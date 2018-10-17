Калининградские экспортеры: Мы конкурируем не с Москвой и Смоленском, а с Китаем и Европой

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-17T10:39:10+03:00

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В Светлогорске прошел международный Форум предпринимателей региона Балтийского моря: «Экспорт. Для тех, кто достигнуть большего». Президент Ассоциации экспортеров «АЭКС» Дмитрий Сивков рассказал «Комсомолке» о том, как продвигаются калининградские бренды за пределами региона.

- Вы считаете, что на экспорт работать выгоднее, чем отправлять свои товары в Россию. Почему?

- Во-первых, не один я так считаю. Президент РФ поставил задачу увеличить к 2024 году несырьевой экспорт из страны в два раза. Во-вторых, региональные власти тоже так считают. И мы этим занимаемся, бизнесу деваться некуда, бизнес идет в рамках данной стратегии. Экспортерами должны стать компании, работающие в Калининградской области. Это производители мебели, агросектор, машиностроение. Эти отрасли должны перестроится на внешнюю торговлю. Ничего сложного нет.

В Светлогорске прошел международный Форум предпринимателей региона Балтийского моря.Фото: Ольга Гончарова

- Что под брендом «сделано в Калининграде» пользуется спросом на рынках ЕС, США и азиатских стран?

- Основной экспортер региона – компания «Содружество», она дает 70 процентов экспорта из области. Это, конечно, продукция агропрома и переработки: зерновые и масленичные культуры, пищевые продукты, жиры и масла. Очень важная составляющая экспорта – переработка древесины и пиломатериалов, чем занимаются компания «Лесобалт» и еще несколько предприятий. Компания «Балтмоторс Групп» поставляет мототехнику в США и Канаду. Неплохо обстоят дела с экспортом торфа. А драйвером роста становится мебельная промышленность, раньше она вела поставки продукции только на Россию, а сейчас компании имеют европейских заказчиков. В этом году объемы экспорта у мебельщиков выросли на 40 процентов. В основном в наших товарах заинтересована Европа, она рядом. Туда проторены логистические пути. Но поставки уже идут и в Северную Америку. Это только начало выхода на огромный рынок.

- Как оцениваете форум?

- Форум – это некий возбудитель, раздражитель бизнес-сообщества в плане того, какие направления экономики надо развивать. Сейчас создаются серьезные механизмы государственной поддержки экспорта. Главное, чтобы это предприниматели почувствовали и начали думать, как перестроиться на экспорт своих товаров и услуг. Это главная задача форума. Надо развивать экспортный потенциал, выходить на зарубежные рынки, расширять географию внешней торговли.

Дмитрий Сивков.Фото: Ольга Гончарова

- С какими проблемами сталкиваются экспортеры?

- Необходимо улучшить климат для бизнеса с точки зрения финансирования, чтобы у предприятий были доступные оборотные и инвестиционные деньги на уровне банковских ставок тех стран, с которыми мы работаем. Ведь на западных рынках конкурируем не со Смоленском или Москвой, а с Китаем, Тайванем, Европой. Соответственно должны иметь те же самые финансовые условия и обеспечение, как в этих странах. Уровень кредитных ставок должен находиться в параметрах от 1 до 3 процентов годовых. На данный момент ставки в коммерческих банках для нашего бизнеса составляют 10-12 процентов годовых в рублях, а на западе в пределах 3-4 процентов. Надо приравнять финансирование бизнеса к европейским стандартам. Должно быть доступное оборотное финансирование для экспортных сделок. Нужно применять общепринятые мировые нормы финансирования строительства и модернизации предприятий. Кстати, уже есть механизмы господдержки - субсидирования банковского сектора, которые позволяют предоставлять более низкие ставки по кредитам. И крайне важно, чтобы эти средства можно было реально получить в течение месяца после оформления заявки на конкурентной основе в коммерческих банках.

Другая задача - это улучшение логистики. Да, крупнотоннажные грузы удобно отгружать из области. Они идут до США всего 18 дней. Расценки хорошие. Но для мелких партий тарифы очень высокие. Кроме того, нужно оформлять таможенную декларацию. Сейчас ассоциация экспортеров, областные власти, КЖД, транспортники пытаются улучшить логистику из Калининградской области, снизить стоимость доставки, сократить сроки перевозки продукции на ближайшие внешние рынки Европы, найти возможность быстро доставлять грузы в Казахстан и Китай.

Как только начнутся кардинальные подвижки по этим направлениям - финансирование и логистика, - все остальное предприниматели сделают сами. Безусловно, у наших экспортеров хорошие перспективы. Доступная логистика, западные технологии, восточное сырье и меры господдержки позволяют рассчитывать, что объемы экспортных в ближайшие годы могут быть увеличены в два–три раза.