«Нет тела – нет дела, я-то знаю!» Почему обычный селянин задушил, а затем сжег свою подругу

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-22T15:24:00+03:00

Преступление в поселке Кострово под Калининградом получило большой резонанс и было на контроле в Москве

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К своим 35 годам уроженец Балтийска Антон Сиротин (все имена и фамилии изменены – Ред.) имел за спиной среднее специальное образование, развод и несовершеннолетнего сына на иждивении. В 2012-м обзавелся уже не официальной, но гражданской женой, на пару с которой и перебивался случайными заработками. Надежда на некоторую стабильность забрезжила, когда один из фермеров в Зеленоградском районе предложил паре поработать в своем хозяйстве. В 2015 году Антон и Людмила стали трудиться на ферме в поселке Кострово. В том же поселке проживала Екатерина Григорьева, с которой батраки вскоре свели знакомство. Тогда еще никто, конечно, не предполагал, что оно окажется роковым.

«Ей уже недолго осталось»

- Ссорились мы с Антоном часто, - признается Людмила. – Он, как выпивал, становился ну просто невменяемым, чуть что – кулаки в ход пускал и себя почти не контролировал. Как-то укорила его - мол, так ведь и убьешь невзначай, в тюрьму сядешь. «Убью, - говорит. - И закопаю в огороде, никто не найдет. А у ментов принцип «Нет тела – нет дела», я знаю!» Девять месяцев мы на этой ферме вкалывали, и он пил все больше – особенно, когда с Катей познакомился. Мне надоело все это терпеть, собрала вещи и уехала в Калининград.

Без женского ухода и ласки «осиротевший» Сиротин оставался недолго – Григорьева предложила переехать к ней. У сельчанки было большое и хлопотное хозяйство: овечья отара, стадо свиней. Лишние рабочие руки были нужны. Да и вообще – какой дом без мужика!

Однако Сиротин не забывал предыдущую подругу. Тем более что и та была не склонна окончательно разрывать отношения. Антон и Людмила продолжали регулярно перезваниваться и периодически встречаться.

- Катя была женщиной властной, при случае могла и ударить, - вспоминает Людмила. – Сначала они работали на звероферме, и Антон мне жаловался, что Катя забирает у него зарплату - якобы за проживание и питание, а к нему относится, как к своему рабу.

Сиротин собирал по окрестностям металлолом, сдавал его в приемный пункт и все с таким трудом укрытые от грозной сожительницы деньги … отдавал Людмиле. По ее словам, в сентябре 2017 года Антон планировал уехать в Светлый и там устроиться на рыбокомбинат. Но Григорьева как-то сумела отговорить. Впрочем, жители поселка утверждают другое.

- Спаивал он Катю, - однозначна в своем мнении ее подруга детства Светлана. – Мне Ирка, продавщица магазина, говорила, что Сиротин хочет присвоить себе все ее имущество. Да и я помню: в декабре прошлого года он мимо моего дома проходил, я и крикнула, чтоб прекратил в свои пьянки Катю вовлекать. А он в ответ: «Ей уже недолго осталось, скоро все станет моим!»

- Когда в магазин приходил, признавался, что желает Катиной смерти, - подтверждает та самая продавщица Ирина. – Многие пытались ей глаза открыть на этого гада, но она не верила, потому что сильно любила его.

«Сильно злой, как бы не убил меня!»

Развязка этих деревенских страстей наступила 14 января этого года. Вспоминает житель поселка Кострово Виктор Тюленев:

- Накануне мы с Антохой 0,7 «беленькой» уговорили. А на следующее утро еще восьми часов не было, как он опять пришел. Ну, опохмелились. Где-то через час появилась Григорьева и давай его пилить: дескать, по дому ничего не делаешь, только водку хлещешь. Но и сама с нами выпила…

Застолье продолжили уже втроем. Екатерина от выпивки не подобрела, как, возможно, рассчитывали мужчины.

