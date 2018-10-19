Мышкин и Покрышкин: как в Калининграде решали, чьим именем назвать аэропорт «Храброво»

19 Окт. 21:49 2018-10-19T21:49:41+03:00

У аэропорта "Храброво" и сейчас неплохое название, но его решили зачем-то улучшить. Фото: Александр Подгорчук

Говорили много про Иммануила Канта, но в окончательный список претендентов имя немецкого философа не вошло

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В России 45 аэропортам решили присвоить имена выдающихся соотечественников. Не переименовать, а именно назвать в честь кого-то. То есть аэропорт будет называться «Храброво» имени такого-то.

И пока люди в соцсетях уже предлагают имена Канта, Гофмана, Петра Первого и других людей, в БФУ прошла дискуссия с участием профессоров и историков.

Что нужно знать про город Мышкин

Председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева в самом начале обсуждения привела пример того, как имя повлияло на туристическую привлекательность.

- Город Мышкин был Мышкиным, пока не занялись всерьез его именем, пока не сделали музей мышки, туристические маршруты и так далее. Город зажил новой жизнью, - сказала она. – И у нас при грамотном подходе можно все изменить. Это фактически инвестиция!

Сразу было озвучено, что имя космонавта Алексея Леонова уже носить аэропорт в Кемерово. Стало быть, мы назвать так же никак не можем. А жаль.

Руководитель аппарата Общественной палаты Сергей Гриненко рассказал, что за неполную неделю к ним на «горячую линию» обратился 81 человек, некоторые называли сразу по три фамилии. Итого получился список в 37 имен, из которых нужно было выбрать 10.

- Одна фамилия за последние несколько дней по количеству называвших ее обогнала даже Канта. Это наш ас Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, который воспитал целое поколение летчиков. Полк имени Покрышкина у нас был, пока его не расформировали, - выдал неожиданный вариант Гриненко.

Имена полководцев

Член общественной палаты Игорь Селиванов, который ранее погружался в тему, сказал, что уже общественностью озвучивались варианты назвать аэропорт в Калининграде именами наших полководцев, например, Василевского, Черняховского, Рокоссовского или Багратиона.

- Говорили, что таким образом мы, якобы, показываем милитаризацию нашей области. Такое мнение имеет право на существование. Но, по-моему, оно абсурдно, - сказал он и привел пример аэропорта имени Шарля де Голля в Париже и Бен-Гуриона в Тель-Авиве. – Вот и нам нужно определиться с именем человека, который внес вклад в развитие нашего региона.

С ним согласился социолог и профессор БФУ имени Канта Владимир Кривошеев.

- Маршал Василевский – человек глубоко уважаемый, руководил штурмом Кёнигсберга. Это великое имя России. Он завершал штурм города, за три дня была сокрушена эта твердыня, - аргументировал он. – Наша область трофейная и возникла она благодаря Победе.

- Область создана в результате военных действий и то, что в списке много военных имен – это нормально, - сказала преподаватель Людмила Жданович. - Отдать дань памяти тем, кто положил жизнь, создавая нашу область – долг. Василевский или Галицкий – это как решат.

"Мое мнение - Кант!"

Историк Андрей Ярцев озвучил статистику – большая часть аэропортов в мире названа именем политиков (таких больше сотни). На втором месте – революционеры и генералы. Третий блок – деятели культуры, образования и науки. Увы, таких людей мирового масштаба имеют не все города. И, пожалуй, Калининград в этом числе – ну нет у нас выдающегося писателя или ученого из числа соотечественников, достойного появиться возле слова «Храброво».

А после этого Ярцев выступил против того, чтобы называть аэропорт именем военных.

- Черняховский здесь погиб. Дальше что? Бэкграунд есть у людей науки и культуры, про них можно много говорить, у них собрание трудов… Это важно, если говорим про имя. Имя должно быть всемирным брендом. В Ливерпуле Джон Леннон, во Вроцлаве Коперник и так далее. «Аэропорт имени Барклая-де-Толли», наверное, замечательно звучит. Но история его не слишком большая. Что до Шарля де Голля в Париже, так его именем назвали только потому что он был президентом. Это типично. Как и Бен-Гурион – первый премьер-министр в Израиле, - говорит Андрей Ярцев. – Понятно, что проект называется «великие имена России». Но Иммануил Кант был формально 4 года подданным Российской империи. У нас два бренда – хотим мы этого или нет – это янтарь и Кант. Есть писатель Снегов, космонавты… Но мое мнение – Кант.

Кого поднять на щит?

Желающие возразить историку Ярцеву, конечно, нашлись.

- Иммануил Кант был нашим соотечественником 4 года не добровольно. Пришла армия, привела людей к присяге. Когда это закончилось, он стал обратно германским подданным. Если аэропорт назовут чьим-то другим именем, Кант не пострадает, - сказал руководитель музея в Гвардейске Альберт Адылов. - Поднимать на щит надо имена, которые, если не забыты, то недооценены в сознании россиян. Снегов, Маточкин – не есть великие имена России, при всем к ним уважении. А Покрышкин никак с регионом не связан. То, что полк, названный его именем тут с 50-го года дислоцировался – чистая случайность. Адылов предложил назвать «Храброво» в честь Ивана Баграмяна или Александра Василевского.

Декан факультета гуманитарной подготовки КГТУ Владимир Галыга и вовсе предложил увековечить имя председателя горисполкома Калининграда в 1972 -1984 годах Виктора Денисова.

- Если мы назовем аэропорт именем Канта, патриотизма не прибавится. Это покажет еще раз, что нам нечем гордиться в российской и советской истории, а только должны вспоминать о том времени. Василевский – это возможно. Но мне кажется, нужен человек не военный. Кто? Например, Виктор Денисов. Человек он достойный, многое сделал для города: филармония, эстакадный мост...

В итоге у участников дискуссии родился список из 10 фамилий, которые отправят в Общественную палату РФ. Кант в этот лонг-лист не вошел.

Напомним, всего предусмотрено несколько этапов конкурса: сбор предложений, формирование списка кандидатов для голосования (до 7 ноября) и голосование по выбору победителей, которое пройдет с 8 по 30 ноября.

Полная информация о проекте – на сайте великиеимена.рф.

КОНКРЕТНО

Какие имена включили в список «претендентов»

Этот «лонг-лист» от нашей области направили в Общественную палату РФ

1. Баграмян Иван Христофорович

2. Барклай де Толли Михаил Богданович

3. Василевский Александр Михайлович

4. Галицкий Кузьма Никитович

5. Императрица Елизавета Петровна

6. Пацаев Виктор Иванович

7. Покрышкин Александр Иванович

8. Румянцев Петр Александрович

9. Снегов Сергей Александрович

10. Черняховский Иван Данилович