Справочник пациента: какую помощь предлагают в Калининграде маммологи

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-17T16:25:12+03:00

В группе риска по онкологическим заболеваниям – женщины в возрасте 40-50 лет. Фото: Shutterstock

Медики уже традиционно называют октябрь месяцем борьбы против рака груди. «Комсомолка» собрала все последние важные новости, связанные с женским здоровьем

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Весь октябрь – бесплатные осмотры

В поликлинике Центральной городской клинической больницы проходит профилактическая акция в рамках месячника борьбы с опухолями молочной железы.

Прием будет проводится по субботам 20 и 27 октября. Время приема - с 9 до 13 часов.

Место проведения – поликлиника ЦГКБ (ул. Летняя, 5), кабинеты №№ 328, 329.

Прием ведут: врач онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Олег Леонидович Петренко и его коллега онколог-маммолог Ксения Андреевна Кукаркина. Приглашаются все желающие, в том числе пациентки, не приписанные к этой поликлинике.

В региональном минздраве отмечают, что направление для посещения специалистов не требуется!

В Калининграде начали делать операции на молочной железе

Первую операцию провел новый врач онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Олег Петренко в Центральной городской клинической больнице. Операция, проведенная 23-летней калининградке по щадящей органосберегающей методике, длилась всего 20 минут. По словам врача, такие манипуляции, которые в этой больнице выполнены впервые, позволяют выписать пациентку уже на второй-третий день, швы становятся малозаметными через две недели.

О новом враче известно, что он переехал в Калининград из Санкт-Петербурга в начале сентября. В настоящее время специалист, имеющий большой опыт работы в онкоклиниках Казахстана и Санкт-Петербурга и возглавлявший созданное им с нуля новое хирургическое отделение опухолей молочной железы в онкодиспансере Волгограда, организовал на базе поликлиники ЦГКБ кабинет первичной диагностики рака молочной железы.

По словам Олега Петренко, в 2019 году на базе больницы появится маммологический центр с диагностическим подразделением, специалисты которого также будут заниматься профилактикой онкозаболеваний молочных желез, а также – хирургического отделение для проведения соответствующих манипуляций. Для этих целей запланировано приобретение современного цифрового маммографа. Благодаря тому, что хирургические операции на молочных железах не затратны по времени на их проведение и госпитализацию пациенток, в ЦГКБ предполагается проводить более тысячи подобных манипуляций в год.

- Создание такого центра очень важно для региона, так как в России на сегодняшний день рак груди традиционно занимает первые-вторые места в структуре онкозаболеваний, – подчеркнул Олег Петренко. – В перспективе здесь будут проводиться не только операции, но и дальнейшая химиотерапия, то есть врач будет сопровождать пациенток на всех этапах. Также мы сможем проводить в ЦГКБ оперативное лечение рака кожи и мягких тканей.

Врачи точнее подбирают лечение

Среди новшеств последнего времени, которые направлены на снижение смертности от онкозаболеваний, главный внештатный онколог минздрава Калининградской области Кирилл Баринов назвал открытие в областной клинической больнице нового корпуса с современной патоморфологией.

- Внедрен новый метод иммуногистохимического исследования, которого раньше здесь не было, - рассказал Кирилл Баринов. - Он намного точнее, чем другие, и позволяет подбирать для пациента наиболее эффективное лечение, что также способствует большей выживаемости онкологических больных.

Калининградки все чаще сами обращаются к маммологам

В минувший вторник гостем эфира Радио «Комсомольская правда» стала врач онколог-маммолог Центра женского здоровья в Калининграде Светлана Руденко. По ее словам, рак груди в Калининграде занимает второе место, а в «лидерах» – онкозаболевания кожи.

- В группе риска – женщины в возрасте 40-50 лет, - отметила Светлана Руденко. – И хочу особенно подчеркнуть, что в нашем центре занимаются пациентками всех возрастов, широким спектром заболеваний молочных желез. В том числе, и женщинами в период беременности и лактации (если есть какие-то проблемы с грудью, со вскармливанием новорожденного).

По наблюдениям врача, в период менопаузы женщинам нужно проявлять особую заботу о своем здоровье.

- Женщины к этому периоду своей жизни подкапливают хронические заболевания, для кого-то генетика, для кого-то наследственность – это все те факторы, которые влияют на развитие онкопатологи, - отметила доктор. – Призываю женщин проходить регулярные осмотры и у маммолога, и у гинеколога.

Чаще всего в Центр женского здоровья обращаются женщины со второй стадий онкозаболеваний. Как правило, калининградки сами обращаются с жалобами на то, что появилось уплотнение в груди, есть женщины, кто после УЗИ или маммографии приходят на консультацию,

- Но хочу всех успокоить, со второй стадией врачи сегодня хорошо справляются, назначаем пациенткам лечение, наблюдаем их, - говорит Светлана Руденко.

Доктор также напомнила, что в центр к ним приходят пациентки по записи через портал «Госуслуги», а также – по направлениям из любого медицинского учреждения, в том числе и частных. Глубина записи в центре не меняется в течение года. Выделено время специально для тех пациенток, кто обращается к нам с направлением от врача-гинеколога с подозрением на онкопатологию, либо с жалобами. В таких случаях пациентку принимают в день обращения.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться за платными консультациями

«Арс Медика»

Московский проспект, 50

т. 77-70-57

Маммологический центр

- Московский проспект, 42

т. 34-02-22

Медэксперт

- ул. Леонова, 8, т. 56-77-11

- ул. Пражская, 1, т. 56-77-44

Клинико-диагностический центр БФУ имени Канта

ул. 9 Апреля, 60

т. 31-33-39

Прием врача маммолога – от 1200 рублей.

Маммография – от 1500 рублей.

КСТАТИ

3 самых популярных вопроса про рак груди

Какие самые действенные меры профилактики развития рака груди?

- придерживаться правил здорового питания,

- вести активный образ жизни,

- избавиться от вредных привычек,

- минимизировать уровень стресса

- внимательно относиться к своему здоровью

Какие причины развития заболеваний груди?

- отягощенная наследственность: если у родственников, особенно по материнской линии, были диагностированы рак груди, женских половых органов, а также другие онкологические заболевания, то риск развития рака молочной железы возрастает;

- раннее начало менструаций (до 12 лет) и позднее наступление менопаузы (после 55 лет);

- первичное бесплодие, поздние первые роды (после 30 лет), отсутствие лактации или короткий период кормления грудью, перенесенный послеродовой мастит;

- нерегулярная половая жизнь;

- травмы молочной железы;

- ожирение;

- нарушение функции щитовидной железы;

- заместительная гормональная терапия.

Какие есть виды лечения рака груди?

Лечение проводится в несколько этапов с применением различных методов.

- Лекарственная противоопухолевая терапия. А именно: химиотерапия (в этом случае используются препараты, направленные на уничтожение опухолевых клеток), гормонотерапия, то есть использование препаратов, подавляющих гормональную активность опухоли и организма.

- Таргетная терапия — это относительно новое направление, подход, когда препараты «заточены» на целевое воздействие именно на опухолевые клетки и максимально щадяще действуют на здоровые ткани человека.

- Иммунотерапия - это новейшее направление, которое сегодня на международных конгрессах онкологов называют одним из самых передовых и обнадеживающих методов борьбы против разных видов рака. Суть иммунотерапии в специальном программировании иммунных клеток пациента. Благодаря уникальной технологии они превращаются в мощное оружие, способное распознавать и прицельно уничтожать раковые клетки.

Также при диагнозе «рак молочной железы» применяются хирургическое лечение и лучевая терапия.