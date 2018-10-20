2018-10-20T15:26:09+03:00
Общество

В отношении гендиректора ФК «Балтика» возбудили уголовное дело

Следователи подозревают, что Теймураз Лепсая не перечислил деньги в налоговую
Александр КАТЕРУША
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Теймураз ЛепсаяТеймураз ЛепсаяФото: Александр Подгорчук
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В отношении генерального директора калининградского футбольного клуба «Балтика» Теймураза Лепсая возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, с января по май 2018 года ФК «Балтика» удержал налог с зарплаты, выплаченной сотрудникам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму свыше 10,4 млн рублей.

- Кроме того, гендиректор клуба, руководствуясь личной заинтересованностью, начислил себе из этих денег премию свыше 720 тыс. рублей, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе СУ СК России по клининградской области.

Напомним, в августе этого года стало известно о том, что у калининградского клуба серьезные финансовые проблемы. Дошло до того, что «Балтика» собралась бойкотировать очередную игру – тогда с «Шинником».

Сообщалось, что игроки калининградской команды уже четыре месяца не получали зарплату. Точные цифры никто не называет, но по информации, которая поступила «Комсомолке» от источников, близких к клубу, речь идет о долгах в 200-300 миллионов рублей.

«Это может закончиться крайне плохо», - говорили тогда эксперты и не исключали ситуацию с банкротством.

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