В эпидемии африканской чумы свиней в Калининградской области обвинили ветрача из Правдинска

23 Окт. 18:08 2018-10-23T18:07:42+03:00

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В Калининградской области появились первые пострадавшие от эпидемии африканской чумы свиней. Но в этом случае речь идет не о животных из семейства нежвачных парнокопытных. Хрюшек уже давно сжигают тысячами.

Региональное Управление Следственного комитета России объявило о завершении расследования уголовного дела по обвинению ветврача Правдинской ветеринарной станции. Ему инкриминируют халатность. Санкции части 1 статьи 293 УК РФ предусматриваю для виновных целую гамму наказаний, начиная от штрафа в размере до 120 тысяч рублей, и заканчивая трехмесячным арестом. В промежутке между ними уместились обязательные и исправительные работы, соответственно, сроком до 360 часов и одного года.

Как известно, массовый падеж поголовья был зафиксирован в июне этого года на одном из свиноводческих предприятий области. Следствие убеждено, что пресловутый ветврач, который по должности своей был обязан контролировать выполнение ветеринарно-санитарных правил и требований, в том числе и на данной ферме, прекрасно знал о том, что с ноября прошлого года у нас в области фиксировались очаги АЧС. И, по идее, немедля должен был начать бить во все колокола. Однако ветеринар преспокойно продолжал шлепать печати на свидетельства реализуемых предприятием живых свиней.

- С 19 июня по 9 июля обвиняемым было выдано 23 таких документа, на основании которых животные, включая зараженных вирусом АЧС, были поставлены на скотобойню, - рассказала официальный представитель УСКР Наталья Гацко.

Столь вопиющая беспечность обошлась дорого во всех отношениях. Утилизация и вывоз инфицированной продукции, а также иные связанные с этим мероприятия потянули более чем на пять миллионов рублей.

- Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, - продолжает Гацко. - Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Калининградским межрайонным природоохранным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Причем есть все основания полагать, что данный прецедент единственным не будет. Ведь возбуждено и расследуется еще одно уголовное дело - по факту нарушения правдинскими свиноводами ветеринарных правил, повлекших распространение АЧС.

Так что, вполне может статься, компанию незадачливому ветврачу составят и другие сельские труженики.