2018-10-23T19:42:53+03:00
Спорт

Кризис «Балтики»: Новое поражение, пустые трибуны и уголовное дело

К отсутствию побед добавились финансовые трудности и проблемы клуба с законом
Михаил ЯНОВСКИЙ
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«Балтийцам» начали выплачивать долги по зарплате перед самой игрой, но на результатах это пока не отразилось.«Балтийцам» начали выплачивать долги по зарплате перед самой игрой, но на результатах это пока не отразилось.Фото: fc-baltika.ru
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В минувшую субботу «Балтика» принимала в Калининграде «Краснодар»-2 при практически пустых трибунах. На игру пришли всего 3543 зрителя - это самая низкая посещаемость матчей в истории нашего нового стадиона. Справедливости ради заметим, что у других команд в ФНЛ дела тоже не ахти - даже с антирекордом матч в Калининграде оказался третьим по посещаемости в туре после игр в Волгограде и Нижнем Новгороде. Только вот наши проблемы отсутствием зрителей на трибунах не ограничились.

На новом стадионе «Балтика» не может одержать победу уже два месяца. Не прервалась эта серия и в матче с «Краснодаром»-2, который завершился нашим поражением со счетом 1:4. У балтийцев отличился только Максим Тишкин на 15-й минуте. У краснодарцев по два мяча забили Рустам Халназаров и Даниил Уткин. Поражение оставило нас на дне турнирной таблицы, при чем сохранить позицию «Балтика» смогла только благодаря неудачам преследователей.

В пятницу, накануне игры с «Краснодаром», стало известно что в отношении генерального директора «Балтики» Теймураза Лепсая возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с января по май 2018 года клуб не перевел в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму свыше 10,4 млн. рублей.

- Кроме того, гендиректор клуба, руководствуясь личной заинтересованностью, начислил себе из этих денег премию свыше 720 тысяч рублей, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе областного Следственного управления СК России.

В понедельник стало известно, что «Балтику» покинул спортивный директор Кирилл Котов. Насколько это связано с уголовным делом, неизвестно. Сообщается лишь, что Котов расторг контракт по собственному желанию.

Сам Теймураз Лепсая в интервью РИА "Новости" заявил, что «все налоги клубом выплачены», «документы будут предоставлены в компетентные органы и вопрос будет снят». При этом гендиректор «Балтики» признал, что существуют задержки по зарплате игрокам, но и эти долги уже выплачиваются. По информации телеканала «Матч ТВ», в конце недели «Балтика» действительно получила крупный транш от спонсора. Правда, как показал субботний матч, поступление зарплаты на карточку энтузиазма футболистам не прибавило.

Между тем, следующую игру «Балтика»проведет уже в среду, 24 октября, - на другом конце страны «балтийцев» примет«СКА Хабаровск». А в воскресенье, 28 октября, наша команда снова выйдет на поле в Калининграде, чтобы попробовать прервать безвыигрышную домашнюю серию в игре с «Мордовией». Этой игрой завершится первый круг первенства.

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