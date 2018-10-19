Форт вместо барахолки: как будет выглядеть торговый комплекс возле Центрального рынка Калининграда

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-19T11:48:06+03:00

Его построят к 2021 году, пока на месте будущих магазинов ведутся археологические работы [эскизы проекта]

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Накануне гостем программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде стал директор Центрального рынка Сергей Званок, который рассказал о преобразованиях в городе.

Сейчас на месте снесенного вещевого рынка просто пустырь. Летом на время чемпионата мира по футболу там обещали разбить сквер, но ничего не сделали. А через несколько лет площадку застроят.

- Мы строим торгово-развлекательный центр. Это современное высокотехнологичное здание, четыре этажа: два парковочных, два торговых. Планируется порядка 320 парковочных мест, - говорит Сергей Званок. – Мы планировать будем дискаунтер, ориентация будет идти на формат эконом-минус, потому что рядом огромный магнит в виде продовольственной части рынка. Сегодня формат эконом-плюс или что-то подороже уже теряется в спросе. Люди не могут себе позволить купить такие вещи. Спрос идет на дешевый товар.

Возле Центрального рынка построят торговый комплекс в стиле лофт.

Само здание торгового центра у рынка планирует построить в стиле лофт.

- Будем использовать клинкерную плитку на первом этаже. Фасады – впервые объемные. Никто таких фасадов не видел. Они не плоские, а именно объемные с интегрированной рекламой, жалюзийными решетками. Это новое здание действительно украсит город, и оно будет очень необычное. Его предварительное название «Z-Форт». Внешний вид он будет иметь немножко воинственный. Но на самом деле внутри – там систему дизайна разрабатывают проектировщики – это будет в стиле лофт. Модная тема!

Палатки, в которых торгуют янтарем и ювелирными изделиями, планируют от башни «Врангель» перенести ближе к рынку.

- С янтарщиками переговоры ведутся, чтобы подвинуть их к цивилизации, а не оставлять в том виде, в котором они сегодня находятся возле башни «Врангель». И башня освободится, ее можно будет реставрировать. Это будет достопримечательное место. Торговый центр мы видим ориентированным на будущую пешеходную зону на улице Баранова, которую, надеемся, достроят, - говорит директор рынка.

По планам директора, в одном месте должны соединиться: палатки с янтарем, стрит-фуд кафе, модный торговый комплекс, продуктовый рынок.

- Надеемся, эта синергия сработает и всем будет хорошо. Инфраструктура нужна такая, чтобы люди не просто транзитом прошли, а везде останавливались, и этот поток получал то, ради чего он идет, – говорит он.

Возле Центрального рынка построят торговый комплекс в стиле лофт.

Возле самого торгового центра появится целая улица с гамбургерами, хот-догами, картошкой и прочим стрит-фудом.

- Мы планируем создать «фишку». Есть переулок шириной около 10 метров между зданиями продовольственного рынка и будущим торгово-развлекательным центром. Его мы планируем занять ребятами, которые занимаются сегодня модным форматом – стрит-фудом. Мы уже провели переговоры. Эта идея всем очень понравилась. Эти предприниматели будут иметь возможность зарабатывать не от фестиваля к фестивалю, а иметь постоянно действующее свое маленькое место там: 10 метров, 30 метров – у какого какой формат. Но идея – весь стрит-фуд собрать в одном месте. То есть у них постоянный заработок, а у нас есть постоянное место притяжения для гостей и горожан, - поделился планами Сергей Званок.

Пока же на месте строительства будущего ТЦ ведут археологические работы.

- Ничего интересного там не выявлено. Обычные следы жизни последних десятилетий. Нашли подковы лошадей на бывшем плацу, мундштуки старые немецкие… Сейчас клеятся тарелочки. Все это будет передаваться в исторический музей Калининграда, - говорит Сергей Званок. - Несколько подков мы выпросили у археологов. У нас на рынке есть маленькая экспозиция, где представлены просверленные гири. Они остались со времен, когда шла борьба с обвесом покупателей. Подковы займут место рядом.

По словам Сергея Званка, археологические работы завершатся через месяц. После этого и начнется строительство нового торгово-развлекательного центра. Причем продлится оно довольно долго: сдать в эксплуатацию комплекс планируют только к началу 2021 года.