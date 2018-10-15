2018-10-15T19:44:39+03:00
Спорт

Битва неудачников: «Балтика» едва не проиграла команде из Армавира

Ничью в игре с аутсайдером ФНЛ калининградцы вырвали на последних минутах
Михаил ЯНОВСКИЙ
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В матче было сразу два удаления. Одно из них заработал наш Андрей Буйволов (слева).В матче было сразу два удаления. Одно из них заработал наш Андрей Буйволов (слева).Фото: fc-baltika.ru
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Так сложилось, что в субботу «Балтика» предстояло играть на выезде со своим непосредственным соседом по подвалу турнирной таблицы. «Армавир» перед матчем располагался на предпоследней строчке, но именно хозяева задали тон встрече.

Армавирцы открыли счет уже на 9-й минуте после точного удара Игоря Падерина. «Балтика» имела несколько хороших шансов отыграться, но на 42-й минуте пропустила еще раз - Сергей Мирошниченко сделал счет 2:0. Еще до перерыва наша команда и вовсе осталась в ментшинстве, когда «калининградский Пуйоль» Андрей Буйволов получил второй «горчичник».

Прорвало «балтийцев» только под занавес игры. На 86-й минуте на игрока меньше стало у «Армавира» - с поля был удален автор гола Мирошниченко. Вскоре Максим Григорьев отыграл один мяч, а окончательный счет установился в компенсированное время. На розыгрыш углового от своих ворот прибежал даже вратарь «Балтики» Илья Лантратов, а забил (на 95-й минуте!) Виталий Каленкович. Итоговый счет - 2:2. «Балтика» осталась на 18-й строчке турнирной таблицы. «Армавир» по-прежнему идет на предпоследнем 19-м месте.

- Перед игрой, конечно, настраивались на другой результат, - признался на пресс-конференции главный тренер «балтийцев» Игорь Ледяхов. - Думали сыграть по-другому, но эти невынужденные ошибки, которые привели к забитым мячам… Немножко ребята растерялись после этого. Закончили первый тайм, еще выгнали игрока у нас, но, слава Богу, они поняли тот разговор, который у нас состоялся, вышли и перевернули. Заработали очко на выезде. Поговорили с ребятами в раздевалке, сделали выводы и, можно сказать, перевернули игру. Вытащили тяжелый матч, который проигрывали 2:0.

Следующую игру наша команда проведет дома в Калининграде. 20 октября «Балтика» примет «Краснодар-2».

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