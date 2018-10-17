Справочник пациента: какую помощь предлагают в Калининграде маммологи
Весь октябрь – бесплатные осмотры
В поликлинике Центральной городской клинической больницы проходит профилактическая акция в рамках месячника борьбы с опухолями молочной железы.
Прием будет проводится по субботам 20 и 27 октября. Время приема - с 9 до 13 часов.
Место проведения – поликлиника ЦГКБ (ул. Летняя, 5), кабинеты №№ 328, 329.
Прием ведут: врач онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Олег Леонидович Петренко и его коллега онколог-маммолог Ксения Андреевна Кукаркина. Приглашаются все желающие, в том числе пациентки, не приписанные к этой поликлинике.
В региональном минздраве отмечают, что направление для посещения специалистов не требуется!
В Калининграде начали делать операции на молочной железе
Первую операцию провел новый врач онколог-маммолог, кандидат медицинских наук Олег Петренко в Центральной городской клинической больнице. Операция, проведенная 23-летней калининградке по щадящей органосберегающей методике, длилась всего 20 минут. По словам врача, такие манипуляции, которые в этой больнице выполнены впервые, позволяют выписать пациентку уже на второй-третий день, швы становятся малозаметными через две недели.
О новом враче известно, что он переехал в Калининград из Санкт-Петербурга в начале сентября. В настоящее время специалист, имеющий большой опыт работы в онкоклиниках Казахстана и Санкт-Петербурга и возглавлявший созданное им с нуля новое хирургическое отделение опухолей молочной железы в онкодиспансере Волгограда, организовал на базе поликлиники ЦГКБ кабинет первичной диагностики рака молочной железы.
По словам Олега Петренко, в 2019 году на базе больницы появится маммологический центр с диагностическим подразделением, специалисты которого также будут заниматься профилактикой онкозаболеваний молочных желез, а также – хирургического отделение для проведения соответствующих манипуляций. Для этих целей запланировано приобретение современного цифрового маммографа. Благодаря тому, что хирургические операции на молочных железах не затратны по времени на их проведение и госпитализацию пациенток, в ЦГКБ предполагается проводить более тысячи подобных манипуляций в год.
- Создание такого центра очень важно для региона, так как в России на сегодняшний день рак груди традиционно занимает первые-вторые места в структуре онкозаболеваний, – подчеркнул Олег Петренко. – В перспективе здесь будут проводиться не только операции, но и дальнейшая химиотерапия, то есть врач будет сопровождать пациенток на всех этапах. Также мы сможем проводить в ЦГКБ оперативное лечение рака кожи и мягких тканей.
Врачи точнее подбирают лечение
Среди новшеств последнего времени, которые направлены на снижение смертности от онкозаболеваний, главный внештатный онколог минздрава Калининградской области Кирилл Баринов назвал открытие в областной клинической больнице нового корпуса с современной патоморфологией.
- Внедрен новый метод иммуногистохимического исследования, которого раньше здесь не было, - рассказал Кирилл Баринов. - Он намного точнее, чем другие, и позволяет подбирать для пациента наиболее эффективное лечение, что также способствует большей выживаемости онкологических больных.
Калининградки все чаще сами обращаются к маммологам
В минувший вторник гостем эфира Радио «Комсомольская правда» стала врач онколог-маммолог Центра женского здоровья в Калининграде Светлана Руденко. По ее словам, рак груди в Калининграде занимает второе место, а в «лидерах» – онкозаболевания кожи.
- В группе риска – женщины в возрасте 40-50 лет, - отметила Светлана Руденко. – И хочу особенно подчеркнуть, что в нашем центре занимаются пациентками всех возрастов, широким спектром заболеваний молочных желез. В том числе, и женщинами в период беременности и лактации (если есть какие-то проблемы с грудью, со вскармливанием новорожденного).
По наблюдениям врача, в период менопаузы женщинам нужно проявлять особую заботу о своем здоровье.
- Женщины к этому периоду своей жизни подкапливают хронические заболевания, для кого-то генетика, для кого-то наследственность – это все те факторы, которые влияют на развитие онкопатологи, - отметила доктор. – Призываю женщин проходить регулярные осмотры и у маммолога, и у гинеколога.
Чаще всего в Центр женского здоровья обращаются женщины со второй стадий онкозаболеваний. Как правило, калининградки сами обращаются с жалобами на то, что появилось уплотнение в груди, есть женщины, кто после УЗИ или маммографии приходят на консультацию,
- Но хочу всех успокоить, со второй стадией врачи сегодня хорошо справляются, назначаем пациенткам лечение, наблюдаем их, - говорит Светлана Руденко.
Доктор также напомнила, что в центр к ним приходят пациентки по записи через портал «Госуслуги», а также – по направлениям из любого медицинского учреждения, в том числе и частных. Глубина записи в центре не меняется в течение года. Выделено время специально для тех пациенток, кто обращается к нам с направлением от врача-гинеколога с подозрением на онкопатологию, либо с жалобами. В таких случаях пациентку принимают в день обращения.
КОНКРЕТНО
Куда обращаться за платными консультациями
«Арс Медика»
Московский проспект, 50
т. 77-70-57
Маммологический центр
- Московский проспект, 42
т. 34-02-22
Медэксперт
- ул. Леонова, 8, т. 56-77-11
- ул. Пражская, 1, т. 56-77-44
Клинико-диагностический центр БФУ имени Канта
ул. 9 Апреля, 60
т. 31-33-39
Прием врача маммолога – от 1200 рублей.
Маммография – от 1500 рублей.
КСТАТИ
3 самых популярных вопроса про рак груди
Какие самые действенные меры профилактики развития рака груди?
- придерживаться правил здорового питания,
- вести активный образ жизни,
- избавиться от вредных привычек,
- минимизировать уровень стресса
- внимательно относиться к своему здоровью
Какие причины развития заболеваний груди?
- отягощенная наследственность: если у родственников, особенно по материнской линии, были диагностированы рак груди, женских половых органов, а также другие онкологические заболевания, то риск развития рака молочной железы возрастает;
- раннее начало менструаций (до 12 лет) и позднее наступление менопаузы (после 55 лет);
- первичное бесплодие, поздние первые роды (после 30 лет), отсутствие лактации или короткий период кормления грудью, перенесенный послеродовой мастит;
- нерегулярная половая жизнь;
- травмы молочной железы;
- ожирение;
- нарушение функции щитовидной железы;
- заместительная гормональная терапия.
Какие есть виды лечения рака груди?
Лечение проводится в несколько этапов с применением различных методов.
- Лекарственная противоопухолевая терапия. А именно: химиотерапия (в этом случае используются препараты, направленные на уничтожение опухолевых клеток), гормонотерапия, то есть использование препаратов, подавляющих гормональную активность опухоли и организма.
- Таргетная терапия — это относительно новое направление, подход, когда препараты «заточены» на целевое воздействие именно на опухолевые клетки и максимально щадяще действуют на здоровые ткани человека.
- Иммунотерапия - это новейшее направление, которое сегодня на международных конгрессах онкологов называют одним из самых передовых и обнадеживающих методов борьбы против разных видов рака. Суть иммунотерапии в специальном программировании иммунных клеток пациента. Благодаря уникальной технологии они превращаются в мощное оружие, способное распознавать и прицельно уничтожать раковые клетки.
Также при диагнозе «рак молочной железы» применяются хирургическое лечение и лучевая терапия.