Дмитрий Медведев: Каждый раз приезжая в Калининград, специально сажусь за руль

23 Окт. 22:56 2018-10-23T23:00:17+03:00

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Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Калининградской области, напомним, была создана по поручению президента Владимира Путина в декабре 2014 года. Все это время ее возглавляет Дмитрий Медведев. Вместе с председателем правительства в Калининград во вторник прибыл весь федеральный кабмин - 12 министров и вице-премьер Виталий Мутко.

Лоукостер и янтарные самородки

По традиции визит начался с осмотра здания аэропорта «Храброво». Как сообщает ТАСС, руководители аэропорта рассказали Дмитрию Медведеву о планах по созданию в Калининграде хаба между Россией и Европой для авиакомпаний-лоукостеров. Представители «Храброво» сообщили, что уже в следующем году откроются шесть новых направлений.

Из аэропорта председатель правительства переехал на Калининградский янтарный комбинат. Здесь гостю показали не только производство, но и гигантские янтарные самородки, которые в последнее время попадаются с рекордной частотой. Один из таких камней премьер с удовольствием взвесил в руке и, кажется, остался впечатлен.

Позже, на заседании комиссии, Дмитрий Медведев анонсировал введение уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря. В Уголовный кодекс планируется внести изменения, которые предусматривают для черных копателей, повторно попавшихся на его нелегальной добыче, наказание в виде принудительных работ или лишения свободы. В понедельник этот законопроект прошел законопроектную комиссию и будет обсуждаться на одном из заседаний правительства.

По традиции визит премьера начался с осмотра аэропорта "Храброво".Фото: Эдуард Молчанов

Больше денег

Главной новостью, которую озвучил Дмитрий Медведев, стало выделение дополнительных средств на развитие экономики Калининградской области. Как раз накануне премьер подписал постановление о внесении изменений в Федеральную целевую программу. Деньги, в частности, направляются на строительство и эксплуатацию паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск. Кроме того, 188,67 млн. рублей, сэкономленные на подготовке к чемпионата мира по футболу, перераспределены на создание новых конкурентоспособных секторов экономики.

В ФЦП включили и мероприятия по развитию инфраструктуры. Причем на наших дорогах Дмитрий Медведев остановился отдельно.

- Я каждый раз приезжая сюда, специально сажусь за руль и смотрю, как эти дороги строятся, как развиваются, - признался председатель правительства. - Сейчас уже можно сказать, что есть и реально очень хорошего качества дороги, автострады современные. Но есть и проблемы, связанные с историей развития региона, скажем так, с муниципальными дорогами, которые в настоящий момент требуют максимального внимания.

Дмитрий Медведев особенно подчеркнул важность эффективного использования средств ФЦП.

- Контролировать, безусловно, эти средства, их расходование необходимо максимально жестко, с тем чтобы люди увидели результат, -заключил премьер-министр. - Мы постоянно рассматриваем вопросы, которые важны для жителей области и для развития экономики территории, и стараемся их решать. За годы государственной программы здесь появились новые медицинские учреждения, часть ранее существовавших учреждений приведена в порядок, планируется строительство онкоцентра. Я помню, как приезжал сюда в 2007 году, когда мы только начинали заниматься национальными проектами еще в первой версии. Объективности ради надо признать, тогда всё было очень тяжело. Сейчас результаты есть, но они по многим направлениям еще скромные, то есть в этом смысле нужно работать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

О чем говорили федеральные министры

Министр спорта РФ Павел Колобков привез новость: финал Кубка России по волейболу среди женских команд пройдет в Калининграде. Об этом глава минспорта заявил во время посещения стадиона «Сельма и Дворца спорта «Янтарный», где как раз проводила тренировку женская волейбольная команда «Локомотив-Калининградская область». Кроме того, Павел Колобков сообщил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в нашей области планируется построить новые спортивные объекты.

Министр энергетики России Александр Новак заглянул на строительную площадку Прегольской ТЭС и дал старт работе ветропарка в поселке Ушаково Гурьевского округа. Мощность ветрогенераторов составляет более 5 мегаватт, что позволит улучшить энергоснабжение потребителей Мамоновского, Багратионовского, Гурьевского городских округов и части Калининграда.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин посетил дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов «Сосновая усадьба» в Пионерском. Там же глава ведомства сообщил, что Калининградская область получит 33 миллиона рублей на переобучение предпенсионеров.