37 лет жизни в маневренном фонде: калининградка успела вырастить трех детей, но квартиры так и не получила

СЕГОДНЯ 14:45 2018-10-18T14:43:52+03:00

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В Калининграде периодически идет под снос какой-нибудь аварийный дом довоенной или советской постройки. Жильцов в таких случаях временно расселяют в так называемый маневренный фонд. Как надолго - чиновники обычно говорят довольно расплывчато. В итоге кому-то везет, и он получает новое жилье уже через год-другой. Кто-то вынужден кантоваться в маневренном фонде намного дольше. Есть в нашем городе и настоящие рекордсмены такого рода. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с Галиной Семеновой, которая обитает во «временной» квартире уже 37 лет!

Расселение по-советски

Эта история начиналась в начале 1950-х, когда родители Галины, приехав в Калининград, получили от аптекоуправления комнату в общежитии, что располагалось в доме №9 по улице Кирпичной. Там в 1956 году и родилась наша героиня.

Через 20 лет калининградский горисполком вдруг обратил внимание на то, что условия проживания в аптекарском общежитии, мягко говоря, оставляют желать много лучшего. Руководителя управления - товарища Василенко обязали приступить к составлению технической документации на капитальный ремонт, а жильцов злополучной общаги временно расселить. Предполагалось, что в дальнейшем часть граждан вернется на Кирпичную, ну а некоторые из них даже получат отдельные квартиры. Расселяли народ долго, с 1976-го по 1981-й годы. К тому времени успевшая выйти замуж и обзавестись детьми Галина Семенова выезжала одной из последних. К тому времени на перекрестке улиц Фрунзе и Грига как раз достроили большой блочный дом, куда семью и определили.

- Нам пообещали, что пробудем мы тут недолго, пока не отремонтируют наше общежитие, - вспоминает Галина Петровна. – Как сейчас помню, начальники утверждали: «Ремонт продлится года три, не больше». Поэтому мы не очень переживали. Тем более здание на Фрунзе было абсолютно новым, да и находилось оно в нашем же районе.

К тому моменту Семенова уже стояла в очереди на получение отдельной квартиры. Но когда появилась возможность встать и в специальную «ускоренную» очередь для многодетных семей, конечно, не стала отказываться от этого шанса.

- У меня к тому моменту подрастали двое сыновей, старшему уже исполнилось 10, младшему было два годика, - рассказывает калининградка. – А в 1987-м родилась дочь, и я официально стала считаться многодетной матерью. О том, сколько придется стоять в очереди на получение квартиры, нам ничего не говорили. И хотя срок переезда на наше старое место жительства задерживался (обещанные три года уже давно прошли), мы с мужем значения этому не придавали.

Дом на перекрестке улиц Фрунзе и Грига, куда в начале 1980-х переехала наша героиня.Фото: Иван МАРКОВ

Прописка на «культовом объекте»

А потом грянула знаменитая горбачевская Перестройка. Вместе с ней пришло много чего нового – в том числе и махинации с недвижимостью, о которых граждане СССР до того знали разве что понаслышке или из газет и телепередач, рассказывающих о трудной жизни за рубежом. Аптекоуправление в духе времени переименовали в общество с ограниченной ответственностью «Фармация». После чего здание ведомственного общежития в середине 1992 года вывели из жилого фонда, превратив в административное. Как следствие, с октября того же года комнаты в дома №9 на Кирпичной во всех документах стали фигурировать как нежилые помещения.

Но на этом приключения и самого объекта недвижимости, и трех десятков прописанных в нем семей, так и зависших в маневренном фонде, не кончились. Потому что в самом начале «нулевых» годов «Фармация» обанкротилась.

- И тогда мэрия Калининграда решила передать имущество прогоревшего предприятия местной епархии Русской православной церкви, - продолжает, перебирая кипы накопившихся за минувшие годы документов, Галина Петровна. – Причем обоснование этого решения, по крайней мере, мне лично кажется довольно странным. Утверждается, что еще при немцах по этому адресу была больница, в которой работали и так называемые «серые сестры», или «дочери милосердия». Естественно, при больнице была и молельная комната. Ну а раз имелся культовый объект, здание логично передать церкви. Но даже если и так, я думаю, что если уж РПЦ взяла общежитие, в котором мы все до сих пор прописаны, то должна какое-то альтернативное жилье нам предоставить.

Увы, как и в «лихих девяностых», в «сытые нулевые» пресловутой альтернативы горемыки с Кирпичной так и не дождались. Но и это еще не все. Складывалась удивительная ситуация: рождавшихся уже в маневренном фонде детей чиновники продолжали прописывать на Кирпичной, 9. Например, внучка Галины Семеновой, родившаяся в 2014-м, год спустя преспокойно получила прописку в нежилом помещении! Да и вся семья, состоящая на сегодняшний день из семи человек, прописана там же.

Бывшее аптекарское общежитие на улице Кирпичной сегодня принадлежит Русской православной церкви.Фото: Иван МАРКОВ

«Обратно в общагу? Ни за что!»

Напомним, что все эти годы Галина Семенова стояла сразу в двух очередях на жилье. Но в 2017 году младшей дочери многодетной матери исполнилось 30. И Галина… из списка очередников была немедленно вычеркнута. Тем не менее, даже овдовев, пенсионерка бодрости духа не теряет. С «Комсомолкой» она даже поделилась своими планами на будущее.

- В этом году, пока шла подготовка к чемпионату мира по футболу, я решила дать чиновникам и губернатору отдохнуть, и на некоторое время прекратила писать им письма, - рассказывает калининградка. - А сейчас планирую вновь начинать бить в колокола. Ведь кое-какой толк от моих усилий есть. Вот, например, один сосед – товарищ по несчастью недавно все-таки получил «однушку» во вторичном фонде на Стекольной. Хотя есть и минусы. Многих начинают из маневренного фонда выселять в различные общежития с общей кухней (пусть и с правом предоставления в собственность). Однако возвращаться в общежитие мне уже никак нельзя. Я и так прожила там 25 лет, а еще 37 лет здесь. Поэтому буду настаивать на отдельной квартире, пусть даже и не новой. Тем более что на одном из приемов заместитель тогда еще мэра Ярошука - Светлана Мухомор заявила, что свободной «вторички» в городе полно.

Информация к размышлению

Сегодня на сайте мэрии Калининграда висит список аварийных домов, в котором значится 131 адрес. Там же можно найти перечень жилых домов и помещений, признанных непригодными для проживания - это еще 56 адресов. В 2018 году будет расселено только шесть из этих домов, и следующим местом жительства для большинства их жильцов станет именно маневренный фонд. Так, могут уже собирать вещи те, кто проживает в домах № 43 на улице Новинской, №12 на Парковой в микрорайоне Прибрежный, №15 на Беломорской, №213 на Аллее Смелых, №6 на Белгородской и №47 на Нарвской.