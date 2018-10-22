2018-10-22T16:53:27+03:00
История современности

Под Калининградом коровы съели памятник русским солдатам Первой мировой войны

По словам начальника отделения полиции Озерского городского округа, на уничтожение надгробия повлиял выпас животных и погодные условия
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Бетонный крест был установлен после Первой мировой войны.Бетонный крест был установлен после Первой мировой войны.Фото: Александр Панфилов
Изменить размер текста:

В поселке Багратионово Озерского района пропал памятник Первой мировой войны с поставленного на учет воинского захоронения, в котором покоятся четыре русских солдата. Первым это заметил краевед Александр Панфилов, после чего он написал письмо в полицию с просьбой разобраться и найти виновных. Однако вскоре из полиции пришло письмо с любопытной формулировкой. По мнению правоохранителей, к исчезновению бетонного креста весом более 50 килограммов могли быть причастны коровы, принадлежащие «Калининградской мясной компании».

По мнению правоохранителей, к исчезновению надгоробия могли быть причастны коровы, принадлежащие «Калининградской мясной компании». Фото: Александр Панфилов

По мнению правоохранителей, к исчезновению надгоробия могли быть причастны коровы, принадлежащие «Калининградской мясной компании».Фото: Александр Панфилов

- Обстоятельства указывают на сильный износ вышеуказанной надгробия, а также в виду погодных условий и в виду выпаса на данном участке крупного рогатого скота, что повлияло на полное уничтожение надгробия, - сообщил начальник отделения полиции по Озерскому городскому округу Д.В. Селиверстов, добавив, что «умысла на повреждение имущества не установлено».

Получивший такой ответ Панфилов тут же опубликовал его в своем фейсбуке.

- Здесь видно, что старались, фантазировали и формулировали, - написал краевед. - По-моему этот ответ полиции будет прекрасным штрихом к завершающемуся 100-летнему юбилею с окончания Первой мировой войны. Штрихом, который показывает реальное положение дел в Калининградской области: как помнят и как гордятся.

Кроме того, Панфилов заявил, что ранее был на этом захоронении, поэтому уверен, что коровы на кладбище пройти не могли, так как в 2014 году его огородили забором из колючей проволоки, чтобы животные не могли попасть на погост. Более того, по периметру кладбище окружено «непролазными зарослями из кустов». Как бы то ни было, проверку полиция провела, и дело уже закрыто.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
30 лет взрыву на Сортировке: за смерть кормильца семье выдавали трехкомнатную квартиру
Рассказываем о трагедии, которая произошла 4 октября 1988 года. Тогда на крупнейшей в Европе сортировочной железнодорожной станции взорвались вагоны с тротилом и гексогеном
Мюнхенский сговор против СССР - копия сегодняшнего заговора против России
Ровно 80 лет назад, в последние дни сентября 1938-го, четыре ведущие европейские державы - Британия, Франция, Италия и Германия - заключили Мюнхенское соглашение, которое развязало Гитлеру руки в Европе
Новости 24
На улице Баранова появились новые урны, велопарковки и приствольные решетки
На трассе Калининград-Балтийск произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
В Калининграде пострадавший в ДТП пешеход отсудил 250 тысяч рублей
МЧС: Сильный ветер cтихнет в Калининграде только в четверг
В Калининграде школьники впервые участвуют в олимпиаде по китайскому языку
На Советском проспекте перевернулась «Тойота»
В Виштынецком парке волонтеры высадили более трех тысяч саженцев
Под Черняховском воры связали сторожа и украли с фермы 10 овец
В Калининграде на двух улицах запретят парковаться
В Калининграде моряк отмечал возвращение из рейса и лишился 125 тыс рублей
Жительница Озерска отсудила компенсацию за нападение собаки
Ботанический сад в Калининграде меняет режим работы с 1 ноября
Под Калининградом задержан насильник из Новгородской области
Спортивный директор «Балтики» покинул клуб
Матч «Балтика»- «Краснодар»-2 установил антирекорд посещаемости стадиона «Калининград»
Барк «Седов» завершил навигацию 2018 года
Калининградский спортсмен выиграл всероссийские соревнования по академической гребле
Корабли Балтфлота отправились в Северную Атлантику
Калининградец вымогал деньги у подростка из Гурьевска
Ливень и ветер до 86 км/ч: На Калининград надвигается очередной шторм
Калининградских бизнесменов оштрафовали на 400 тысяч за незаконное привлечение к труду иностранцев
В Зеленоградском районе в двух ДТП пострадали три человека
В Калининграде на многодетную мать завели уголовное дело за неуплату алиментов
На ул. Октябрьской в Калининграде сбили 77-летнего велосипедиста
Ремонт дворовых территорий в Калининграде завершат в ноябре
В Калининграде ночью из-за пожара в подъезде пришлось эвакуировать жильцов пятиэтажки