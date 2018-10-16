Кому вершки, кому корешки: в правительстве рассказали о бюджете на 2019 год

16 Окт. 21:07 2018-10-16T21:07:24+03:00

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Вчера первый вице премьер областного правительства Эдуард Батанов и министр финансов Виктор Порембский рассказали журналистам, каким будет областной бюджет в следующем году. Доходы запланированы в размере 109,6 млрд рублей, расходы - 111,5 миллиарда, дефицит - 1,9 млрд рублей. Покрывать дефицит планируется путем выпуска гособлигаций и кредитами в коммерческих банках. Причем проблем с выплатой кредитов быть не должно.

- У нас самая лучшая кредитная линия в стране, - не без гордости отметил Эдуард Батанов, намекая на низкую процентную ставку в одном из российских банков.

Обращает на себя рост налоговых доходов. Они стабильно увеличиваются с 2015 года на 2 - 4 миллиарда рублей в год. По словам Эдуарда Батанова, такой позитивный тренд - следствие роста зарплат и особенно - их "обеления". То есть, как отметил вице-премьер, калининградские предприятия все реже используются серые схемы:

- Сегодня около 20 процентов рабочего населения показывают зарплаты меньше нормы, установленной трехсторонним соглашением - около 11 тысяч рублей. Раньше этот показатель был равен 48 процентам. Разница, как видите, есть.

- В следующем году будем рассчитывать не только на бизнес и корпорации, которые вносят значительный вклад в баланс бюджета, - в свою очередь отметил Виктор Порембский. - Полагаем, что результаты покажут меры, направленные на дальнейшее исключение «серых зон» в экономике, на открытие заработной платы, которая еще не вся выплачивается официально, на то, чтобы в Калининградской области формировался более полный перечень объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости и на ряд других мероприятий.

Кроме прочего в следующем году ожидается прирост доходов по налогу на недвижимое имущество. По словам Виктора Порембского новые объекты "Интер РАО" (тепловые электростанции) и Газпрома (подземное хранилище газа) должны принести областной казне 500 млн рублей. Кроме того, из года в год растет собираемость штрафов от нарушителей правил дорожного движения - после увеличения числа камер на дорогах.

- С начала года штрафов уже собрали на 139 млн рублей, - отметил Эдуард Батанов.

А вот с собираемостью "любимого" калининградцами транспортного налога ситуация, как и в прошлые годы, не очень.

- Так себе, - красноречиво махнул рукой вице-премьер.

Что касается расходов бюджета, то без учета целевых трансфертов львиная доля средств будет потрачена по статье "Бюджетные услуги и управление" (40 процентов). Интересно, что на благоустройство запланировано около 1,2 млрд рублей. В частности, в следующем году на 150 млн рублей будет увеличено финансирование программы конкретных дел (в текущем году оно составило 190 миллионов). Кроме того, в 2019-м будет реализовываться 5 крупных проектов в муниципалитетах, они получат 315 миллионов из федерального бюджета и 200 из областного.

Еще одна интересная статья расходов следующего года - затраты на т.н. релокацию специалистов, которых калининградские компании с помощью правительства переманивают из других регионов России. Речь идет, конечно, о высококвалифицированных профессионалах - айтишниках, врачах и так далее. Им готовы помогать с жильем, вопросами обустройства и так далее. В общей сложности на релокацию запланировано 30 млн рублей.

- Но при этом мы все равно должны оставаться в плюсе, благодаря налогам, которые заплатят эти специалисты, - добавил Батанов.

И еще о расходах. В следующем году, возможно, начнется строительство в Калининградской области центра обработки данных. На эти цели предусмотрено 340 млн рублей. В регионе формируется огромный массив данных, хранить который попросту негде. Один из наиболее интересных вариантов, где может появиться дата-центр - площадка недостроенной Балтийской АЭС. Здесь фактически построен индустриальный парк, который сегодня не используется.

- Это взаимовыгодная история, - сказал Эдуард Батанов. - Они (Росатом - Ред.) не просто будут охранять территорию, как сейчас, а сдавать нам ее в аренду. А нам очень пригодиться инфраструктура, которая там уже есть.