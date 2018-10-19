Евгений Гришковец о своем спектакле в Калининграде: Это была самая экстремальная премьера

СЕГОДНЯ 18:31 2018-10-19T18:39:21+03:00

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Премьерный показ спектакля Евгения Гришковца «Предисловие» в Калининградском областном драматическом театре начался неожиданно – в зрительном зале выключился свет. Электричества не было во всем здании (а как потом выяснилось на многих улицах города), и спектакль начался с часовой задержкой. О том, что творилось в зале и за сценой, «Комсомолке» рассказал Евгений Гришковец.

- Это была у меня самая экстремальная премьера. Хорошо, что свет погас не во время спектакля, а прямо перед началом, во время вступительного слова, - рассказывает Евгений. - Я сразу понял, что отключилось все. Погас даже дежурный свет, даже аварийное освещение. И что делать? Сидят 700 человек, которые купили билеты. Что дальше?

Зрители, конечно, тут же достали мобильные телефоны и стали включать фонарики на них, пытаясь, хоть что-то увидеть и понять. Самому актеру пришлось выйти на авансцену и говорить очень громко – микрофоны-то не работали.

Свет включился меньше чем через 5 минут, но спектакль начать было уже нельзя.

- Все стационарные установки в театре компьютеризированы и они все «сошли с ума». Как только включился свет, сработали дым-машины и на сцену начал поступать дым. А наверху сработала машина по производству снега, и пошел снег. Было очень смешно. Глюкануло все! Не управлялся свет, музыка, все оборудование, которое мы привезли, тоже не работало. Я попросил публику пройти в театральный буфет, хотя он не открылся. Люди просто ждали больше часа. Я старался быть со зрителями, выходил на сцену, как-то подбадривал, подписывал книги.

В итоге только 20 билетов были сданы – зрители спешили и никак не могли ждать. И зря, потому что сама премьера, по ощущениям Гришковца, прошла прекрасно.

- Я очень удовлетворен большой и сложно сделанной работой. Предыдущая премьера прошла три года назад. Этот спектакль произвел даже большее впечатление, чем предыдущий. Зрители мне устроили в конце настоящую овацию. Прекрасно, - сказал автор.

В Калининграде Гришковец показал «Предисловие» в 35-й раз. Эту работу видели уже на Дальнем Востоке, в Сибири, в Поволжье, на Черноземье. А прямо перед Калининградом его смотрели в Симферополе, Ялте и Севастополе. И тут тоже не обошлось без накладок.

- Наши декорации должны были прилететь из Симферополя за два дня до спектакля, - рассказал Евгений Гришковец. - Но из-за трагедии в Керчи аэропорт Симферополя не выпускал грузовые рейсы, там все работало на медицинскую авиацию и специальные самолеты. Наши декорации вылетели с опозданием на сутки. Они прилетели впритык. Плюс они должны были пройти таможню. Стандартная установка этой декорации занимает 4-5 часов. В Калининград декорации привезли меньше чем за три часа до начала спектакля. Но ребята все собрали. Все техники театра сработали очень хорошо.