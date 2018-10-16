2018-10-16T12:36:27+03:00
Общество

Калининградец потратил 660 тысяч с чужой кредитки, фото которой нашел в интернете

Деньги списывались с карты, принадлежащей жителю Москвы
Игорь ОРЕХОВ
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Как потом уверял полицейских 24-летний житель Калининграда, реквизиты чужой банковской карты он раздобыл в интернете. Мол, на одном из сайтов чудесным образом отыскалось изображение чьей-то кредитки с отчетливо читаемыми цифрами – в том числе и трехзначного кода безопасности. Как бы то ни было, молодчику действительно удалось заполучить доступ к банковскому счету, на котором в тот момент находился миллион рублей. Деньги принадлежали 33-летнему жителю Москвы.

Калининградец тотчас принялся жить шикарной в его понимании жизнью. Опять-таки в интернет-магазинах приобрел несколько престижных моделей мобильных телефонов, мощный ноутбук и зачем-то широченную кровать. Успел потратить 660 тысяч рублей и был готов шиковать и дальше, но тут явились оперативники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда и повязали новоявленного миллионера.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Кража с банковского счета». А это в перспективе - до шести лет лишения свободы. Полицейские также намерены выяснить, каким образом во «всемирную паутину» попали данные, которые, вообще-то, составляют личную коммерческую тайну.

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