«Золоченые лбы» из Белоруссии: калининградцы увидели кукол из кухонной утвари и балет на ходулях

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-18T12:07:14+03:00

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В областном Театре кукол прошел VI международный фестиваль «Петровский балаган». Творческие коллективы из России, Белоруссии и Эстонии представили зрителям 11 спектаклей - самых разных, включая даже уличные постановки. Впрочем, даже последний факт удивлять не должен, ведь, по словам организаторов, фестиваль изначально не предполагает наличия конкурсной составляющей.

- Мы хотели избежать серьезного критического разбора, после которого создатели спектакля нередко просто не знают, как теперь жить дальше, - отпустил шпильку в адрес театральных критиков режиссер Дмитрий Смагин. – Тем более что это может даже сподвигнуть на какие-то новые интриги внутри коллективов. Я сейчас, конечно, иронизирую, но лишь отчасти. В общем, пусть лучше люди отдохнут, тепло пообщаются с коллегами, получат новые впечатления, и конечно - желание творить дальше.

Безусловным хейдлайнером считался Гродненский областной театр кукол, презентовавший т. н. «северную скоморошину» под названием «Золоченые лбы» от главрежа Олега Жюгжды. Эдакое действо на стыке жанров: драматического и театра предмета, поскольку все куклы изготовлены из алюминия и нержавеющей стали.

- В театр несли горы старой алюминиевой посуды и из этих ложек, вилок, прочей кухонной утвари сотворили чудо, - поделился тайнами закулисья актер Василий Прободяк.

Главный режиссер гродненского областного театра кукол Олег Жюгжда.Фото: Ирина МОРГУЛЕВА

Кстати, в одиночку ожививший все персонажи.

- Их много, я один, поэтому пришлось как-то договариваться, - улыбается он. - Главная задача - не «сдуться» до окончания действа.

Кстати, северный диалект, на котором написана сказка, по которой поставлен спектакль, оказался вполне понятен калининградцам. Которые, как утверждают ученые-филологи, говорят на самом правильном русском языке в России.

Необычно разработанную пластическая партитуру предложил в спектакде «Марк Шагал. Исход» витебский «Белорусский театр «Лялька». Витебск, как известно, родной город знаменитого художника, приверженность которого авангарду, что называется, обязывает.

Играли уже в сумерках, причем не в самом театре, а около него. Актеры почти по балетному, передвигались на ходулях. Авторам постановки удачно удалось процитировать творчество Шагала с помощью теневых кукол, ожививших некоторые из его полотен.