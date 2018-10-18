Я к тебе выезжаю, Беловежская пуща! Где отдохнуть с детьми на осенних каникулах

СЕГОДНЯ 11:21 2018-10-18T11:26:03+03:00

Калининградские туроператоры предлагают, где, как и за сколько можно выдохнуть на осенних каникулах не только школьникам, но и их родителям

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Направление – Калининградская область

Цена – от 1050 до 1400 рублей для взрослого (есть скидки для детей в возрасте до 12 лет).

Тур длится 6 часов.

Для занятых работой родителей, все же ищущих варианты совместного отдыха с детьми.

На школьных каникулах можно отправиться на автобусную экскурсию по Калининградской области. По данным турфирмы «Балтийский берег», детям больше всего нравятся города побережья: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск, Пионерский. И конечно, Куршская коса! Детей привлекает, возможность подолгу находиться у моря, для них специально разработаны игры.

Важно! Записывайтесь на экскурсию заранее. Можно прямо сейчас.

Совершите экскурсию в Кафедральный собор!Фото: Артем Килькин

Направление – аквапарк с акулами

Цена – около 7 600 рублей на человека.

Тур длится 2 дня.

Для непосед и таких же активных родителей.

В аквапарке с акулами под Гданьском предлагает побывать на школьных каникулах компания «39 туров». Это первый в Польше аквапарк, спроектированный по новым санитарным требованиям. Туристов привлекает, конечно, водная горка, проходящая через бассейн с акулами. Видом и других морских животных можно наслаждаться через стекло одного из развлекательных бассейнов. В аквапарке есть бассейн для детей с мини-клубом. Дополнительными аттракционами нового развлекательного комплекса являются: мир сауны с центром СПА, фитнес-центр и корты для сквоша, спортивный бассейн.

Направление – Прибалтика

Цена – около 8700 рублей (с одного человека).

Тур длится 3 дня.

Для кого: для неторопливых эстетов, визуалов.

В компании «Фортуна» гарантируют: детям в этой экскурсии будет комфортно. За три дня и две носи можно побывать в Риге, Сигулде, Рундальском замке. В Риге ждет экскурсия по Старому городу: Ратушная площадь, двор Конвента, крепостные стены и башни, Церковь Св. Петра, Домский собор, дом Черноголовых (кстати, маршрут разработан так, что у путешественников будет много свободно времени, находясь в Риге). Сигулду называют «Швейцарией Латвии» за зеленые холмы, старые деревянные фермерские дома и бескрайние поля. Рундальский дворец - один из самых красивых в стиле барокко в Латвии. Он был построен известным придворным архитектором Российского императорского Двора Франческо Бартоломео Растрелли. Подробнее об этом и многом другом расскажет гид, прекрасно владеющий русским языком.

Старая Рига.Фото: Википедия

Направление – Беловежская пуща

Цена: около 12 900 рублей на человека.

Тур длится 3 дня.

Для тех, кто интересуется историей и считает себя первооткрывателем.

Необычный тур для всей семьи – из Калининграда в Польшу - предлагает туроператор «Юнона». Маршрут: Калининград-Беловежье-Супрасль-Белосток-Калининград.

Незнакомое калининградским путешественникам Подляское воеводство – это жемчужина польской природы на северо-востоке страны. «Подлясье» сами поляки определяют тремя особенностями: «laski, piaski i karaski» - леса, песок и караси. Это край нетронутой природы, вековых лесов и удивительной истории, Беловежской пущи, где властвует король леса – зубр…. Долгое время регион находился под властью Российской Империи, что наложило свой отпечаток и на веру ее обитателей (60% населения – православные), и на кухню, и на характер - по-русски гостеприимный, доброжелательный и хлебосольный.

Направление – берег турецкий

Цена – 44 000 рублей (двое взрослых+ребенок).

Тур длится 8 дней.

Для тех, кто за это лето ни разу искупался в теплом море.

28 октября в Турцию из Калининграда вылетает последний в этом пляжном сезоне самолет с желающими насладиться средиземноморским уходящим летом.

- Конец октября – начало ноября в Турции - благодатная пора бархатного сезона, - говорят в турфирме «Балтик Экзотик». – Это время без изнуряющей жары и духоты, идеальная погода для тех, кто хочет немного полежать на пляже или поездить по экскурсиям.

Турция – это ведь не только отель, бассейн, питание «все включено» и пляж. Эта страна богатая на достопримечательности, природные уникальные красоты. Ловите момент!

Руины древнего города на юге Турции.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Как в путешествии не перессориться?

Елена Болдырева, калининградский школьный психолог, обращает внимание родителей на некоторые важные моменты.

1. Бывает, что во время путешествий семья переживает настоящий кризис в отношениях. Чтобы избежать его, лучше планировать поездку вместе с детьми. Заранее обсуждать, кому и что будет интересно. Если интересы не пересекаются, составляйте маршруты так, чтобы удовлетворить каждого.

2. Ни в коем случае не посвящайте все время только интересам детей. И для взрослых должна быть программа, и взрослым важно говорить детям, что им интересно, почему для них так важно посмотреть на тот или иной храм, побывать в том или ином музее и так далее.

3. Не гонитесь за количеством достопримечательностей, только устанете, не будет радости от путешествия. Знаете свой темп – придерживайтесь его. И помните, что наслаждаться нужно не количеством сделанных селфи, а теми счастливыми минутами, когда вся семья вместе переживает новый эмоции, получает новый опыт и узнает друг друга, возможно, с неожиданной стороны.