2018-10-23T10:36:55+03:00
Политика

Дмитрий Медведев едет в Калининград со всеми министрами

Премьер-министр России проведет совещание, посвященное развитию самого западного региона страны
Александр КАТЕРУША
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Дмитрий Медведев на совещании в Калининграде.Дмитрий Медведев на совещании в Калининграде.Фото: Александр КАТЕРУША
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Сегодня, 23 октября председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев приезжает в Калининград. Он проведет заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба федерального правительства, участники заседания обсудят ход реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области», а также вопросы энергообеспечения области.

В заседании примут участие заместитель председателя правительства Виталий Мутко, министр экономического развития Максим Орешкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Во встрече также примут участие руководители ведомств и главы предприятий.

Сообщается, что в рамках рабочей поездки Дмитрий Медведев посетит Калининградский янтарный комбинат и проведет встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Также осмотрит аэропорт Храброво, которому в скором времени должны присвоить еще одно имя.

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