В Калининграде в рыбном порту спасли больного лебедя, еще одного нашли на шоколадной фабрике
На территории рыбного порта в Калининграде рабочие обнаружили раненного лебедя, о чем рассказали зоозащитникам. Те, прибыв на место, обнаружили птицу в яме, куда она свалилась, пока бродила по территории. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.
Лебедя, которого прозвали Вобла, не без труда поймали и отвезли к ветеринарам. Те диагностировали травму легких и сделали уколы.
Аналогичный случай произошел в Гурьевске – там лебедя заметили на территории шоколадной фабрики. Напуганный, он прятался на автомобильной стоянке. Рабочие производства, чтобы спасти лебедя от стаи собак, запустили его в пожарный водоем. Волонтерам пришлось его доставать уже оттуда.
Лебедя пытаются достать из пожарного водоема на шоколадной фабрике.Фото: vk.com
Лапы у птицы не работали, а в воде она периодически переворачивалась на спину как мячик.
Ветеринары, которым показали Глазурьку (имя лебедю дали тут же), диагностировали, как и у первого лебедя, эмфизему (чрезмерное скопление воздуха в легких). «Чтобы облегчить состояние пришлось доктору сдувать птицу, откачивали воздух при помощи шприца», - рассказали волонтеры.
Обе птицы после первого курса лечения находятся в приюте под Калининградом, а волонтеры по-прежнему ждут финансовой помощи от неравнодушных калининградцев.