2018-10-19T12:19:23+03:00
Общество

Уполномоченный по правам ребенка: Уровень безопасности школ и колледжей в Калининграде высокий

После трагедии в Керчи мы поинтересовались, какие меры принимаются в образовательных учреждениях нашего города
Надежда Ржевская
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С начала года паспорта безопасности получили все учебные заведения.С начала года паспорта безопасности получили все учебные заведения.Фото: Александр Подгорчук
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Еще в начале нынешнего года власти Калининградской области заявляли о том, что школы проходят процедуру категоризации и все без исключения должны получить паспорта безопасности. После январской "бойни" в Перми (тогда двое подростков с ножами напали на четвероклассников и их учительницу) во всех муниципальных образованиях под руководством подразделений по делам гражданской обороны провели внеплановые тренировки с учащимися и персоналом школ – отрабатывали действия в экстремальных ситуациях. Кроме этого, в образовательных учреждениях психологи проводили тренинги, во время которых отрабатывали методы разрешения конфликтных ситуаций. Также именно психологи в школах должны работать на опережение – выявлять детей, кто находятся под внешним отрицательным влиянием.

Что же изменилось с января? По данным министерства образования Калининградской области, все школы региона получили паспорта безопасности.

- Если в целом давать оценку уровня безопасности образовательных учреждений в Калининграде и муниципалитетах, то сегодня он достаточно высокий, - заявила «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка по Калининградской области Ирина Ткаченко. – На сегодня паспорта безопасности выданы не только школам, но и всем учреждениям среднего профессионального образования.

Вместе с тем в Калининграде в родительском сообществе не утихают споры на тему: сдавать или не сдавать деньги на охрану школ?

- Не должны, и мы говорим об этом каждый год! – недавно заявила в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель комитета по образованию мэрии Калининграда Татьяна Петухова. - Добровольные пожертвования разрешены, но даже если родительский комитет принимает такое решение, любой родитель может не согласиться и не участвовать в этом, то есть не сдавать деньги.

И еще один штрих. Вчера поинтересовалась у знакомой, чья дочь учится в школе № 56 - мол, как у вас с охраной? И вот какой отчет получила:

- Водила дочь к стоматологу (в школе есть кабинет стоматолога. – Ред.), зашли с ней в школу, охранника нет, тихо так. Ну, мы и пошли. Так охранник догнал, остановил, спросил – кто я, куда иду. И только после опроса отпустил.

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