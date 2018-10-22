Под Калининградом коровы съели памятник русским солдатам Первой мировой войны

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-22T16:53:27+03:00

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В поселке Багратионово Озерского района пропал памятник Первой мировой войны с поставленного на учет воинского захоронения, в котором покоятся четыре русских солдата. Первым это заметил краевед Александр Панфилов, после чего он написал письмо в полицию с просьбой разобраться и найти виновных. Однако вскоре из полиции пришло письмо с любопытной формулировкой. По мнению правоохранителей, к исчезновению бетонного креста весом более 50 килограммов могли быть причастны коровы, принадлежащие «Калининградской мясной компании».

По мнению правоохранителей, к исчезновению надгоробия могли быть причастны коровы, принадлежащие «Калининградской мясной компании».Фото: Александр Панфилов

- Обстоятельства указывают на сильный износ вышеуказанной надгробия, а также в виду погодных условий и в виду выпаса на данном участке крупного рогатого скота, что повлияло на полное уничтожение надгробия, - сообщил начальник отделения полиции по Озерскому городскому округу Д.В. Селиверстов, добавив, что «умысла на повреждение имущества не установлено».

Получивший такой ответ Панфилов тут же опубликовал его в своем фейсбуке.

- Здесь видно, что старались, фантазировали и формулировали, - написал краевед. - По-моему этот ответ полиции будет прекрасным штрихом к завершающемуся 100-летнему юбилею с окончания Первой мировой войны. Штрихом, который показывает реальное положение дел в Калининградской области: как помнят и как гордятся.

Кроме того, Панфилов заявил, что ранее был на этом захоронении, поэтому уверен, что коровы на кладбище пройти не могли, так как в 2014 году его огородили забором из колючей проволоки, чтобы животные не могли попасть на погост. Более того, по периметру кладбище окружено «непролазными зарослями из кустов». Как бы то ни было, проверку полиция провела, и дело уже закрыто.