«Поясни за слова!» В Калининграде зверски избили и ограбили двух подростков

15 Окт. 19:12 2018-10-15T19:19:48+03:00

Один из 13-летних потерпевших с серьезными травмами находится в больнице [видео]

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Региональное Управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту жестокого нападения на двух 13-летних подростков в Калининграде.

Расправа произошла вечером 13 октября в лесополосе по улице Артиллерийской. Двое отморозков, одному из которых 14 (он ученик одной из школ города), а другому – 16 лет (этот нигде не работает и не учится) избили своих жертв и отобрали у них мобильные телефоны. Причем полученные одним из потерпевших травмы оказались настолько серьезными, что мальчишке потребовалась срочная госпитализация. Его очень долго избивали кулаками и руками, требуя «пояснить за слова». Насколько можно понять, формальным поводом для нападения стали слова, показавшиеся преступникам обидными.

Как говорят, отец одного из избитых парнишек служил в правоохранительных органах и погиб в служебной командировке на Северном Кавказе.

- Подозреваемых удалось задержать в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями регионального управления СКР и сотрудниками отдела угрозыска отдела МВД России Калининграда, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – На допросе оба дали признательные показания. В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение и избрать меру пресечения. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Сейчас в уголовном деле фигурирует часть 4 статьи 162 УК РФ – «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Взрослым, по закону, за такое деяние положено от восьми до 15 лет «зоны». Но поскольку оба мерзавца считаются несовершеннолетними, больше 10 лет в исправительной колонии им не грозит.