«Все эти дети делают невозможное»

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-22T16:03:35+03:00

Дети с ограниченными возможностями здоровья стали частью Калининградского областного симфонического оркестра - в филармонии прошел концерт "Другой оркестр" [фото]

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В минувшее воскресенье в Калининградской областной филармонии имени Светланова прошел необычный концерт, в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и Калининградский областной симфонический оркестр под руководством Аркадия Фельдмана.

Паша Задорожко из Гурьевска исполнил на фортепиано Бизе и Джоплина.Фото: Александр Подгорчук

Концерт под названием «Другой оркестр» – четвертая часть большого социального проекта «Страна других. Дети» медиагруппы «Западная пресса». Зрители тепло принимали всех участников концерта. К слову, слушателей серьезной музыки собралось в этот вечер немало.

Кураж и настойчивость продемонстрировал самый юный участник вечера – девятилетний Марк Хомич. У мальчика – сахарный диабет. Он первый год учится игре на фортепиано в Знаменском филиале музыкальной школы имени Таривердиева. Марк уверенно исполнил произведения Шумана и Геллера.

Владимир Пузик из Мамоново блестяще играет на гитаре.Фото: Александр Подгорчук

У Даши Дерезюк - ДЦП. Девочка учится в музыкальной школе имени Глинки второй год. Во время вечера выяснилось, что Дашу не принимали в школу. И после вмешательства руководства благотворительного фонда «Берег надежды» девочку зачислили в школу. Даша во время концерта исполняла Вильтона и Вольфарта.

У Даши Дерезюк 21 октября - день рождения.Фото: Александр Подгорчук

Для Даши этот концерт - вдвойне яркое событие. Именно 21 октября ей исполнилось 12 лет. Для девочки стало огромной неожиданностью, когда для нее оркестр заиграл «Happy Birthday to You» и на сцену вынесли огромный торт. И еще одна волна аплодисментов!

А на какой исполнительской высоте находится Никита Плетнев! Незрячий 17-летний пианист из Пионерского, благодаря стараниям родных и педагога, исполняет по памяти глубокие, объемные произведения. В этот вечер он играл Гайдна, и это было очень достойно.

Никита Плетнёв - самый опытный участник концерта.Фото: Александр Подгорчук

А вот Даниил Хурс из Зеленоградска – единственный участник «Другого оркестра», кто выступил в роли вокалиста. Даниилу 15 лет, он незрячий. Уже четвертый год занимается вокалом. После концерта к Даниилу подошла его педагог, обняла его и сказала:

- Даниил, ты – молодец, ты меня сегодня тронул!

Очень точное слово. Даниил, правда, трогательно исполнил «Per Te» Габена. Но сам солист был настроен критически, сказал, что допустил несколько ошибок.

Даниил Хурс прекрасно пел.Фото: Александр Подгорчук

Все участники концерта признались после выступлений, что сильно волновались, но когда начинали играть, и чувствовали поддержку оркестра, дирижера, зрителей, волнение отступало.

После концерта Аркадий Фельдман поделился с журналистами своими эмоциями.

- Очень трудно подбирать слова и говорить о сегодняшнем событии без слез, - признался дирижер (в глазах у него - слезы. – Авт.). – Все эти дети делают невозможное, выходят за рамки наших с вами представлений. Одно могу сказать, сотрудничество оркестра с этими детьми не заканчивается. Я обязательно буду приглашать юных музыкантов на наши концерты. Например, скоро у нас концерт в одной из калининградских школ, обязательно приглашу, нам нужно выступать вместе. Работа этих детей над собой, над болезнью, с теми способностями, талантами, которыми их наделила природа, заслуживает огромного уважения.

Дмитрий и Дарья Присяжные танцуют вальс "Мой ласковый и нежный зверь".Фото: Александр Подгорчук

Дирижер также добавил, что к выступлению каждого ребенка оркестр специально готовился.

- Наш оркестр, музыканты в этот вечер должны были быть, как никогда, очень гибкими и очень чуткими! – сказал Аркадий Фельдман.

Руководитель медиагруппы "Западная пресса" Марина Васильева поблагодарила за концерт.Фото: Александр Подгорчук

После слов Фельдмана подумала, что этим воскресным вечером случилось чудо – мы стали свидетелями рождения «Другого оркестра». Так пожелаем ему роста, крепости духа и бурного развития!

Виктор Бобков вручает диплом Даше Дерезюк.Фото: Александр Подгорчук