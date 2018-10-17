В Калининграде стартовал юбилейный джазовый марафон

СЕГОДНЯ 14:09 2018-10-17T14:09:16+03:00

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XV Международный фестиваль «Джаз в филармонии» будет проходить до 18 ноября. По традиции перед открытием состоялась пресс-конференция.

Организаторы фестиваля – региональное министерство по культуре и туризму и областная филармония имени Светланова при поддержке генеральных консульств Германии, Польши и Литвы в Калининграде, канцелярии в Калининграде консульского отдела Посольства Латвии в России, посольства США в РФ.

- «Джаз в филармонии» – фестиваль уникальный, всегда поражает яркими музыкальными открытиями, – отметила заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Анжела Хохлова. – Такие фестивали служат средством налаживания культурно-международных связей. Ведь язык музыки не требует перевода, мы становимся ближе.

- Горжусь тем, что мы выдерживаем принцип, заложенный нами 15 лет назад: в фестивале участвуют только лучшие и по-настоящему джазовые коллективы, – подчеркнул директор филармонии Виктор Бобков.

В фестивальной программе – семь очень разных концертов. Музыканты из Германии и Польши, Литвы и Латвии, США и России сыграют джаз всех стилей и направлений: от золотых стандартов 20-50-х годов ХХ века до современных авторских композиций. Например, 12 ноября нас ждет «музыкальный интерфейс между фанком и джазом» от ансамбля из Берлина. Как признался консул по вопросам культуры, прессы и спорта Генерального консульства ФРГ в Калининграде Уве Берндт, сам он такой музыки ранее еще не слышал:

- Всем любителям джаза всячески рекомендую!

А 12 октября первыми на сцену филармонии вышли гости с родины джаза – американская группа Elijah Jamal Balbed.

- Это очень особенная музыка. Чисто американская, точнее, вашингтонская, рожденная на улице, – сказал, предваряя выступление, заместитель атташе по вопросам культуры посольства США в России Дэмиан Вамплер.

Руководитель джаз-группы Elijah Jamal Balbed – Илайджа Джамал Балбед. Саксофонист и композитор. Обладатель титулов «Лучший новый джазовый музыкант» (2010), «Лучший тенор-саксофонист» (2013), «Джазовый артист года» (2016). На пресс-конференции его спросили – не будет ли его группе сложно играть в бывшей кирхе?

– В церковных зданиях играть непросто, – согласился Илайджа Джамал Балбед, – высокие потолки, музыка отражается от сводов, звук разносится по всему помещению. Однако мы играем на разных площадках, у нас богатый опыт. Подстроимся!..

Elijah Jamal Balbed представила «шоу супервысокой энергии – микс джаза, поп и гоу-гоу музыки». И, судя по аплодисментам, калининградская публика осталась довольна.

Первое мгновение осени в стиле джаз, увы, уже осталось позади. Но впереди – еще шесть! Следующий концерт состоится 8 ноября. Нас ждет диалог двух тромбонов. И одним из его участников станет наш земляк – Максим Пиганов.