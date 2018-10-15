2018-10-15T18:26:06+03:00
Общество

В честь Леонова или Канта: калининградцам предложили назвать аэропорт «Храброво»

К реализации всероссийского проекта подключилась региональная Общественная палата
Александр КАТЕРУША
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Часть калининградцев возмущаются тем, что переименование невольно повлечет за собой дополнительные траты.Часть калининградцев возмущаются тем, что переименование невольно повлечет за собой дополнительные траты.Фото: Александр КАТЕРУША
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В России 45 аэропортам решили присвоить имена выдающихся соотечественников. Масштабный проект, вызвавший волну обсуждений, инициировали в Общественной палате РФ. Участвует в проекте и наш аэропорт «Храброво», поэтому к дискуссии подключилась и региональная Общественная палата. Именно там открылась общественная приемная, куда могут обратиться все желающие с предложением по присвоению калининградскому аэропорту имени соотечественника. Люди в соцсетях уже предлагают имена Канта, Гофмана, других людей. Историки вспоминают, что Петр Первый бывал в Восточной Пруссии. Оригинальную версию предложил поисковик-мистификатор Сергей Трифонов. Мол, первой в СССР международной авиалинией «Москва – Кёнигсберг» в 1922 году воспользовался поэт Сергей Есенин и он достоин того, чтобы попасть в название «Храброво» (правда приземлялся поэт с любимой Айседорой Дункан в «Девау», за нынешней улицей Гагарина).

- Сейчас идет первый этап конкурса, составление предложений регионов. Мы в этом, если и участвуем, то как простые граждане, не как организаторы. Ждем список, который формирует общественность, - говорит помощник директора аэропорта «Храброво» по связям с общественностью Наталья Грицун.

Ранее гендиректор «Храброво» Александр Корытный высказал желание назвать калининградский аэропорт именем космонавта Алексея Леонова.

- Дополнительное имя аэропорта станет важной составляющей идентичности региона, позволит рассказать о достижениях и героях нашей страны, нашей области всем приезжающим пассажирам, - сказал Корытный.

Однако, есть неувязка – имя нашего знаменитого земляка Леонова уже носит международный аэропорт в его родном городе Кемерово (его переименовали в 2012 году).

Кроме того, часть калининградцев возмущаются тем, что переименование невольно повлечет за собой дополнительные траты.

- Возможно после завершения конкурса, когда решится с именем, тогда и будут определяться финансовые затраты на оформление внутри аэровокзала. Пока о больших финансовых затратах со стороны аэропорта не стоит вопрос, - говорит Наталья Грицун.

Она лично высказалась за идею назвать «Храброво» в честь космонавтов.

- Мне нравится эта идея. У нас еще два космонавта – Пацаев и Романенко. Я люблю космическую тему и все, что связано с небом и полетами. Мы могли бы оформить терминал. Тема неба, лично мне кажется, должна присутствовать.

Отметим, речь не идет о полной смене названия.

- В обиходе мы называемся «Храброво», официально – Международный аэропорт Калининград (Храброво). Так, к официальному наименованию будет добавлено: «имени такого-то», слово «Храброво» никуда не денется, - пояснила Наталья.

Предусмотрено несколько этапов конкурса: сбор предложений, формирование списка кандидатов для голосования (до 07 ноября) и голосование по выбору победителей, которое пройдет с 08 ноября по 30 ноября.

Полная информация о проекте – на сайте великиеимена.рф. Финальное голосование на сайте предусмотрено с 8 по 30 ноября. Проходит конкурс при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества.

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