- Продолжала его костерить, - подтверждает Тюленев. – Потом вообще пощечину отвесила. Антон ничего не говорил, но по глазам было видно – звереет. Она, наверное, и сама это понимала. Когда уходили они уже, обернулась и говорит мне: «Сильно злой, как бы не убил меня…»

Вернувшись к себе, сожители решили «добавить». Женщина, как утверждал позже Антон, при этом продолжала всячески «унижать его мужское достоинство». Уже часов в семь вечера она легла на кровать, подведя своеобразный итог затянувшейся ссоре:

- Нигде ты, как мужчина, не годишься – ни в хозяйстве, ни в постели…

Это были ее последние слова. Взбешенный Сиротин схватил оказавшуюся под рукой подушку, бросил на лицо Екатерины, сам навалился сверху. Перестал давить лишь после того как жертва затихла. Поднялся, добрел до своей кровати и рухнул, моментально провалившись в сон.

Домашний «крематорий»

Около семи утра убийца проснулся и понял, что надо как-то заметать следы. Причем следует торопиться, пока не рассвело. На садовой тележке отвез труп на задний двор. Там из кирпичей соорудил что-то наподобие очага. Положил туда задушенную сожительницу, навалил сверху дров, щедро полил бензином и чиркнул спичкой.

Устроить кремацию в домашних условиях оказалось задачей сложной. Пришлось поддерживать огонь на протяжении нескольких часов, пока тело не прогорело до нужной степени. После этого Сиротин принялся кидать в костер увесистые пни, чтобы раздробить кости. Наконец, посчитав, что дело сделано, позвонил своей предыдущей «гражданской жене».

- У Кати подскочило давление, ноги отнялись, ее забрала «Скорая», - сообщил он. – Возьми такси и приезжай.

- В доме было грязно, раскиданы вещи, повсюду пустые бутылки водки, - рассказывала позже Людмила. – Антон явно нервничал. Попросил найти ему в Калининграде жилье – дескать, окончательно решил порвать с Екатериной. Моя знакомая как раз сдавала квартиру, я ей позвонила, сторговались, и я поехала забрать ключи. Антон дал сумку со своими вещами, сказал, что сам приедет вечером.

Он и в самом деле приехал. Но потом еще пять дней аккуратно наведывался в Кострово, чтобы задать корма остававшимся еще на подворье животным, которых начал постепенно продавать. Людмила, между тем, поинтересовалась, где находится Григорьева.

- Да задушил я ее и сжег! – брякнул вдруг Сиротин. Но тут же спохватился и добавил: - Шучу, шучу!

Людмила обзвонила все больницы, но Екатерины ни в одной не оказалось. Тогда она еще раз подступила к Сиротину, и тот выложил все как на духу.

- Два дня сжигал, полсарая дров перевел! Но ты не бойся, никто не узнает, а когда «нет тела - нет дела!».

В глубоком шоке Людмила ушла домой. В полицию заявить не успела – уже на следующее утро Сиротинг был задержан оперативниками угрозыска.

Пожизненного срока избежал

Заявил об исчезновении тети, которая после смерти матери воспитывала его с детства, племянник Григорьевой. Она пять дней не отвечала на его телефонные звонки, и тогда он решил навестить тетю лично. Но дома никого не было, а количество скотины во дворе заметно убавилось. Своими опасениям племянник поделился с полицией...

- Преступление получило большой резонанс, расследование было на контроле в администрации президента РФ, - рассказывает следователь Светлогорского межрайонного следственного отдела Эдгар Горбачевский. – А Сиротин сразу же ушел в глухой отказ. Сначала вообще все отрицал, потом заявил, что сожительница умерла во сне, и он вывез ее тело в лес. Организовали масштабные поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС. Подозреваемый тоже вместе с нами ходил, указывал: мол, вот под этим деревом я тело оставил.

Расследование сдвинулось с мертвой точки, когда удалось обнаружить домашний «крематорий» с фрагментами обгоревших человеческих костей. Сиротин чуть изменил свою версию: да, сжег, но не убивал, Екатерина умерла естественной смертью.

- Я много раз с ним беседовал, поэтому хорошо изучил его психотип, - продолжает лейтенант юстиции Горбачевский. – Знаете, он из тех людей, что могут очень долго копить в себе обиду, а потом в какой-то момент взрываются. Думаю, сознался он, все-таки, боясь более сурового наказания – изначально-то ему вообще пожизненный срок грозил, если бы в действиях корыстный мотив усмотрели.

Несколько дней тому назад Зеленоградский районный суд отправил Антона Сиротина на восемь с половиной лет в колонию строгого режима.

Редакция "Комсомолки" благодарит за помощь Управление Следственного комитета России по Калининградской области.