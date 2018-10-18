2018-10-18T14:27:18+03:00
Дом. Семья

В Калининграде в рыбном порту спасли больного лебедя, еще одного нашли на шоколадной фабрике

Птицы проходят лечение и находятся на передержке
Александр КАТЕРУША
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Раненым лебедем занимаются ветеринары.Раненым лебедем занимаются ветеринары.Фото: vk.com
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На территории рыбного порта в Калининграде рабочие обнаружили раненного лебедя, о чем рассказали зоозащитникам. Те, прибыв на место, обнаружили птицу в яме, куда она свалилась, пока бродила по территории. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Лебедя, которого прозвали Вобла, не без труда поймали и отвезли к ветеринарам. Те диагностировали травму легких и сделали уколы.

Аналогичный случай произошел в Гурьевске – там лебедя заметили на территории шоколадной фабрики. Напуганный, он прятался на автомобильной стоянке. Рабочие производства, чтобы спасти лебедя от стаи собак, запустили его в пожарный водоем. Волонтерам пришлось его доставать уже оттуда.

Лебедя пытаются достать из пожарного водоема на шоколадной фабрике. Фото: vk.com

Лебедя пытаются достать из пожарного водоема на шоколадной фабрике.Фото: vk.com

Лапы у птицы не работали, а в воде она периодически переворачивалась на спину как мячик.

Ветеринары, которым показали Глазурьку (имя лебедю дали тут же), диагностировали, как и у первого лебедя, эмфизему (чрезмерное скопление воздуха в легких). «Чтобы облегчить состояние пришлось доктору сдувать птицу, откачивали воздух при помощи шприца», - рассказали волонтеры.

Обе птицы после первого курса лечения находятся в приюте под Калининградом, а волонтеры по-прежнему ждут финансовой помощи от неравнодушных калининградцев.

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