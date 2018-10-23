20 тысяч ежегодно: почему люди уезжают из Калининграда

23 Окт. 13:06 2018-10-23T13:06:23+03:00

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В первой половине 2018 года в Калининградскую область прибыли более 30 тысяч человек. Такую статистику опубликовал Калининградстат. Однако покинули область за полгода не намного меньше - 23 тысяч 387 человек. И это на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» выяснили, какие причины побуждают горожан искать новый дом.

Одна из главных причин отъезда — лучшая работа в Москве или Санкт-Петербурге. В этом году на повышение пошел экс-главный редактор журнала «Балтийский Бродвей» и сайта Tvoy bro Михаил Мирошников. Теперь он заместитель главного редактора в Men's Health Russia.

- Мне всегда хотелось поработать в большом глянцевом журнале. Таких перспектив в Калининграде нет - здесь ограниченные средства роста, а в последний год стало понятно, что происходит некая стагнация. Меньше денег у населения, рекламодателей, сложно представить какое-то развитие, - говорит Михаил. - Конечно, перед отъездом были сомнения. В Калининграде - дочь, дом, привычки, природа. Но в Москве у меня пропала тревожность, ведь больше не надо совмещать работу нескольких человек, как раньше. Плюс — инфраструктура, комфорт, технологичность. Боялся, что не будет любимой ряженки, но и она есть в Москве.

По чему скучает новый сотрудник Men's Health Russia — так это по маленьким расстояниям. А вот фотографу "Комсомольской правды" Виктору Гусейнову, наоборот, в Калининграде было тесно.

- Я понял, что пропускаю мировые события, которые мне хотелось бы снимать, - рассказал Гусейнов. - Была Олимпиада, события на Майдане, разные войны. И я уехал в Донецк работать, а потом в Москву. Москва — это большой офис, из нее я объехал всю Россию. Зарплата вообще была на третьем месте в моих приоритетах, я и в Калининграде неплохо зарабатывал.

Бывшие калининградцы в Москве регулярно встречаются с земляками и часто возвращаются домой, но уже в гости. Интересно, что из Калининграда иногда уезжают даже те, кто приехал сюда издалека. Так, Ольга Шапкина дважды возвращалась на Балтику из Владивостока.

- Мои родители хотели сменить место жительства и привезли нас с мужем сюда в отпуск. Понравилось, что экология хорошая, город зеленый, цены на жилье и на продукты подкупили. Собрались и переехали, - рассказывает Ольга. - Конечно, и зарплаты соразмерно ниже, но в Калининграде нам даже удавалось откладывать. Однако моего мужа поборола ностальгия, и мы уехали. Два года прожили в Приморье, и тут уже я сказала, что больше не могу. Меня Калининград не отпустил. Вообще, много знакомых сюда переезжает с Дальнего Востока.

По словам Ольги, сложнее всего было привыкнуть к калининградской неспешности и необязательности. А вот сами калининградцы среди причин своего отъезда называют хамство, бюрократию, отставание в культурной жизни и "низкий потолок" карьеры.

Тем не менее, число приезжающих пока стабильно превышает число покинувших наши пределы: в первом полугодии 2018 года население Калининграда продолжало расти. Численность населения области летом составила 999,1 тысяч человек. В самом Калининграде будет проживать более 500 тысяч человек уже в ближайшие пару лет.

Программу «Говорит Калининград» слушайте полностью ЗДЕСЬ.