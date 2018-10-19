2018-10-19T16:58:30+03:00
Общество

В минздраве рассказали, в каком возрасте калининградцы впервые пробуют алкоголь

На учете в наркодиспансере состоит даже 9-летний ребенок
Светлана БАРОН
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Запрет употреблять алкоголь до 21 года большинство подростков проигнорирует.Запрет употреблять алкоголь до 21 года большинство подростков проигнорирует.Фото: Алексей ФОКИН
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В Калининграде обсуждают предложение продавать алкоголь россиянам не с 18 лет, как сейчас, а с 21 года. Около 95% пациентов калининградского наркологического диспансера начали употреблять алкоголь в 15-летнем возрасте, рассказала в эфире программы «Говорит Калининград» главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения области Галина Кульчицкая.

На сегодня самому младшему калининградцу, имеющему проблемы с алкоголем, девять лет. Всего в городе врачи наблюдают 13 подростков с алкоголизмом. В области таких ребят - 49.

- Еще по законам Римской империи людям до 30-ти лет запрещалось употреблять вино. Что касается наследственности, то гена алкоголизма нет, но по наследству передаются психологические проблемы, которые могут привести к зависимостям, - говорит психиатр-нарколог.

Калининградский психолог Анна Храмова считает, что запрет употреблять алкоголь до 21 года большинство подростков проигнорирует.

- Скорее всего, подросток все равно будет пробовать алкоголь, ведь это часть его возрастного развития. Думать, что запреты помогут — иллюзия, действовать надо иначе, - говорит психолог.

- Проблем с «доставанием» запрещенного даже во времена сухого закона не было, - говорит калининградский писатель Александр Адерихин. - Всегда находился «добрый дядя», который мог купить спиртное, еще и пачку сигарет в придачу. Запреты не только не помогали, но и вредили: появились ужасные очереди, людям приходилось унижаться, предъявлять талоны, что у тебя в семье горе или радость, ты имеешь право купить выпивку. А статистику это не изменило, ведь запреты не решает главного вопроса, почему люди пьют.

Что делать, если подросток вернулся домой пьяным?

По словам психолога Анны Храмовой, родителям важно сохранять спокойствие и собранность. Не выясняйте отношений, лучше окажите помощь — принять душ, лечь в постель. Разговор отложите на то время, когда ребенок протрезвеет. И разговор этот должен быть спокойный, укрепляющий доверие.

Как научить ребенка говорить «нет» в выпивающей компании?

Чтобы ребенок умел отказать сверстникам, предлагающим что-то вредное, он должен в принципе уметь говорить «нет», и не только друзьям. Повышайте уверенность подростка, его самооценку, самодостаточность, - советует психолог.

Программу «Говорит Калининград» о повышении возраста для продажи алкоголя слушайте ЗДЕСЬ.

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