стройках я как-то наблюдала, что оборудуется специальная пластиковая труба какая-то, и через нее все в контейнер спускают. И пыли меньше, и окна разбить невозможно. Я думаю, что нам еще повезло: когда балкон разбивали, они нам окно хотя бы щитом закрыли.

Татьяна Владимировна вспоминает, что после возмущений жильцов представители компании «Мириам» и фонда капремонта провели собрание, на котором заявили, что «лепнина еще немецкая, поэтому она может свалиться кому-нибудь на голову». В одном подъезде организаторы собрания пообещали сделать новую лепнину, а в другом оставить старую.

Новые подвальные окна. До ремонта тут были деревяные рамы и кованые решетки.Фото: Иван МАРКОВ

Мятежный подъезд

Интересно, что в доме сегодня живет еще один бывший главный архитектор Калининграда, Василий Британ. По словам его соседей, Британу удалось добиться личной встречи с губернатором, чтобы донести до него проблемы дома на Комсомольской. Однако, разговор с главой региона зданию не помог. Там же, где часть барельефов удалось спасти, это было сделано не по доброй воле подрядчика – его заставили вступившиеся за наследие жители 59-го подъезда. Например, Татьяна Савина, увидев из окна, как на землю летят сбитые со стены барельефы, выскочила на улицу и потребовала прекратить работы.

- Не выдержала я, - рассказывает Савина. – Сначала смотрю, рабочий целый барельеф снимает и на леса кладет. Метровый такой кусок. А потом он его взял и вниз запустил. Я, конечно, начала кричать, выдернула их удлинитель из розетки, к которому вся аппаратура подключена была, и потребовала старших позвать. Дело в том, что в доме этом я в 1952 году родилась, а родители мои сюда в 1946 году заселились. Он для меня не просто груда кирпичей!

Савина напомнила, что первая бригада работу начинала аккуратно, стараясь ничего не повредить, рабочие аккуратно соскабливали верхний слой штукатурки. Однако через некоторое время на объект приехал кто-то из контролирующих органов и потребовал ускорить процесс и сбивать все подчистую.

- Мы, конечно, от этого решения в шоке были, - продолжает Савина. - Вот смотрите, соседний подъезд, 61-й, выкупил несколько лет назад какой-то москвич. Ремонт он в 2010 году, по-моему, сделал, не сбивая лепнину, хотя там лет 10 или 15 вообще все помещения пустовали! В том подъезде раньше радио базировалось, а потом оно переехало куда-то, и начали бомжи залезать, которых мы с милицией гоняли. Значит, там барельефы оставить получилось, а у нас их уничтожить надо?

«Подрядчик переборщил»

По поводу дома на Комсомольской мы пообщались и с руководителем службы охраны объектов культурного наследия Евгением Масловым. Правда, защищать оригинальные декоративные элементы Евгений Александрович почему-то не стал.

- Работы ведутся по согласованному нашей службой проекту, - сообщил Маслов. – Предполагается частичная замена лепнины на такую же, отлитую по формам из гипса. Просто, если она не держится, ее не укрепишь. Объект будет в том же самом состоянии, в котором он и находился. Это очень сложный фасад. Мы методом ремонта практически реставрационные работы там проводим. У нас 3D-модель была сделана, на основе которой подготовили проект. Это ведь тот самый дом, где чуть не погибли люди, когда балкон рухнул. Сейчас там железо остается, но бетонные основы меняются. Да, мы выходили на проверки, где-то они переборщили, но основная часть барельефов не держалась. Реально не держалась.

- Может, там, где держалось, надо было оставить?

- Подождите, есть же определенные технологии, которые нужно соблюдать. Мы продумывали многократно.

- Как быть с тем, что один из подъездов отремонтировали ранее, не сломав барельефы?

- Мне не нравится, как он сделан, - ответил Маслов. – Шубу там какую-то сделали, а ее там не было никогда. Кстати, в этом доме скоро начнут и кровлю менять. Там, конечно, мансарду уже построили и узаконить успели, но, на мой взгляд, ее хорошо бы убрать и восстановить исторический облик. Но там все легально, и ничего не сделаешь, к сожалению. А жители бы лучше боролись за эти вещи.

Что касается соблюдения техники безопасности и выбитых стекол, то тут Маслов был куда строже к подрядчику.

- Тут подрядчик уже никуда не денется, это его вина. Я его и не хвалю. У нас вообще нет авторитетных местных лицензированных организаций. Ко всем есть претензии. Только к кому-то большие, а к кому-то очень большие. Тем не менее, они потихоньку делают свое дело, и большого вреда по фонду капремонта от них нет.

КСТАТИ

19 января ООО «Мириам» выиграло аукцион на капремонт более десятка домов на улицах Комсомольской, Красной, Кутузова, Пугачева, Чернышевского, Коммунальной, Карла Маркса, Чайковского, а также проспекте Мира и Каштановой аллее, предложив минимальную цену - 29 359 405 рублей. Работы в доме 53-61 на улице Комсомольской, судя по паспорту объекта, начались 12 июля, закончиться они должны были 10 октября, но на фасаде до сих пор нет ни одного обещанного декоративного элемента взамен демонтированных. К ремонту зенитных окон рабочие также пока не приступали.

К слову, строительный контроль на объекте осуществляет СК «Маяк», которая в середине октября приступит к ремонту дома на перекресте улиц Фрунзе и Грига. За эти работы компания получит 15,7 миллиона рублей. Тем временем, здание на Фрунзе также является объектом культурного наследия и имеет довольно сложный фасад с большим количеством декоративных элементов.