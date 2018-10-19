Глава Пионерского: Дорога пройдет по пляжу? Абсурдные заявления!

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-19T16:41:05+03:00

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- Алексей Юрьевич, в декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов поручил перепроектировать спорный участок дороги в порт и направить трассу через поселок Зори, как хотели местные жители. Теперь опять по этому поводу начались народные волнения. Почему?

- Жители, когда отменяли первоначальный проект строительства трассы к терминалу, не предлагали альтернативного проектного варианта с доскональным прохождением по конкретным точкам. Был разговор о том, что дорогу надо заводить со Светлогорской трассы с западной части города через поселок Зори, но определенной трассировки не было!

- Но жители не имеют профессиональной компетенции, чтобы разработать детально дорожный проект.

- Очевидно. И я, как глава администрации, не обладаю такой компетенцией, где можно строить, а где нельзя. Но «активисты» утверждают, что какая-то трассировка была нарушена, что людей обманули.

- А как прокомментируете информацию о вырубке 500 деревьев? И тот факт, что дорожное кольцо захватит даже пляж?

- Люди делают выводы, не понимая, о чем идет речь. А некоторые просто начинают на этой почве манипулировать, спекулировать общественным сознанием. Во-первых, 19 октября завершена процедура публичного обсуждения, опубликовано официальное заключение по проекту внесения изменений в генплан Пионерского городского округа в части развития улично-дорожной сети. В документе отражен коридор прохождения новой дороги, который затрагивает небольшую часть улицы Рабочей. Да, обсуждение было бурным, есть мнения «за» и «против». Из 420 участников около 150 человек проголосовали против. Причем противники в основном - это жители домов, рядом с которыми пройдет трасса. Но главное в другом. Проектировщик меньше месяца назад приступил к проектированию участка дороги. На сегодня нет никаких конкретных технических решений, чтобы сказать, здесь будет стоять защитный экран, а тут нет.

Что касается вырубки деревьев в устье ручья Чистого, то я неоднократно заявлял, что есть такое понятие «коридор проектирования». Он гораздо шире, чем будущая дорога. В этом коридоре проводятся геологические и лесопатологические изыскания, топографическая съемка, проектирование выноса сетей и т.д. Да, 500 деревьев попали на территорию коридора изысканий. Но проектировщик заверил, что в зону строительства попадают около 70 деревьев. Это деревья на краю оврага, там нет крупных деревьев в пол обхвата, а деревья диаметром больше 8 сантиметров.

Второй момент по изысканиям. Да, бурили шурфы на пляже, в овраге, в устье речки, вокруг планируемого кольца. Но это делалась геология в радиусе 300 метров! И это не значит, что там, где бурили, например на пляже, пройдет дорога. Абсурдные заявления! Есть схема разворотного кольца, его диаметр 50 метров. Предлагаю противникам строительства вместе со мной и проектировщиком прямо на местности посмотреть, как и где будет проходить разворотное кольцо.

Деревья в парке Пионерского пометили краской.Фото: Иван МАРКОВ

- А как со сносом домов? Где людям жить?

- Что касается сноса домов, возможно, будут изъятия земельных участков, но об этом и говорить преждевременно. Если речь идет о доме на улице Набережная 1, то он признан аварийным и подлежит сносу в 2019 году. Жильцов по закону мы обязаны расселить и это для них будет только благом. Все остальные дома останутся на месте.

- А почему не был принят вариант прохождения трассы через заброшенную нефтебазу? Население выступает за этот вариант.

- Обсуждался и этот и третий вариант. Но он в 2-3 раза дороже! При этом требуется прокладка тоннеля, других инженерных сооружений, требующих больших затрат. Мне активисты говорят: пусть правительство даст на это еще 2-3 миллиарда рублей дополнительно. Но при строительстве любого объекта должны быть здравый смысл, целесообразность расходов, а не эмоции.

- Представители общественности упирают на то, что в порт пойдет поток тяжелого транспорта…

- Старожилы Пионерского помнят, как город жил, когда в порту работали мастерские, рыбоконсервные цеха, где трудились 6 тысяч человек. Рыболовецкий флот - 180 кораблей. Объект мог круглосуточно работать, был запроектирован на максимальные нагрузки. Расчеты всегда при строительстве делаются с максимальным запасом прочности. И грузовой транспорт шел через центр города, всегда это была центральная дорога в порт! Жили и работали нормально.

- И что же будет построено?

- Двухполосная магистральная городская дорога районного значения с шириной полотна 7 метров. Весь коридор трассы составит 15 метров с двумя тротуарами и велодорожкой. Разворотное кольцо заденет небольшую часть оврага. Отмечу, что пока нет окончательных расчетов, технических решений по новой трассе. Ни мы, ни правительство от людей ничего не утаиваем. Эту информацию обязательно доведем до населения, когда получим официально данные от проектировщика. Пока же идет проектирование, оно завершиться в декабре и документы будут направлены на государственную экспертизу. В конце января 2019 года в лучшем случае получим экспертное заключение по проекту. Все будет по закону. Есть четкие нормы и правила, они будут обязательно соблюдены.

- Понятно, новая дорога, которая вызывает столько споров, напрямую связана со строительством грузопассажирского терминала. Он уже активно строится, большегрузы идут по главной улице в порт и пока неудобств никто не испытывает. Может не нужна эта трасса через Зори? Обойдемся?

- Вариант идеальный, но после пуска в строй терминала весь транспортный поток пойдет через центр города по улицам Комсомольская и Вокзальная, как в советские времена, но это уже предельная нагрузка. А по нашему проекту поток транспорта из порта уходит наверх, через 500 метров поворачивает у городского кладбища в сторону поселка Зори. На мой взгляд это самое экономически обоснованное, разумное решение, что касается нагрузки на окружающую среду, горожан, инфраструктуру. И еще. Невозможно построить ни один значимый объект в черте города, не нарушив инфраструктуру, не срубив хотя бы одно дерево, не задеть чьи-то интересы. Повторюсь, при строительстве разворотного кольца будет предусмотрена минимально необходимая вырубка деревьев и компенсационное озеленение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Пионерском ради дороги в порт хотят вырубить часть парка в прибрежной зоне

В августе прошлого года город Пионерский начал бурлить от негодования после того, как его жители узнали о строительстве дороги из строящегося морского терминала через улицу Дачную и Вокзальную, а также через грабовый парк. В парке по проекту, предлагаемому правительством области, предполагалось вырубить 1371 дерево. Несколько встреч городских властей с населением приморского городка дали понять, что одобрения от жителей стройка точно не получит. В итоге, когда конфликт уже начал переходить в острую фазу, ситуацию «разрулил» губернатор Антон Алиханов, поручив на оперативном совещании 8 декабря вице-премьеру Александру Рольбинову перепроектировать спорный кусок дороги и направить трассу так, как хотят жители Пионерского, то есть через поселок Зори и территорию бывшего совхоза «Светлогорский» (ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ).